De colomba a rocambole: 3 sobremesas de Páscoa para provar no ES

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:35
Se você ainda não escolheu uma sobremesa para o seu almoço de Páscoa, aqui vão sugestões que podem fazer sucesso na mesa: um rocambole levíssimo, que desmancha na boca, e diversos sabores de colomba pascal, o tradicional pão doce da temporada feito com a mesma receita do panetone.
Confira seguir os detalhes sobre essas gostosuras, selecionadas por HZ em padarias artesanais e confeitarias da Grande Vitória, e garanta a sua com antecedência. As opções da lista custam a partir de R$ 85.
Leve e surpreendente
Uma sobremesa leve, com texturas diferentes e um visual que dá água na boca, é a sugestão da chef Andrea Souto para a Páscoa. À frente da La Crème Pâtisserie, ela prepara duas versões do seu Rocambole Nuvem. O de chocolate (foto) é feito com massa de merengue, cacau e amêndoas e recheio de musse de chocolate 70%, compota de frutas vermelhas e pedacinhos de morangos frescos. O tradicional traz no recheio chantili, musse de limão, morangos e compota de frutas vermelhas. Quanto: R$ 160 cada peça. Encomendas até 1º de abril pelo Whatsapp (27) 99666-2366, com retirada em Vila Velha. Rua Cabo Aylson Simões, 33, Centro. Mais informações: @lacremepatisserie_ e @chefandrea_souto. FOTO: Olivier Schochlin
Fofinha e aromática
Versão do panetone feita tradicionalmente na Páscoa, a colomba pascal é destaque na padaria artesanal O Pão da Ju, em Vitória. Além da colomba trufada de avelãs (R$ 130/840g/foto), são produzidas a de chocolate (R$ 95/540g) e a de frutas (R$ 85/540g), todas cobertas com merengue de amêndoas. A massa é de fermentação lenta e 100% natural, aromatizada com essência à base de raspas de laranja, mel e baunilha, feita na casa. Pedidos e mais informações: (27) 99858-4653 e @opaodaju. Rua da Grécia, 320A, Santa Luiza. FOTO: Beatriz Tybiriades
Clássico da temporada
Também disponível na padaria do Empório Joaquim, a colomba com massa de longa fermentação é produzida especialmente para a Semana Santa. Com chocolate belga ao leite, pistache e amêndoas, a receita da casa sai por R$ 160 (com aprox. 550g). CLUBE A GAZETA: 10% de desconto em vinhos selecionados e 5% em itens de padaria. Clique aqui para mais detalhes. Mais informações: (27) 99299-3717 (Whatsapp) e @emporiojoaquim. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. FOTO: Olivier Schochlin
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