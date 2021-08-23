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Secretário da Saúde

Covid-19: ES tem aumento de casos e reserva mais leitos para setembro

Com o aumento do indicador do número dos casos confirmados no Espírito Santo, estratégia do Estado é de manter, pelo menos, 300 leitos de UTI destinados a pacientes com a doença

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:07

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 ago 2021 às 17:07
ES abre 68 leitos para o tratamento da Covid em Linhares
ES vai manter 300 leitos de UTI para tratar pacientes com a Covid-19 em setembro Crédito: Reprodução
Espírito Santo enfrenta um aumento dos casos confirmados da Covid-19. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (23), o secretário Nésio Fernandes afirmou que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reconhece que existe um grande potencial de subnotificação dos casos observados e destacou que o Estado já se programa para reservar quantidade de leitos para pacientes com a doença acima da que estava prevista inicialmente para setembro.
"Com o avanço da vacinação, temos cada vez mais casos leves com características subclínicas, o que leva a população a não reconhecer a doença ou não dar importância para esses casos", afirmou o secretário, que também pontuou que até mesmo quem já tomou duas doses da vacina está suscetível a contrair o vírus e desenvolver a forma leve do novo coronavírus.
Nésio Fernandes ainda reforçou que muitos serviços de saúde ainda não reconhecem os casos leves da doença, por isso é importante que a população faça o teste da Covid-19 até por demanda espontânea, prescindindo a avaliação médica.
"Há 16 dias, a queda da curva de internações foi interrompida, apresentando a instabilidade que pode, nas próximas semanas, apresentar comportamentos distintos. A queda de óbitos se mantém sustentada no nosso Estado"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

LEITOS RESERVADOS

O secretário destacou que a Sesa havia estimado que, no final deste mês, o Espírito Santo teria cerca de 150 pacientes internados com a Covid-19. Com o aumento do indicador do número dos casos confirmados, a estratégia é de aumentar também a oferta de leitos destinados a pacientes com a doença.
"Com a instabilidade do cenário e a possibilidade de haver um crescimento da curva de internações, estamos decidindo manter pelo menos 300 leitos de UTI para o mês de setembro", disse.
Por fim, Nésio Fernandes destacou que existe ainda um cenário de instabilidade também por conta do comportamento da pandemia nos Estados vizinhos, que já registraram a transmissão comunitária da variante Delta. "Entendemos que, à  medida que a vacinação avança, ela pode competir com as tendências de aumento de casos e internações", finalizou. 

REVEJA A COLETIVA

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