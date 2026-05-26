Traficante foragido ligado a Marujo é preso no Bairro da Penha, em Vitória

Um suspeito identificado como Daniel Rodrigues Jorge, conhecido como “Nego Dam”, foi preso no Bairro da Penha, em Vitória, na última segunda-feira (25). Ele estava foragido da Justiça por crimes ligados ao tráfico de drogas,





O mandado de prisão, ao qual A Gazeta teve acesso, aponta ligações de Daniel com Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, e Carlos Alberto Furtado da Silva, o Nego Beto, apontado como líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que atua na Capital e em outras cidades do Espírito Santo.





O suspeito foi localizado por policiais militares durante patrulhamento de rotina. Segundo a corporação, ele tentou fornecer dados falsos, mas acabou sendo identificado.

Ainda de acordo com os agentes, Daniel é investigado por coordenar e executar ataques armados contra facções rivais. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.