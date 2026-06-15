Brasil vira sobre a Argentina e segue invicto na Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou com vitória a primeira semana da Liga das Nações. Neste domingo (14), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a equipe comandada por Bernardinho derrotou a Argentina por 3 sets a 2, de virada, após perder as duas primeiras parciais.
O Brasil foi superado nos sets iniciais por 25 a 18 e 26 a 24, mas reagiu ao vencer os três seguintes por 25 a 19, 25 a 23 e 15 a 9. Com o resultado, a seleção fechou a etapa disputada na capital federal com quatro vitórias em quatro partidas.
A vitória sobre os argentinos manteve a sequência iniciada nos triunfos diante de Irã, Bélgica e Sérvia.
O próximo compromisso brasileiro será no dia 24 de junho, contra a Ucrânia, em Liubliana, na Eslovênia, pela abertura da segunda semana da fase classificatória da competição.
O jogo
A Argentina começou melhor o jogo e aproveitou os erros brasileiros para assumir a liderança do primeiro set. Vicentín, Palonsky e Armoa Morel apareceram com frequência no ataque, enquanto o Brasil encontrou dificuldades principalmente nos saques e em alguns momentos de definição ofensiva.
Judson foi um dos destaques brasileiros na parcial, contribuindo com pontos de ataque e um ace. Douglas Souza, Darlan e Adriano também pontuaram, mas a equipe argentina ampliou a vantagem na reta final e fechou o set por 25 a 18.
O segundo set foi mais equilibrado. A Argentina voltou a abrir vantagem com Vicentín, Zerba e Armoa Morel, enquanto o Brasil buscava permanecer próximo no placar com Judson, Adriano e Matheus Pinta.
A reação brasileira veio no meio da parcial. Darlan anotou dois aces consecutivos e ajudou a seleção a empatar o marcador. Honorato também apareceu em momentos importantes, mas a Argentina voltou a encontrar soluções ofensivas nos pontos decisivos e fechou o set por 26 a 24.
O terceiro set marcou a mudança de cenário da partida. Adriano abriu a parcial com um ace, e o Brasil passou a apresentar mais regularidade nas ações ofensivas e defensivas.
Matheus Pinta e Honorato contribuíram para manter o equilíbrio até a metade do set. Depois, Darlan apareceu no bloqueio para empatar a parcial, enquanto Matheus Pinta participou de um bloqueio duplo que colocou a seleção em vantagem.
O Brasil passou a controlar o placar nos momentos finais. Cachopa marcou um ponto de segunda bola, anotou um ace pouco depois e ajudou a equipe a abrir vantagem. A parcial terminou em 25 a 19.
A melhora brasileira teve sequência no quarto set. A Argentina chegou a abrir vantagem com Zerba, Ramos e Vicentín, mas o Brasil conseguiu reduzir a diferença aproveitando erros adversários.
Bernardinho promoveu mudanças ao longo da quarta parcial. Honorato apareceu em momentos importantes no ataque e no bloqueio, enquanto Bryan contribuiu ofensivamente e também no saque.
O ace de Bryan igualou o placar em 20 a 20. Na sequência, Judson conseguiu um bloqueio que colocou o Brasil em vantagem pela primeira vez na reta final do set.
Arthur Bento assumiu protagonismo nos últimos pontos. O ponteiro marcou em diferentes situações ofensivas e participou diretamente da definição da parcial.
Arthur colocou o Brasil em vantagem por 23 a 22, voltou a pontuar para abrir 24 a 23 e encerrou o set em um rali que garantiu a vitória por 25 a 23 e levou a partida ao tie-break.
O quinto set começou equilibrado, mas o Brasil rapidamente assumiu o controle do placar. Honorato marcou no ataque e no bloqueio, enquanto Arthur Bento contribuiu com pontos importantes para a abertura da vantagem.
Bryan anotou um ace que ampliou a diferença para cinco pontos. Na sequência, o bloqueio brasileiro passou a funcionar com frequência diante dos ataques argentinos.
Judson marcou pelo meio de rede e Lucas Barreto apareceu em sequência com dois bloqueios sobre Armoa Morel. O segundo deles colocou o Brasil em match point.Br
No lance seguinte, Vicentín atacou para fora. A arbitragem ainda revisou a jogada após desafio, mas confirmou o ponto brasileiro e a vitória por 15 a 9 no tie-break, fechando o confronto em 3 sets a 2.