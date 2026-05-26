IR 2026: cuidados para não cair na malha fina no fim do prazo

A entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), cobrado pelo governo federal sobre a renda dos brasileiros, entrou na sua reta final. O prazo para prestar as contas com o Leão termina na próxima sexta-feira (29).





Até segunda-feira (25), a Receita Federal havia recebido mais de 31 milhões de declarações, sendo que a expectativa do órgão é que cerca de 44 milhões de cidadãos enviem o documento. Ou seja, quase 30% dos contribuintes ainda não acertaram suas contas com o Leão.





Quem tem a obrigação de declarar e deixa para a última hora corre riscos, pois entregar o documento com atraso gera dor de cabeça e prejuízo no bolso: a multa mínima para quem atrasa é de R$ 165,74, caso não haja imposto a pagar, mas pode chegar a até 20% do imposto devido.





Se você ainda não enviou a sua, ainda dá tempo. Veja o passo a passo simplificado para se organizar e resolver isso sem desespero:





1. Junte os documentos necessários





Os papéis mais importantes são os informes de rendimentos. Eles são fornecidos pela empresa onde você trabalha e pelas instituições financeiras (bancos e corretoras) onde você tem conta corrente, poupança, investimentos ou empréstimos. A maioria dos bancos disponibiliza esses arquivos direto no aplicativo de celular ou no internet banking. Separe também os documentos pessoais e o CPF dos seus dependentes, se tiver.





2. Use a facilidade da declaração pré-preenchida





Você pode fazer tudo de forma online pelo site da Receita Federal, pelo portal e-CAC ou baixando o aplicativo "Meu Imposto de Renda" no celular. Uma dica de ouro é usar a declaração pré-preenchida. Ela está disponível para quem tem conta no Gov.br nos níveis prata ou ouro. Essa opção traz quase todos os seus dados prontos, o que economiza tempo e evita erros de digitação que levam direto para a malha fina.





3. Confira tudo antes de enviar

Mesmo usando a facilidade da declaração pré-preenchida, você deve conferir se os valores de salários, saldos e despesas de saúde ou educação estão corretos. Se encontrar algo errado, você deve ajustar, além de ser possível incluir ou excluir as informações.





4. Cadastre os dados para receber o dinheiro de volta

Se após preencher tudo o sistema mostrar que você tem direito à restituição, informe corretamente a sua conta bancária. Uma opção prática é escolher receber via Pix, utilizando a sua chave CPF.





O ideal é concluir todo o processo de envio da declaração até a data limite, para não correr risco de tomar multa ou cair na malha fina. Mas, se o prazo limite estiver se aproximando e ainda houver pendências na sua declaração, você pode enviá-la mesmo assim e, na sequência, retificá-la, corrigindo o que for necessário e enviar novamente, sem pagar nada a mais por isso.

Não deixe para o último minuto. Organize seus documentos, cumpra o prazo e acerte suas contas com o Leão. O seu bolso agradece!