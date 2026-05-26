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Sentido Praia do Canto

Homem é atropelado por moto e trânsito fica congestionado na Beira-Mar, em Vitória

Publicado em

26 mai 2026 às 07:51
Acidente na Beira-Mar, em Vitória
Acidente na Beira-Mar, em Vitória Marcella Scaramella

Um acidente entre um motociclista e um pedestre foi registrado na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), na altura do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Por conta do atendimento às vítimas, a faixa da esquerda precisou ser interditada próximo ao cruzamento com a Leitão da Silva e acesso para a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, causando lentidão no trânsito da região, sentido Praia do Canto.


As informações iniciais dão conta de que o pedestre foi atropelado pelo motociclista. Onde aconteceu o acidente não há faixa de pedestres, só mais à frente no cruzamento das vias. A Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar foram procuradas para dar mais detalhes sobre a ocorrência.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Investigação

Família confirma que corpo encontrado em área de mata em Pedro Canário é de jovem desaparecida

Publicado em 25/05/2026 às 19:05

A família da jovem desaparecida em Pedro Canário confirmou que o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (25), em uma área de mata no bairro Camata, é de Débora Aguilar Brito, de 21 anos.

Segundo a mãe da jovem, as duas conversaram pela última vez na quarta-feira (20), quando Débora informou que iria para Vila Velha visitá-la. Desde então, a família não conseguiu mais contato. Na manhã de quinta-feira (21), a mãe viu uma ligação perdida da filha por volta das 7h, tentou retornar, mas não conseguiu falar com ela. Ainda na mesma noite, recebeu a informação de que o corpo da filha poderia ter sido encontrado no bairro Camata.

Após quatro dias de buscas, a Polícia Científica confirmou que o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O reconhecimento foi feito pela irmã da vítima. 

A mãe de Débora afirmou que, apesar da situação, sente alívio por finalmente ter uma resposta sobre o desaparecimento da filha.

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De acordo com a mãe da jovem, o último contato com Débora aconteceu na quarta-feira (20), quando a jovem avisou que iria até Vila Velha, na Grande Vitória, para visitá-la.

Polícia encontra corpo que pode ser de jovem desaparecida em Pedro Canário

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Turismo e economia

Oito cidades do ES vão ganhar a Rota do Café Conilon

Publicado em 25/05/2026 às 18:36

Maior produtor de café conilon do Brasil, o Espírito Santo vai ganhar uma rota especial por oito cidades que concentram as plantações. A criação da Rota do Café Conilon foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado (Ales), em sessão na tarde desta segunda-feira (25). 


O trajeto interliga os municípios de Jaguaré, Vila Valério, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Rio Bananal, Linhares e Sooretamaabrangendo trechos das rodovias ES 430, ES 230, ES 344, ES 137, ES 245, ES 360, ES 432, ES 358 e da BR 101. 


A ideia é fortalecer a identidade cultural e econômica das cidades envolvidas, impulsionando o agroturismo, a geração de empregos e o empreendedorismo local. A rota deve ainda ajudar a ampliar o escoamento da produção agrícola e dar maior visibilidade ao produto capixaba.


Uma das principais atividades econômicas do Espírito Santo, a produção de conilon teve sua colheira iniciada neste mês. Neste ano, a estimativa feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta para uma produção de 14,8 milhões de sacas.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Idoso de 71 anos é preso suspeito de estuprar a neta de 10 anos

Publicado em 25/05/2026 às 17:53

Um homem de 71 anos foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25) em Linhares, região Norte do Espírito Santo, suspeito de abusar sexualmente da neta de 10 anos. Após muitas buscas na região, os policiais conseguiram localizá-lo. 

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Linhares, onde foi interrogado e depois, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra, local onde ficam presos os criminosos que praticam crimes sexuais.

