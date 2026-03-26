De jaca a batata frita: 20 ovos de Páscoa artesanais para provar no ES

Entre trends e tendências

Receitas virais na internet e tendências da confeitaria marcam presença na Páscoa da Doçuras da Tay. Uma trend recente que virou ovo de chocolate é o cereal matinal, que surge no Crock Flor de Sal (foto): duas bandas de chocolate branco cobertas com Sucrilhos caramelizados e recheadas com caramelo salgado e doce de leite mineiro (R$ 159 (500g/foto). Outra febre é o ovo em fatias, que reúne seis porções com diferentes sabores de chocolate em um mesmo produto (Ninho com frutas vermelhas e com Nutella, pavê de cookie, caramelo com chocolate, doce de leite com avelã e pistache puro). Quanto: R$ 230 (870g). Encomendas: até 31/03, ou enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99583-3810. Retirada: Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @docurasdatayy. FOTO: Acervo/Doçuras da Tay