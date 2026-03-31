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Páscoa 2026: 10 ovos de chocolate para presentear todos os gostos

Veja seleção de ovos com diversos recheios. Destaques para os de creme de chocolate e cereja e  limão e chocolate branco
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 31 de Março de 2026 às 18:49

Vitrine Ovos de páscoa 2026
Uma seleção de ovos de chocolate para celebrar a Páscoa 2026 Crédito: Arte Guilherme Sillva
A Páscoa já está chegando! Pensando nisso, selecionamos 10 ovos de chocolate para você se deliciar na data. E quando o assunto são ovos de Páscoa, quanto mais chocolate, melhor. 
A Casa Bauducco traz chocolates assinados pela chef chocolatier Carole Crema. Entre os principais lançamentos estão os Ovos Trufados Premium, desenvolvidos com mix de chocolate artesanal. Em combinações sofisticadas e textura envolvente, as versões revelam camadas de cremosidade e intensidade.
Já a Lacta destaca seus ovos já consagrados pelo público e apresenta novidades como o Meio Ovo Recheado Laka Caramelo, lançamento que leva ao formato ovo a combinação da barra recheada Laka Caramelo. E o Ovo Bis Limão traz uma combinação marcante e cítrica de limão e chocolate branco.
A Garoto traz os ovos inspirados em chocolates icônicos da caixa de bombons, como Talento, Baton, Serenata de Amor, Crocante e Caribe. Abaixo, confira a nossa seleção.
Vitrine Ovos de páscoa 2026
Uma seleção de ovos de chocolate para celebrar a Páscoa 2026 Crédito: Arte Guilherme Sillva
  1.  Ovo La Creme Mezzo, da Cacau Show. Ovo de chocolate ao leite e branco com tabletes dos dois sabores. (COMPRE NA AMAZON)

  2. Ovo Com Caneca Mônica, da Brasil Cacau. Ovo de chocolate ao leite com caneca exclusiva da Turma da Mônica. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Ovo Bis Limão, da Lacta. Traz uma nova interpretação do sabor icônico de Bis em uma combinação marcante e cítrica de limão e chocolate branco. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Ovo Caribe, da Garoto. Chocolate ao leite com notas tropicais e crocância de banana. (COMPRE NA AMAZON)

  5. Ovo de Chocolate 70% Cacau, da  Nugali. Feito com menos açúcar, mais cacau e apenas ingredientes naturais, ele oferece uma explosão de sabor intenso, com notas amendoadas e torrefação equilibrada.

  6. Ovo Cereja Trufado, da Casa Bauducco. Ovo com casca de chocolate ao leite por fora e chocolate branco por dentro, recheada com creme de chocolate e cereja. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Ovo Pandora, da Milky Moo. Ovo com casca de chocolate branco e chocolate ao leite e recheio de creme de avelã com cacau. 

  8. Ovo KitKat, da Nestlé. Combina o chocolate ao leite com pedaços crocantes de wafer. (COMPRE NA AMAZON)

  9. Ovo Hot Wheels, da Lacta. Ovo de chocolate ao leite que acompanha um carrinho Dragão que bate as asas e uma cartela de adesivos para personalização. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Ovo Natoons, da Kinder. Ovo de chocolate ao leite com sabor suave e textura cremosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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