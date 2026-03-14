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Festival em Manguinhos na Semana Santa terá pratos a partir de R$ 25

Entradas como quibe de peixe, risoni de camarão e torta capixaba farão parte do cardápio criado especialmente para o evento

Publicado em 14 de março de 2026 às 07:00

Balneário muito famoso pela gastronomia na Serra, Manguinhos se prepara para exaltar os sabores do mar durante a Semana Santa, com a segunda edição do Fest Santo. O evento acontecerá entre os dias 2 e 5 de abril, reunindo 10 restaurantes e docerias locais.

Cada casa participante servirá um prato, entrada ou sobremesa criados especialmente para o feriado. Nos restaurantes Empório do Caranguejo, Enseada de Manguinhos, Moqueca do Geraldo, Recanto das Estrelas, Petisco das Meninas e Quinta da Praia, as chamadas Entradinhas Santas (porções individuais) custarão R$ 40. No Espaço Chico Bento, o bufê a quilo será temático, com pratos de peixe e frutos do mar em destaque (R$ 87,90 o quilo).

R$ 40 É o preço da Entradinha Santa nos restaurantes

Já as docerias do circuito, Mavi Sucrée e Carmen Carloni, servirão sobremesas especiais durante o evento, e as doçuras custarão R$ 25 cada uma.

Uma novidade trazida para essa edição do Fest Santo, a exemplo de outro tradicional festival local, o Manguinhos Gourmet, é a Jardineira Gourmet. Trata-se de um veículo que circulará pelas ruas do balneário transportando gratuitamente o público entre um restaurante e outro. O passeio estará disponível na sexta, no sábado e no domingo, do meio-dia às 17h.

R$ 25 É o valor das sobremesas do evento

Além da programação gastronômica, a Feira de Artesanato D’Manguinhos também funcionará no evento, assim como ateliês de artes plásticas, como a Galeria Solé e a Walhaus Cerâmica, que estarão de portas abertas para receber os visitantes. Em alguns restaurantes, haverá apresentações musicais, mas a programação ainda não foi divulgada pelas casas.

Conheça as entradinhas e sobremesas do Fest Santo:

ESPAÇO MARESIA'S - Bacalhau Capixaba: torta capixaba na versão mini, saladinha leve de bacalhau, farofa e vinagrete, todos servidos juntos em uma tábua. Quanto: R$ 40. Mais informações: @espacomaresias.

Tábua com tortinha capixaba e salada de bacalhau: criação do Maresia's Crédito: Márcio Scheppa

PETISCO DAS MENINAS - Arroz Capixaba: moqueca de camarão com cação, envolvida em arroz e finalizada com banana-da-terra e brotos. Quanto: R$ 40. Mais informações: @petiscodasmeninas.

Arroz à capixaba do Petisco das Meninas Crédito: Márcio Scheppa

RECANTO DAS ESTRELAS - Torta Estrela Capixaba: torta capixaba preparada com frutos do mar selecionados e finalizada com camarões. Quanto: R$ 40 a versão mini (Entradinha Santa) e R$ 249 o prato que serve até quatro pessoas.

O Recanto das Estrelas terá duas versões de sua criação para o evento Crédito: Márcio Scheppa

EMPÓRIO DO CARANGUEJO - Joia do Mar - Quibe de bacalhau com camarão, com casquinha crocante por fora e interior macio de bacalhau com recheio de camarão. Quanto: R$ 40. Mais informações: @emporiodocaranguejo.

Quibe de bacalhau com camarão do Empório do Caranguejo Crédito: Márcio Scheppa

MOQUECA DO GERALDO - Risoni com camarão: salada de risoni com camarão e ervilhas frescas. Quanto: R$ 40. Mais informações: @moqueca.dogeraldo.

Moqueca do Geraldo/Fest Santo Manguinhos 2026 Crédito: Márcio Scheppa

MAVI SUCREE DOCERIA - Brookie: junção de duas sobremesas americanas, o brownie e o cookie, servida com uma calda de chocolate quentinha e uma bola de sorvete à escolha. Quanto: R$ 25. Mais informações: @mavisucree_doceria.

Brookie: sobremesa servida na doceria Mavi Sucreé Crédito: Márcio Scheppa

RESTAURANTE QUINTA DA PRAIA - Quibemaris: quibe de peixe acompanhado por vinagrete de hortelã. Quanto: R$ 40 a porção com 10 unidades. Mais informações: @quinta_da_praia.

Quibe de peixe do Quinta da Praia Crédito: Márcio Scheppa

ENSEADA DE MANGUINHOS - Tortinha Capixaba: torta de bacalhau com palmito e camarão. Quanto: R$ 40. Mais informações: @enseadamanguinhos.

Tortinha capixaba do restaurante Enseada de Manguinhos Crédito: Márcio Scheppa

CARMEN CARLONI CONFEITARIA - Bendito Chocolate: metade de um ovo de chocolate recheada com brigadeiro, brownie, morango e chantili. Quanto: R$ 25. Mais informações: @chefcarmencarloni.

Carmen Carloni/Fest Santo Manguinhos 2026 Crédito: Márcio Scheppa

ESPAÇO CHICO BENTO - Moqueca capixaba no bufê do self-service. Quanto: R$ 87,90 o quilo. Mais informações: @espaco_chicobento_manguinhos.

Moqueca capixaba do Espaço Chico Bento Crédito: Márcio Scheppa

Ateliês para visitar em Manguinhos:

Galeria Solé - Rua Borboleta Amarela, 13. Mais informações: @jorgehsole.

Walhaus Cerâmica - Av. Saint Hilaire, esquina com a Rua Paul Willy Weichert. Mais informações: @walhaus_.



Opções de hospedagem:

Casa Pinheiro Manguinhos

Casa Tatu do Bem – Pousada



Contêiner 10 Hospedagem



Eco Manguinhos Pousada Container



Manguinhos Beach House



Pousada Pomar de Manguinhos



Pousada Mangas



Solar de Manguinhos Flat



Villa Bangalôs



FEST SANTO MANGUINHOS - 2ª EDIÇÃO

Quando: de 2 a 5 de abril de 2026

Horário: das 12h às 17h (alguns restaurantes estarão abertos tanto no almoço quanto no jantar, consulte funcionamento)

Onde: em 10 restaurantes e docerias do balneário de Manguinhos, Serra

Preços dos especiais do evento: R$ 40 a entradinha e R$ 20 a sobremesa

Mais informações: @manguinhosgourmet.

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