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Vilas de Páscoa encantam cidades da Grande Vitória e do interior; saiba como visitar

Decoração temática, ovos gigantes e experiências interativas levam o clima da Páscoa a diferentes regiões da Grande Vitória

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:26

Páscoa em Cariacica
Páscoa em Cariacica Crédito: Cláudio Postay

Com a proximidade da Páscoa, cidades da Grande Vitória começam a ganhar cenários temáticos que transformam praças e parques em espaços de convivência e lazer. Com iluminação especial, esculturas de coelhos, ovos gigantes e atrações interativas, as vilas de Páscoa se tornaram uma alternativa gratuita para famílias que buscam passeios ao ar livre durante o período. Confira:

Vitória

Na capital capixaba, a programação das Vilas de Páscoa 2026 começou nesta quinta-feira (19), às 18h30, com a inauguração do primeiro espaço temático na região de São Pedro. O local recebeu cenários iluminados e atrações voltadas para o público infantil, incluindo um labirinto temático inspirado no universo do coelho da Páscoa.

Ao longo dos dias seguintes, outros pontos da cidade também passam a integrar o circuito. Nesta sexta-feira (20), a Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, recebe uma vila com esculturas iluminadas e um ovo de Páscoa gigante, que deve se tornar um dos cenários mais procurados para fotos.

Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024
Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024 Crédito: Leonardo Duarte/PMV

No sábado (21), será inaugurada uma grande vila temática na Praça dos Desejos, com diversas atrações interativas, como a toca dos coelhos, moinho cenográfico e um trenzinho para as crianças. Já no domingo (22), a programação chega ao Parque Moscoso, no Centro da cidade, que receberá cenários temáticos, iluminação especial e espaços pensados para visitação e registros fotográficos.

  • PROGRAMAÇÃO
  • São Pedro
  • Local: Orla de São Pedro
  • Abertura: quinta-feira (19)
  • Horário: 18h30
  • Destaques: Labirinto do Coelho e cenários iluminados em LED.

  • Praça Nilze Mendes – Jardim Camburi
  • Local: Praça Nilze Mendes
  • Abertura: sexta-feira (20)
  • Horário: 18h30
  • Destaque: Ovo de Páscoa gigante com cerca de 3,5 a 4 metros de altura.

  • Praça dos Desejos
  • Local: Praça dos Desejos
  • Abertura: sábado (21)
  • Horário: 18h30
  • Destaques: Labirinto do Coelho, Mega Toca dos Coelhos, Moinho de Vento temático, trenzinho e lojinhas de empreendedores locais.

  • Parque Moscoso – Centro
  • Local: Parque Moscoso
  • Abertura: domingo (22)
  • Horário: a partir das 17h
  • Destaques: Avião do Coelho, Casinha Bota de Chocolate, ovo de LED tridimensional e cenários temáticos iluminados.

Serra

Na Serra, a Vila de Páscoa será inaugurada nesta sexta-feira (20), às 18h30, no Parque da Cidade, em Laranjeiras. O espaço ficará aberto ao público diariamente, a partir das 18h, até o dia 12 de abril, com entrada gratuita.

O parque receberá uma ambientação temática com cenários coloridos, esculturas de coelhos e elementos lúdicos que prometem encantar visitantes de todas as idades. Entre os destaques está um ovo de Páscoa gigante, com cerca de 10 metros de altura, além de carrossel, trenzinho temático e espaços interativos para fotos.

A programação também inclui apresentações do espetáculo infantil “Coelho Trapalhão”, realizadas aos fins de semana, além de oficinas criativas para crianças, como pintura, dobradura e confecção de orelhas de coelho. A vila ainda contará com lojinhas que comercializam chocolates artesanais e outros produtos temáticos.

A programação de Páscoa também chega aos centros de compras da cidade. O Shopping Mestre Álvaro realiza atividades especiais nos dias 28 e 29 de março. A programação inclui recreação infantil, cortejo de chegada do Coelho da Páscoa com bandinha, caça aos doces, teatro infantil e sessões de fotos com personagens temáticos.

Além disso, o Shopping Montserrat promove atividades nos dias 3 e 4 de abril, com oficinas temáticas de Páscoa, caça aos ovos e brincadeiras gratuitas voltadas ao público infantil.

  • Serviço — Vila de Páscoa na Serra
  • Local: Parque da Cidade – bairro Laranjeiras
  • Abertura: sexta-feira (20) Horário da abertura: 18h30
  • Funcionamento: diariamente, a partir das 18h, até 12 de abril
  • Entrada: gratuita

  • Atrações
  • Ovo de Páscoa gigante com cerca de 10 metros de altura
  • Trenzinho temático
  • Carrossel
  • Casa dos Coelhos com ambientes cenográficos
  • Oficinas infantis de pintura, origami e confecção de orelhas de coelho
  • Espaço Santo Sepulcro
  • Lojinhas com chocolates e produtos artesanais
  • Programação especial Espetáculo infantil “Coelho Trapalhão” aos sábados e domingos, às 19h.

Cariacica

Cariacica já entrou no clima da Páscoa com a inauguração da Vila temática no Parque da Biquinha, localizado em Jardim América. O espaço foi transformado em um cenário voltado para o público infantil, com decoração temática, brinquedos e a tradicional Casa do Coelho.

