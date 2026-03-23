Festival une gastronomia e samba no Centro de Vitória; veja programação

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:30
Neste fim de semana, o samba e a comida de boteco vão tomar conta do Centro de Vitória para a segunda edição do festival Gastronomia Dá Samba. De 27 a 29 de março (sexta a domingo), a histórica Praça Getúlio Vargas vai receber uma estrutura composta de palco para shows, escolas de samba e rodas de sambistas e praça gastronômica com alguns dos principais botecos da região.
O cardápio terá diversos pratos e petiscos inspirados na culinária popular brasileira, e as porções serão vendidas a preços que variam de R$ 10 a R$ 90.
Carne de panela, pastéis, bolinhos, ensopados, caldos, salgados fritos e até uma receita que mistura as comidas capixaba e asiática, o onigiri de moqueca, estão entre os itens à venda nas barracas do evento.
Entre os destaques estão o bolinho de costela (R$ 15) e o caldo de mocotó (R$ 15) do bar Caminho de Casa, e o bolinho de salmão (R$ 20) do Bar da Zilda, um dos mais famosos do Centro.
A lista de bares e restaurantes participantes inclui ainda Butiquim 27, Bartuque, Casa Àràbà, Cozinha di Maria, Carioca Espetaria, Cia da Moqueca, Casa de Bamba, Casa Amarela, Elshaday Burguer, Pastelaria Rota do Mar, Rafaburguer, Restaurante Ellus e Sabor de Família. Docerias, confeitarias e sorveterias, como Nat Doces, Thati Storck, Yaz Doceria Oriental e Soft Mel, também vão marcar presença.
Conheça alguns petiscos do festival
O festival também contará com foodtrucks de especialidades variadas e um espaço dedicado à economia criativa, que vai abrigar feira de artesanato com acessórios, biojoias, objetos de decoração e brinquedos artesanais para venda.
SEXTA-FEIRA (27/03)
SÁBADO (28/03)
DOMINGO (29/03)
FESTIVAL GASTRONOMIA DÁ SAMBA - 2ª EDIÇÃO
Quando: de 27 a 29 de março de 2026
Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro, Vitória
Entrada gratuita
Mais informações: @gastronomiadasamba
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