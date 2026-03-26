De jaca a batata frita: 20 ovos de Páscoa artesanais para provar no ES

Publicado em 26 de março de 2026 às 07:00
A criatividade segue em alta nas confeitarias capixabas para a Páscoa 2026. Uma prova disso está na lista com 20 sabores de ovos artesanais selecionados por HZ em sete confeitarias da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo.
Receitas que viralizaram na internet e combinações "chocolatudas" com jaca e até batata frita adoçam o cardápio desta temporada, e estão disponíveis em sua maioria por encomenda, enquanto durarem os estoques. Na seleção abaixo, as opções custam de R$ 40 a R$ 240. Escolha a sua favorita!
Combinações inusitadas
Castanha de sapucaia, tâmara, manga e kiwi estão entre os ingredientes que compõem ovos na Páscoa da chocolateria teresense Capitão Redighieri. Um sabor que vem dando o que falar é o trufado de jaca, em que a casca é cravejada com pedaços da fruta e feita com chocolate branco, 45% ao leite, 60% com leite ou 70% sem leite. O recheio é um brigadeiro cremoso de chocolate branco com doce de jaca. Quanto: R$ 40 (150g), R$ 90 (350g) ou R$ 180 (650g). Encomendas: enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99740-2258. Retirada: Centro, Santa Teresa. Mais informações: @capitao.redighieri. FOTO: CAVE Studio
Limão, lavanda e cupuaçu
Em Guarapari, a chef Vivian Santiago criou para sua Viva Pâtisserie ovos trufados especiais, como o de chocolate branco com limão siciliano e lavanda, recheado com bombons do mesmo sabor, e o de chocolate belga com cupuaçu (R$ 110 cada um). Na seção de ovos de colher, o cardápio traz em destaque o Pudim Especial, cuja casca de chocolate meio amargo é recheada com bolo gelado, pudim e brigadeiro cremoso de coco (R$ 90/150g ou R$ 130/250g). Encomendas: até 30/03, ou enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99918-3094. Retirada: Centro, Guarapari. Mais informações: @vivapatisserie1. FOTO: PhotoLife
Entre trends e tendências
Receitas virais na internet e tendências da confeitaria marcam presença na Páscoa da Doçuras da Tay. Uma trend recente que virou ovo de chocolate é o cereal matinal, que surge no Crock Flor de Sal (foto): duas bandas de chocolate branco cobertas com Sucrilhos caramelizados e recheadas com caramelo salgado e doce de leite mineiro (R$ 159 (500g/foto). Outra febre é o ovo em fatias, que reúne seis porções com diferentes sabores de chocolate em um mesmo produto (Ninho com frutas vermelhas e com Nutella, pavê de cookie, caramelo com chocolate, doce de leite com avelã e pistache puro). Quanto: R$ 230 (870g). Encomendas: até 31/03, ou enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99583-3810. Retirada: Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @docurasdatayy. FOTO: Acervo/Doçuras da Tay
Chocolate com batata frita
Novidade no cardápio de Páscoa da doceria Mombee, o ovo Batatinha combina chocolate e batata frita: a casca é feita de chocolate ao leite com 33,6% de cacau e batatas chips (R$ 200/200g/foto). O ovo Cocada também é lançamento, feito com chocolate gold (de chocolate branco caramelizado), recheado com brigadeiro cremoso de coco queimado e doce de leite (R$ 220/275g). Uma opção zero açúcar é o ovo Banana, recheado com mariola (R$ 240/320g). Encomendas: enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99801-7707 ou no link da bio do Instagram @mombeedoceria. Retirada: Mata da Praia, Vitória. FOTO: Camila Marcarini
Para fãs de bombom
Queridinho de muita gente quando o assunto é doce com fruta, o bombom de morango ganhou um versão ovo de colher na Páscoa da Lu Franco Bolos Festivos. O recheio da casca de chocolate combina brigadeiro de baunilha, geleia de morango e brigadeiro ao leite, cobertos por morangos banhados em chocolate. Quanto: R$ 69,90 (P/180g), R$ 139,90 (M/400g) ou trio (R$ 169,90/480g, com três sabores à escolha). Encomendas: até 1º de abril pelo (27) 99800-3399. Retirada: Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @lufrancocakes. FOTO: Camila Luz
Bolos clássicos como inspiração
Casca de chocolate meio amargo, doce de leite, pão de ló fofinho e musse de doce de leite compõem o ovo de colher Bem-casado (foto), da Soiô Doces. Com aproximadamente 350g, o doce custa R$ 139 e é um dos destaques da Páscoa 2026. Outra opção no menu da confeiteira Fernanda Altoé é o Red Velvet, também de colher, composto por casca de chocolate branco, brigadeiro branco, massa de bolo red velvet e geleia de frutas vermelhas (R$ 139/350g). Encomendas: até 1º de abril pelo (27) 99917-4544. FOTO: Camila Luz
Gostosura no pote
Destaque na confeitaria Loh Rossi, os ovos no pote (foto) são ideais para quem quer presentear com uma lembrancinha doce nesta Páscoa. Produzidas em três tamanhos (P/300ml, M/400ml ou G/650ml), as gostosuras custam a partir de R$ 49,90 e estão disponíveis nos sabores Musse de Ninho com Morangos, Musse de Ninho com Creme de Chocolate 50%, Musse de Ninho com Morangos e Creme de Chocolate 50% e Musse de Ninho. Encomendas: mínimo de 48h de antecedência pelo Whatsapp (27) 99512-5955. Retirada: Colina de Laranjeiras, Serra. Mais informações: @lohrossi.confeitaria. FOTO: Estevão Ribeiro
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