O nome do preso e do bairro onde ocorreu a denúncia não foram divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Acidente

Carro capota em acidente na Rodovia Darly Santos em Vila Velha

Publicado em 25/05/2026 às 17:46
Carro capotou na Rodovia Darly Santos
Carro capotou na Rodovia Darly Santos e ficou de rodas para cima Leitor | A Gazeta

Um carro Hyundai HB20 capotou após se envolver em um acidente na Rodovia Darly Santos, na altura de Novo México, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (25). Imagens feitas por leitores mostram que um caminhão também se envolveu na ocorrência. 


Conforme a Guarda Municipal, uma passageira do carro ficou com ferimentos leves, foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhada a um hospital. Os agentes orientaram os envolvidos a remover o caminhão da pista para não atrapalhar o fluxo de veículos. Aplicativos de mobilidade mostram que o trânsito é bom no local.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Na praia

Risco de deslizamento nas falésias gera novo alerta em Marataízes

Publicado em 25/05/2026 às 17:15

Um trecho da Praia das Falésias, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, foi interditado após o aumento do risco de deslizamento de placas e partes do talude. O alerta foi divulgado pela Defesa Civil Municipal nesta segunda-feira (25) após novos registros de deslocamentos na encosta. 


Segundo o coordenador Jones Toledo, a erosão causada pela ação do tempo vem desgastando a estrutura da falésia e provocando o descolamento de barreiras de terra. Parte da estrutura já cedeu e há risco de novos desmoronamentos nos próximos dias, colocando em perigo moradores, turistas e pessoas que passam pelo local. 


A área já havia recebido interdição e sinalização em setembro de 2025, mas as placas de alerta acabavam sendo retiradas ou levadas pela maré. O trecho nunca foi totalmente liberado, mas o perigo varia conforme o nível do mar. Na maré baixa, existe uma faixa de areia considerada segura para passagem. Já na maré cheia, a água avança até próximo das falésias, aumentando o risco para os banhistas.


A Prefeitura Municipal informou que o Governo do Estado foi acionado — já que a região é considerada patrimônio histórico — e que novas sinalizações estão sendo instaladas no local. Em caso de emergência, moradores e turistas podem ligar para a Defesa Civil pelo número (28) 99933-0473.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Trânsito

Motociclista fica gravemente ferido após acidente na BR 101, em Sooretama

Publicado em 25/05/2026 às 14:02
De acrodo com a Ecovias Capixaba, o motorista do carro envolvido na colisão não foi encontrado
Moto ficou caída na BR 101, em Sooretama, após acidente no km 128 Leitor | A Gazeta

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro no km 128 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (24). De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, o automóvel envolvido no acidente não foi localizado. 


Ainda não há informações sobre como a colisão ocorreu. A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter detalhes sobre a dinâmica do acidente e saber se o motorista do carro foi identificado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Confusão

Motorista de carreta é detido após bloquear rodovia e avançar contra PMs em Castelo

Publicado em 25/05/2026 às 13:47
Protesto de caminhoneiro vira caso de polícia em Castelo
Protesto de caminhoneiro vira caso de polícia em Castelo Redes sociais

O motorista de uma carreta foi detido em Castelo, no Sul do Espírito Santo, após interditar a ES 166, na noite de domingo (24). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor atravessou o veículo na pista, bloqueando a rodovia, e alegou que estaria realizando uma greve  o motivo não foi informado.


O caso aconteceu na Rodovia Fued Nemer, na altura do bairro Aracuí. De acordo com a PM, ao perceber a chegada das equipes, o motorista desacoplou o cavalo mecânico da carreta e fugiu do local, desobedecendo às ordens dos militares.


Pouco tempo depois, ele retornou e, ao descer do veículo, avançou contra os policiais. Ainda segundo a corporação, foi necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo, já que ele apresentava comportamento agressivo e sinais de possível alteração provocada pelo consumo de álcool ou outra substância. A polícia informou que o responsável pela carreta esteve no local e providenciou a liberação da via.