Páscoa em Cariacica
Páscoa em Cariacica Crédito: Cláudio Postay

Além da vila principal, a prefeitura optou por espalhar elementos decorativos por diferentes regiões do município. Locais como a Praça CEU, em Nova Rosa da Penha, e a Orla de Cariacica também receberam cenários especiais.

Outros pontos da cidade, como Campo Grande, o polo gastronômico de Vila Palestina, o Complexo Esportivo Hugo Viola, Cariacica Sede e a Segunda Ponte também receberam decoração especial para o período.

No município, a programação também inclui atividades no Shopping Moxuara. No dia 29 de março, a partir das 16h, o shopping realiza o “Moxuara Kids Especial Páscoa”, com desfile do Coelho da Páscoa pelos corredores, personagens temáticos, bandinha, caça aos chocolates e sessão de fotos com o coelhinho.

  • Serviço — Vila de Páscoa em Cariacica
  • Local principal: Parque da Biquinha – bairro Jardim América
  • Entrada: gratuita

  • Atrações
  • Casa do Coelho
  • Cenários temáticos para fotos
  • Espaços decorados voltados ao público infantil
  • Ambiente temático para passeios em família

  • Outros pontos de decoração na cidade
  • Praça CEU – Nova Rosa da Penha
  • Orla de Cariacica
  • Campo Grande
  • Polo Gastronômico de Vila Palestina
  • Complexo Esportivo Hugo Viola
  • Cariacica Sede
  • Segunda Ponte

Santa Teresa

No interior do Estado, Santa Teresa também preparou uma programação especial de Páscoa. O município realiza a Estação Buona Pasqua, que reúne eventos culturais e gastronômicos entre março e abril.

Páscoa em Santa Teresa
Páscoa em Santa Teresa Crédito: Divulgação Ascom Santa Teresa

As atividades acontecem principalmente na Praça Augusto Ruschi e incluem recreação infantil, oficinas de pintura, distribuição de chocolates e a tradicional saída do coelho da Páscoa.

Além das atrações voltadas às crianças, a programação conta com apresentações culturais, feiras temáticas e encenações religiosas, como a Paixão de Cristo e a inauguração de uma Via Sacra em mosaico. Confira a programação:

  • Nostra Cultura: 20 a 22 de março
  • Santa Páscoa: 27 de março a 4 de abril

  • Sexta - 27/03
  • Praça Augusto Ruschi (Jardim)
  • 18h – Feira Santa Páscoa
  • 18h – Recreação Infantil: Oficina de pinturas no rosto e de balões, distribuição de orelhas de
  • coelho e de chocolates.
  • 19h – Abertura Oficial do Santa Páscoa (Buona Pasqua)
  • 19h30 – Saída do Coelho

  • Sábado - 28/03
  • Praça Augusto Ruschi (Jardim)
  • 17h – Recreação Infantil: Oficina de pinturas no rosto e de balões, distribuição de orelhas de
  • coelho e de chocolates.
  • 19h – Saída do Coelho
  • 18h às 20h – Apresentação do Grupo Cabeluxo

Colatina

A magia da Páscoa vai tomar conta de Colatina neste fim de semana. A Prefeitura inaugura oficialmente, neste domingo (22), às 18h, a Vila de Páscoa, instalada na Área Verde, na Avenida Senador Moacyr Dalla, em Colatina Velha. Com entrada gratuita, o espaço funcionará diariamente até o dia 6 de abril, sempre das 18h à meia-noite, com iluminação especial.

O ambiente foi preparado para encantar crianças e adultos, reunindo cenários temáticos e espaços interativos. Entre os destaques da decoração estão coelhos de diferentes tamanhos, ovos de Páscoa tridimensionais, um cogumelo gigante em formato de casa, túnel temático, semiarcos decorativos e até um avião interativo. A vila também contará com ambientes cenográficos, como casa temática e toca do ovo, pensados para estimular a interação e garantir bons registros fotográficos.

A programação de abertura terá ainda a presença especial do Sr. e da Sra. Coelho, personagens que prometem animar o público e tornar o momento ainda mais especial para as crianças. A expectativa é que a Vila de Páscoa se consolide como um ponto de encontro para as famílias durante o período que antecede a data.

Cachoeiro de Itapemirim

A programação da Vila da Páscoa, na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, promete encantar o público — especialmente as crianças. Além da decoração temática e das atrações culturais, o espaço contará com uma programação voltada ao público infantil, com brincadeiras, interações e sorteios de bombons e ovos de Páscoa, garantindo momentos de alegria e diversão para toda a família.

Outro destaque é a praça de alimentação, que estará instalada no local com diversas opções gastronômicas ao longo de toda a programação. A estrutura foi pensada para oferecer mais conforto e comodidade aos visitantes, permitindo que as famílias aproveitem a experiência na Vila da Páscoa com tranquilidade.

HZ entrou em contato com a prefeitura de Vila Velha e o município informou que os esforços da administração estão concentrados na organização da tradicional Festa da Penha, que começa no domingo de Páscoa.

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