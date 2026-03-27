De colomba a rocambole: 3 sobremesas de Páscoa para provar no ES

Leve e surpreendente

Uma sobremesa leve, com texturas diferentes e um visual que dá água na boca, é a sugestão da chef Andrea Souto para a Páscoa. À frente da La Crème Pâtisserie, ela prepara duas versões do seu Rocambole Nuvem. O de chocolate (foto) é feito com massa de merengue, cacau e amêndoas e recheio de musse de chocolate 70%, compota de frutas vermelhas e pedacinhos de morangos frescos. O tradicional traz no recheio chantili, musse de limão, morangos e compota de frutas vermelhas. Quanto: R$ 160 cada peça. Encomendas até 1º de abril pelo Whatsapp (27) 99666-2366, com retirada em Vila Velha. Rua Cabo Aylson Simões, 33, Centro. Mais informações: @lacremepatisserie_ e @chefandrea_souto. FOTO: Olivier Schochlin