Funcionária da Latam ameaça tirar capixabas de voo na Alemanha e aciona a polícia; vídeo

Uma confusão envolvendo marcações de assentos no voo LA 8071 entre Frankfurt, na Alemanha, e Guarulhos, em São Paulo, terminou com o acionamento da polícia dentro de um avião na noite do último sábado (23). Um casal de capixabas havia comprado um assento com mais espaço, mas recebeu no cartão de embarque um outro lugar, sem o benefício.





Um vídeo (assista acima) mostra o momento da discussão dentro da aeronave. A funcionária de solo da Latam - que atua no aeroporto - pede que a passageira saia do assento onde já estava sentada, e cuja marcação constava originalmente no pedido da compra, e que se sentasse em outro lugar.