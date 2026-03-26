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De jaca a batata frita: 20 ovos de Páscoa artesanais para provar no ES

Seleção do HZ reúne combinações criativas produzidas em docerias de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Santa Teresa

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 07:00

A criatividade segue em alta nas confeitarias capixabas para a Páscoa 2026. Uma prova disso está na lista com 20 sabores de ovos artesanais selecionados por HZ em sete confeitarias da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. 

Receitas que viralizaram na internet e combinações "chocolatudas" com jaca e até batata frita adoçam o cardápio desta temporada, e estão disponíveis em sua maioria por encomenda, enquanto durarem os estoques. Na seleção abaixo, as opções custam de R$ 40 a R$ 240. Escolha a sua favorita! 

  • 1

    Combinações inusitadas

    Castanha de sapucaia, tâmara, manga e kiwi estão entre os ingredientes que compõem ovos na Páscoa da chocolateria teresense Capitão Redighieri. Um sabor que vem dando o que falar é o trufado de jaca, em que a casca é cravejada com pedaços da fruta e feita com chocolate branco, 45% ao leite, 60% com leite ou 70% sem leite. O recheio é um brigadeiro cremoso de chocolate branco com doce de jaca. Quanto: R$ 40 (150g), R$ 90 (350g) ou R$ 180 (650g). Encomendas: enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99740-2258. Retirada: Centro, Santa Teresa. Mais informações: @capitao.redighieri. FOTO: CAVE Studio  

    Ovos de Páscoa trufados da chocolateria Capitão Redighieri
  • 2

    Limão, lavanda e cupuaçu

    Em Guarapari, a chef Vivian Santiago criou para sua Viva Pâtisserie ovos trufados especiais, como o de chocolate branco com limão siciliano e lavanda, recheado com bombons do mesmo sabor, e o de chocolate belga com cupuaçu (R$ 110 cada um). Na seção de ovos de colher, o cardápio traz em destaque o Pudim Especial, cuja casca de chocolate meio amargo é recheada com bolo gelado, pudim e brigadeiro cremoso de coco (R$ 90/150g ou R$ 130/250g). Encomendas: até 30/03, ou enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99918-3094. Retirada: Centro, Guarapari. Mais informações: @vivapatisserie1. FOTO: PhotoLife

    Ovo de limão siciliano com lavanda da Viva Pâtisserie, em Guarapari
  • 3

    Entre trends e tendências

    Receitas virais na internet e tendências da confeitaria marcam presença na Páscoa da Doçuras da Tay. Uma trend recente que virou ovo de chocolate é o cereal matinal, que surge no Crock Flor de Sal (foto): duas bandas de chocolate branco cobertas com Sucrilhos caramelizados e recheadas com caramelo salgado e doce de leite mineiro (R$ 159 (500g/foto). Outra febre é o ovo em fatias, que reúne seis porções com diferentes sabores de chocolate em um mesmo produto (Ninho com frutas vermelhas e com Nutella, pavê de cookie, caramelo com chocolate, doce de leite com avelã e pistache puro). Quanto: R$ 230 (870g). Encomendas: até 31/03, ou enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99583-3810. Retirada: Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @docurasdatayy. FOTO: Acervo/Doçuras da Tay      

    Ovo Crock Flor de Sal com Sucrilhos da Doçuras da Tay
  • 4

    Chocolate com batata frita

    Novidade no cardápio de Páscoa da doceria Mombee, o ovo Batatinha combina chocolate e batata frita: a casca é feita de chocolate ao leite com 33,6% de cacau e batatas chips (R$ 200/200g/foto). O ovo Cocada também é lançamento, feito com chocolate gold (de chocolate branco caramelizado), recheado com brigadeiro cremoso de coco queimado e doce de leite (R$ 220/275g). Uma opção zero açúcar é o ovo Banana, recheado com mariola (R$ 240/320g). Encomendas: enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99801-7707 ou no link da bio do Instagram @mombeedoceria. Retirada: Mata da Praia, Vitória. FOTO: Camila Marcarini 

    Ovo Batatinha da Mombee Doceria
  • 5

    Para fãs de bombom

    Queridinho de muita gente quando o assunto é doce com fruta, o bombom de morango ganhou um versão ovo de colher na Páscoa da Lu Franco Bolos Festivos. O recheio da casca de chocolate combina brigadeiro de baunilha, geleia de morango e brigadeiro ao leite, cobertos por morangos banhados em chocolate. Quanto: R$ 69,90 (P/180g), R$ 139,90 (M/400g) ou trio (R$ 169,90/480g, com três sabores à escolha). Encomendas: até 1º de abril pelo (27) 99800-3399. Retirada: Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @lufrancocakes. FOTO: Camila Luz 

    Ovo de colher de bombom de morango da Lu Franco Bolos Festivos
  • 6

    Bolos clássicos como inspiração

    Casca de chocolate meio amargo, doce de leite, pão de ló fofinho e musse de doce de leite compõem o ovo de colher Bem-casado (foto), da Soiô Doces. Com aproximadamente 350g, o doce custa R$ 139 e é um dos destaques da Páscoa 2026. Outra opção no menu da confeiteira Fernanda Altoé é o Red Velvet, também de colher, composto por casca de chocolate branco, brigadeiro branco, massa de bolo red velvet e geleia de frutas vermelhas (R$ 139/350g). Encomendas: até 1º de abril pelo (27) 99917-4544. FOTO: Camila Luz

    Ovo de bem-casado da Soiô Doces
  • 7

    Gostosura no pote

    Destaque na confeitaria Loh Rossi, os ovos no pote (foto) são ideais para quem quer presentear com uma lembrancinha doce nesta Páscoa. Produzidas em três tamanhos (P/300ml, M/400ml ou G/650ml), as gostosuras custam a partir de R$ 49,90 e estão disponíveis nos sabores Musse de Ninho com Morangos, Musse de Ninho com Creme de Chocolate 50%, Musse de Ninho com Morangos e Creme de Chocolate 50% e Musse de Ninho. Encomendas: mínimo de 48h de antecedência pelo Whatsapp (27) 99512-5955. Retirada: Colina de Laranjeiras, Serra. Mais informações: @lohrossi.confeitaria. FOTO: Estevão Ribeiro    

    Ovos de bolo no pote da Loh Rossi Confeitaria

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