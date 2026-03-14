Festival em Manguinhos na Semana Santa terá pratos a partir de R$ 25

Publicado em 14 de março de 2026 às 07:00
Balneário muito famoso pela gastronomia na Serra, Manguinhos se prepara para exaltar os sabores do mar durante a Semana Santa, com a segunda edição do Fest Santo. O evento acontecerá entre os dias 2 e 5 de abril, reunindo 10 restaurantes e docerias locais.
Cada casa participante servirá um prato, entrada ou sobremesa criados especialmente para o feriado. Nos restaurantes Empório do Caranguejo, Enseada de Manguinhos, Moqueca do Geraldo, Recanto das Estrelas, Petisco das Meninas e Quinta da Praia, as chamadas Entradinhas Santas (porções individuais) custarão R$ 40. No Espaço Chico Bento, o bufê a quilo será temático, com pratos de peixe e frutos do mar em destaque (R$ 87,90 o quilo).
É o preço da Entradinha Santa nos restaurantes
Já as docerias do circuito, Mavi Sucrée e Carmen Carloni, servirão sobremesas especiais durante o evento, e as doçuras custarão R$ 25 cada uma.
Uma novidade trazida para essa edição do Fest Santo, a exemplo de outro tradicional festival local, o Manguinhos Gourmet, é a Jardineira Gourmet. Trata-se de um veículo que circulará pelas ruas do balneário transportando gratuitamente o público entre um restaurante e outro. O passeio estará disponível na sexta, no sábado e no domingo, do meio-dia às 17h.
É o valor das sobremesas do evento
Além da programação gastronômica, a Feira de Artesanato D’Manguinhos também funcionará no evento, assim como ateliês de artes plásticas, como a Galeria Solé e a Walhaus Cerâmica, que estarão de portas abertas para receber os visitantes. Em alguns restaurantes, haverá apresentações musicais, mas a programação ainda não foi divulgada pelas casas.
FEST SANTO MANGUINHOS - 2ª EDIÇÃO
Quando: de 2 a 5 de abril de 2026
Horário: das 12h às 17h (alguns restaurantes estarão abertos tanto no almoço quanto no jantar, consulte funcionamento)
Onde: em 10 restaurantes e docerias do balneário de Manguinhos, Serra
Preços dos especiais do evento: R$ 40 a entradinha e R$ 20 a sobremesa
Mais informações: @manguinhosgourmet.
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