A Polícia Civil disse que o suspeito, de 36 anos, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por desobediência à ação policial, desacato à autoridade e por dirigir sob influência de álcool ou outra substância. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Mulher é assassinada a tiros dentro de imóvel em Ponto Belo

Publicado em 25/05/2026 às 11:46
Crime aconteceu na zona rural de Povoado Delmasio
Laiane Bandeira Barros foi atingida por disparos na cabeça e no pescoço Montagem | A Gazeta

Uma mulher de 27 anos, identificada como Laiane Bandeira Barros, foi assassinada a tiros na segunda-feira (25) no povoado de Delmásio, em Ponto Belo, Norte do Espírito Santo. A vítima foi atingida na cabeça e no pescoço.


De acordo com a Polícia Militar, o companheiro da vítima relatou que ambos estavam em casa quando um suspeito invadiu o imóvel e atirou contra o casal. Ele não foi atingido e conseguiu fugir. O homem afirmou ainda que o atirador seria um ex-namorado de Laiane, que enviava mensagens com ameaças à vítima.


Laiane foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada em estado grave ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde a morte foi confirmada.


A Polícia Civil investiga o crime. Nenhum suspeito foi preso até a publicação da reportagem.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trecho em Cariacica

Rodovia do Contorno registra mais um acidente com morte em menos de 24 horas

Publicado em 25/05/2026 às 11:39
Acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Viviane Lopes

Um motociclista de 57 anos morreu em mais um acidente registrado na Rodovia do Contorno (BR 101), no km 287, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (25). Este é o segundo acidente com morte na via em menos de 24 horas. No fim da tarde de domingo (24), um casal morreu em um engavetamento envolvendo sete veículos.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 9h e envolveu um Jeep Renegade e uma motocicleta Honda. O piloto, identificado como Joadenir Vieira Marques, morreu no local. Já o motorista do carro saiu ileso. Segundo relatos dos policiais, o trânsito estava lento na região. Diante disso, o motociclista não teria visto que o carro teria reduzido a velocidade e acabou colidindo com a traseira do veículo. A PRF informou ainda que não havia marcas de frenagem na pista.


Colegas do motociclista relataram à reportagem da TV Gazeta que a vítima atuava como motoboy e havia saído da empresa onde trabalhava, em Cariacica, para fazer uma entrega na Serra. 


Duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas durante o atendimento da ocorrência, mas o trânsito seguiu fluindo por um desvio sinalizado pela concessionária Ecovias Capixaba.


*Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Colisão

Motociclista morre após acidente com carro na ES 060, em Marataízes

Publicado em 25/05/2026 às 10:52
Acidente mata motociclista na ES 060 em Marataízes
Acidente mata motociclista na ES 060 em Marataízes Redes sociais

Um motociclista de 61 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na ES 060, no Trevo de Lagoa Funda, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (24). Segundo a Polícia Militar (PM), José Jordão Alves foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.


De acordo com a polícia, a vítima pilotava uma motocicleta Honda Biz vermelha quando colidiu na lateral de um Chevrolet Prisma. O motorista do carro relatou aos militares que retornava com a família para a cidade de Marilândia. Ele afirmou que, ao chegar ao trevo, aguardou uma oportunidade segura para acessar a via e entrou no momento em que não viu nenhum veículo se aproximando.


Ainda segundo o condutor, o motociclista trafegava em alta velocidade, com os faróis apagados, e acabou atingindo a lateral do automóvel. Após a colisão, o motorista parou para prestar socorro à vítima. A PM informou que José não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No carro, ninguém ficou ferido. A Guarda Civil Municipal auxiliou no controle do tráfego na região.


O motorista do Prisma realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,04 mg/l e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O veículo foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), enquanto a motocicleta foi retirada do local por familiares da vítima. 


O corpo de José foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o motorista foi ouvido e liberado, pois permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Marataízes. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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