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Tempo

Previsão de pancadas de chuva no ES com chegada de nova frente fria

Publicado em

15 jun 2026 às 10:28

Uma nova frente fria avança rapidamente pela costa do Sudeste nesta segunda-feira (15) e se junta a um sistema que já atua no litoral do Espírito Santo. A combinação dos dois fenômenos mantém o tempo instável no Estado, com aumento da nebulosidade e previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. As informações são da Climatempo.


Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a segunda quinzena de junho começa com tempo instável em grande parte da Região Sudeste. A previsão indica muitas nuvens, períodos de abertura de sol e ocorrência de pancadas de chuva, que podem ser moderadas a fortes em alguns momentos. Também há possibilidade de raios e queda de granizo.


No Espírito Santo, a expectativa para esta segunda-feira é de chuva moderada a forte, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 km/h.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Susto

Caminhão desce ladeira, quebra muro e invade casa em Cachoeiro

Publicado em 15/06/2026 às 10:50

Um caminhão que estava engrenado em uma ladeira no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desceu desgovernado, quebrou um muro e invadiu uma casa na manhã desta segunda-feira (15). O veículo ficou pendurado entre a rua e o quintal da residência


De acordo com a apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, o motorista teria deixado o caminhão engrenado, com o motor ligado para aquecer, e saído do veículo. Nesse momento, o caminhão desceu e atingiu o muro vizinho. Ninguém se feriu. 


O motorista do caminhão e o morador da residência não quiseram conversar a reportagem. 

Caminhão atinge casa no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim
Caminhão ficou pendurado entre o muro e a rua após invadir casa, em Cachoeiro de Itapemirim Mariana Couto
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Salvo em segurança

Cachorro é resgatado após ficar preso entre dois muros em Colatina; veja vídeo

Publicado em 15/06/2026 às 10:43

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso no vão entre dois muros no bairro Maria das Graças, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu no último domingo (14). Segundo a corporação, o animal estava em um espaço de aproximadamente 25 centímetros (assista ao vídeo do resgate acima).


Moradores da região informaram que o cão vive na rua e acreditam que o animal possa ter se assustado com fogos de artifício antes de ficar preso na fresta.


Para realizar o resgate, os militares precisaram fazer um corte no muro. Assim, conseguiram retirar o cachorro de forma segura e sem ferimentos. Após o susto, o animal ficou sob os cuidados da vizinhança.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem é morto a tiros em frente de casa em Sooretama

Publicado em 15/06/2026 às 09:18
Crime aconteceu no domingo (14), no bairro Sayonara
Ramon Tomás da Conceição (destaque) foi atingido por cinco tiros.
 Montagem | A Gazeta

Um homem, de 49 anos, foi assassinado a tiros na tarde de domingo (14), no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Ramon Tomás da Conceição, foi atingida por cinco disparos entre o peito, braços e costas.


Testemunhas contaram à PM que suspeitos chegaram em uma Fiat Strada branca, sem placas de identificação. Ao se aproximarem da casa de Ramon, efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida. A vítima estava sentada em frente à residência no momento do crime.


A Polícia Civil informou que caso segue sob investigação da Delegacia de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

Atualização

15/06/2026

A reportagem foi atualizada com nota enviada pela Polícia Civil.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
A partir desta segunda (15)

Prefeitura de Vila Velha abre 800 vagas para castração de gatos e cães

Publicado em 15/06/2026 às 06:56
Imagem Edicase Brasil
Prefeitura disponibiliza 800 vagas para castrar cães e gatos (Imagem: ) schubbel | Shutterstock

A Prefeitura de Vila Velha abre, a partir desta segunda-feira (15), as inscrições para castração de gatos e cães no município. Estão disponibilizadas 800 vagas destinadas a moradores da cidade e protetores de animais já cadastrados. Após o cadastro, será feita uma triagem. Uma vez aprovado, a prefeitura irá direcionar onde será feito a castração do animal.


As inscrições podem ser feitas no site http://www.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria até o preenchimento das vagas disponíveis.


O procedimento nos pets será feito no carretão da Unidade Avançada de Atendimento Anival, a partir do próximo sábado (20), no campo do Normilhão, na Grande Terra Vermelha, e no domingo (21), no Parque da Prainha. Entre os dias 22 e 24, o atendimento retorna ao Normilhão, e de 25 a 28 de junho ocorre na Avenida Califórnia, em Barramares.


Durante a Semana do Bem-Estar Animal de Vila Velha, que vai de 20 a 28 de junho, também serão disponibilizados os serviços de vacinação (sem agendamento), cadastro de animais e adoção (cães e gatos). Para a vacinação, é necessário apresentar documento com foto do responsável e, se houver, a carteira de vacinação do animal.

