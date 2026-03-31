Páscoa 2026: 10 ovos de chocolate para presentear todos os gostos

- Ovo La Creme Mezzo, da Cacau Show. Ovo de chocolate ao leite e branco com tabletes dos dois sabores. (COMPRE NA AMAZON)
- Ovo Com Caneca Mônica, da Brasil Cacau. Ovo de chocolate ao leite com caneca exclusiva da Turma da Mônica. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Ovo Bis Limão, da Lacta. Traz uma nova interpretação do sabor icônico de Bis em uma combinação marcante e cítrica de limão e chocolate branco. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Ovo Caribe, da Garoto. Chocolate ao leite com notas tropicais e crocância de banana. (COMPRE NA AMAZON)
- Ovo de Chocolate 70% Cacau, da Nugali. Feito com menos açúcar, mais cacau e apenas ingredientes naturais, ele oferece uma explosão de sabor intenso, com notas amendoadas e torrefação equilibrada.
- Ovo Cereja Trufado, da Casa Bauducco. Ovo com casca de chocolate ao leite por fora e chocolate branco por dentro, recheada com creme de chocolate e cereja. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Ovo Pandora, da Milky Moo. Ovo com casca de chocolate branco e chocolate ao leite e recheio de creme de avelã com cacau.
- Ovo KitKat, da Nestlé. Combina o chocolate ao leite com pedaços crocantes de wafer. (COMPRE NA AMAZON)
- Ovo Hot Wheels, da Lacta. Ovo de chocolate ao leite que acompanha um carrinho Dragão que bate as asas e uma cartela de adesivos para personalização. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Ovo Natoons, da Kinder. Ovo de chocolate ao leite com sabor suave e textura cremosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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