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Festival une gastronomia e samba no Centro de Vitória; veja programação

Segunda edição do Gastronomia Dá Samba terá comida de boteco a partir de R$ 10 e apresentações de chorinho, samba e pagode

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:30

Neste fim de semana, o samba e a comida de boteco vão tomar conta do Centro de Vitória para a segunda edição do festival Gastronomia Dá Samba. De 27 a 29 de março (sexta a domingo), a histórica Praça Getúlio Vargas vai receber uma estrutura composta de palco para shows, escolas de samba e rodas de sambistas e praça gastronômica com alguns dos principais botecos da região. 

O cardápio terá diversos pratos e petiscos inspirados na culinária popular brasileira, e as porções serão vendidas a preços que variam de R$ 10 a R$ 90.

Carne de panela, pastéis, bolinhos, ensopados, caldos, salgados fritos e até uma receita que mistura as comidas capixaba e asiática, o onigiri de moqueca, estão entre os itens à venda nas barracas do evento. 

De mocotó a salmão

Entre os destaques estão o bolinho de costela (R$ 15) e o caldo de mocotó (R$ 15) do bar Caminho de Casa, e o bolinho de salmão (R$ 20) do Bar da Zilda, um dos mais famosos do Centro. 

A lista de bares e restaurantes participantes inclui ainda Butiquim 27, Bartuque, Casa Àràbà, Cozinha di Maria, Carioca Espetaria, Cia da Moqueca, Casa de Bamba, Casa Amarela, Elshaday Burguer, Pastelaria Rota do Mar, Rafaburguer, Restaurante Ellus e Sabor de Família. Docerias, confeitarias e sorveterias, como Nat Doces, Thati Storck, Yaz Doceria Oriental e Soft Mel, também vão marcar presença.

Conheça alguns petiscos do festival

Carne de panela da Casa de Bamba Foto por Astris Filmes
Caldo de mocotó do Caminho de Casa Foto por Astris Filmes
Pão recheado com pernil e cebola caramelizada do restaurante Ellus Foto por Astris Filmes
Cumbuca de purê de aipim com carne do restaurante Ellus Foto por Astris Filmes
Moela com batatas do Butiquim 27 Foto por Astris Filmes
Pastéis de maminha do Butiquim 27 Foto por Astris Filmes
Churraspão de pão de alho do Caminho de Casa Foto por Astris Filmes
Bolinho de carne do Casa Aràbà Foto por Astris Filmes
Onigiri de moqueca do Casa Amarela Foto por Astris Filmes
Bolinho de salmão do Bar da Zilda Foto por Astris Filmes
1 de 10
Carne de panela da Casa de Bamba Foto por Astris Filmes

O festival também contará com foodtrucks de especialidades variadas e um espaço dedicado à economia criativa, que vai abrigar feira de artesanato com acessórios, biojoias, objetos de decoração e brinquedos artesanais para venda.

Programação musical:

SEXTA-FEIRA (27/03)

  • 18h - Abertura do festival
  • 19h - Deixa Fluir (samba)
  • 21h - Escola de Samba Novo Império
  • 22h30 - Kléber Simpatia (samba)

SÁBADO (28/03)

  • 16h - Abertura do festival
  • 16h30 - Na Intimidade do Samba (chorinho e samba)
  • 18h - Wivianny Lúcio (samba)
  • 19h30 - Samba Júnior (samba)
  • 21h - Família Real (rei e rainhas do Carnaval de Vitória)
  • 21h30 - Escola de samba Piedade
  • 22h30 - Grupo 522 (roda de samba)
Grupo de samba 522
O grupo 522 vai fechar a programação no sábado (28) Crédito: Acervo/522

DOMINGO (29/03)

  • 7h - Samba Criolo (Corrida das Mulheres)
  • 11h - Abertura do festival
  • 11h30 - Samba de Comunidade (samba)
  • 14h - Lobos do Samba (Roda de samba)
  • 16h30 - Helen Nascimento e Pé de Samba (samba)
  • 20h - Família Real (rei e rainhas do Carnaval de Vitória)
  • 20h30 - Escola de Samba Mocidade Unida da Glória (MUG)

FESTIVAL GASTRONOMIA DÁ SAMBA - 2ª EDIÇÃO 
Quando: de 27 a 29 de março de 2026
Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro, Vitória
Entrada gratuita
Mais informações: @gastronomiadasamba

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