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A Gazeta

/ [email protected]
A Gazeta
Avenida Jones dos Santos Neves

Carro atinge dois muros e deixa moradores sem água e energia em Cachoeiro

Publicado em 14/06/2026 às 18:39
Carro saiu da pista, atingiu dois muros e danificou padrões de energia e água em Cachoeiro
Carro saiu da pista, atingiu dois muros e danificou padrões de energia e água em Cachoeiro Montagem A Gazeta | Redes sociais

Um carro bateu contra dois muros e deixou moradores sem água e energia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada de domingo (14). Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que teria adormecido ao volante antes de passar por uma lombada na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro São Francisco de Assis.


O homem foi socorrido pelo Samu/192 e relatou sentir fortes dores no peito e em uma perna. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia e não teve o estado de saúde divulgado. 


O veículo dele, um Ford Ka vermelho, estava com o licenciamento vencido desde 2021 e seria removido, mas permaneceu no local devido ao risco de eletrização causado pela fiação caída sobre o automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou água para resfriar o motor do veículo, que estava quente e apresentava fumaça após o acidente. 


A BRK Ambiental e EDP foram acionadas, já que o impacto atingiu três padrões de energia elétrica e de abastecimento de água. EDP informou que foi acionada durante a madrugada e equipes da distribuidora realizaram o atendimento, desconectando o ramal de serviço. Segundo a empresa, o padrão foi totalmente destruído, o que impossibilitou a reenergização. A companhia disse ainda que o cliente precisará instalar um novo padrão para que o fornecimento possa ser normalizado.


A reportagem não obteve retorno da BRK Ambiental. 

Atualização

15/06/2026

O texto foi atualizado com nota enviada pela EDP.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
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Em Atílio Vivácqua

Motorista morre ao ser arremessado de carro em acidente no Sul do ES

Publicado em 14/06/2026 às 15:35

Um motorista de 40 anos morreu após ser arremessado para fora do carro em um acidente entre dois veículos na localidade de Vendinha, zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã de sábado (13). A identidade dele não foi divulgada. 


Conforme apuração da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sula colisão aconteceu quando o carro ocupado pelo homem e a esposa passava por uma curva em uma estrada de terra. A Polícia Militar explicou que o veículo bateu na lateral esquerda de outro automóvel. Populares prestaram os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Samu/192, que tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu.


O condutor do outro carro não se feriu. Ele permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.


A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Atílio Vivácqua.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Acidente

Batida entre motocicletas deixa dois mortos e um ferido na Serra

Publicado em 14/06/2026 às 14:01
Avenida Meridional, na Serra, onde acidente entre duas motos aconteceu
Avenida Meridional, na Serra, onde acidente entre duas motos aconteceu Google Maps

Dois jovens de 21 e 22 anos morreram e um terceiro homem ficou ferido após duas motocicletas baterem de frente na Avenida Meridional, no setor Europa do bairro Cidade Continental, na Serra, na madrugada deste domingo (14). Os nomes das vítimas não foram divulgados. 


Segundo a Polícia Militar, um dos condutores teria invadido a contramão, momento em que houve a colisão. Imagens que circularam pelas redes sociais mostram que pelo menos uma das vítimas estava usando bolsa de entrega. 


Um dos jovens morreu dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros, enquanto o outro não resistiu ainda no asfalto. A terceira vítima, que ficou ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. 


Uma das motos foi guinchada por estar com o licenciamento dos anos de 2024 e 2025 pendentes. O caso será investigado da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Canaã

Homem morre após ser baleado em praça de Viana; família aponta dívida

Publicado em 14/06/2026 às 13:21
Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, morto a tiros em Viana
Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, morto a tiros em Viana Redes Sociais

Um homem de 35 anos, identificado como Jonathan Carvalho dos Santos, morreu após ser baleado na Praça de Canaã, em Viana, nas proximidades de um bar, na madrugada deste domingo (14). Uma familiar da vítima contou à Polícia Militar que o atirador seria o dono de uma loja em Cariacica, para quem Jonathan devia uma quantia em dinheiro. 


Após ser ferido, o homem chegou a ser levado para o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi, mas já deu entrada na unidade de saúde sem vida. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. 

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Redação de A Gazeta
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Publicado em 14/06/2026 às 11:46

Um jovem de 22 anos foi baleado na perna enquanto fazia um churrasco com colegas na rua em Maringá, na Serra, na madrugada deste domingo (14). Segundo a Polícia Militar, ele relatou que o atirador passou em um carro, disparando na direção de quem estava no local. 


A vítima, que foi socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, não soube informar qual seria a motivação do crime e os envolvidos. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso.

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Loteria

Mega-Sena 3018: veja números sorteados para prêmio de R$ 12 milhões

Publicado em 14/06/2026 às 11:32
Mega-Sena 3016: veja números sorteados para prêmio de R$ 12 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou às 11h deste domingo (14) o sorteio do concurso 3.018 da Mega-Sena, que estava acumulado em R$ 12 milhões. Os números sorteados foram: 05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58.


Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 16 milhões.


O concurso estava previsto para a noite de sábado (13), mas foi adiado porque a Caixa decidiu remanejar os sorteios das loterias nos dias em que a Seleção Brasileira disputa partidas pela Copa do Mundo.

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Redação de A Gazeta

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