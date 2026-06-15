Previsão de pancadas de chuva no ES com chegada de nova frente fria

Uma nova frente fria avança rapidamente pela costa do Sudeste nesta segunda-feira (15) e se junta a um sistema que já atua no litoral do Espírito Santo. A combinação dos dois fenômenos mantém o tempo instável no Estado, com aumento da nebulosidade e previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. As informações são da Climatempo.





Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a segunda quinzena de junho começa com tempo instável em grande parte da Região Sudeste. A previsão indica muitas nuvens, períodos de abertura de sol e ocorrência de pancadas de chuva, que podem ser moderadas a fortes em alguns momentos. Também há possibilidade de raios e queda de granizo.





No Espírito Santo, a expectativa para esta segunda-feira é de chuva moderada a forte, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 km/h.