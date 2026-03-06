Pitadas

Restaurante no Morro do Moreno encanta visitantes com vista da Baía de Vitória

Conheça o Maracajá, aberto há poucos meses em Vila Velha. Veja também: nova edição do evento Café no Praia e festival de risotos no Feirantino Bistrô

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:52

Novo restaurante funciona sem intervalo e serve desde açaí até pratos elaborados Crédito: Fernando Madeira

No alto de uma ladeira no Morro do Moreno, em Vila Velha, fica a entrada do restaurante Maracajá, que nos finais de semana têm tido fila de espera para o almoço.

Um dos motivos é a localização da casa, que proporciona a praticamente todas as mesas um visual de tirar o fôlego. Dele fazem parte ícones capixabas como o Mestre Álvaro e a Terceira Ponte, mas a protagonista é a Baía de Vitória, com seu poético vaivém de navios e pequenas embarcações.

No local, a chegada de navios rumo ao Porto de Vitória é vista de um ângulo privilegiado Crédito: Fernando Madeira

Aberto há pouco mais de dois meses pelos sócios Anderson Barcellos e Ayres Castro, o point é destino para quem busca desde uma tigela de açaí, ou um bolinho com café no entardecer, até um almoço com entradinhas e pratos leves e até uma pizza acompanhada de drinques refrescantes no happy hour.

"Produzimos todas as nossas massas, inclusive as da pizza e dos pães. Priorizamos a leveza em nossos pratos, que trazem alguns diferenciais. Já estamos nos preparando para ampliar a cozinha e aumentar a equipe, com a ideia de estender nosso atendimento para o jantar. Uma novidade para breve são os pratos executivos, mais em conta", adianta Ayres, que é o chef da casa.

Cardápio inclui opções de bebidas com cafés especiais, além de drinques autorais Crédito: Fernando Madeira

No cardápio, os pratos principais são individuais e custam entre R$ 56 (salada da casa) e R$ 116 (fraldinha na brasa acompanhada por tomates assados, molho de cogumelos, farofa de batatas rústicas e arroz). O carro-chefe é o peixe selado na brasa coberto com vinagrete de caju e ladeado por creme de moqueca com dendê e farofa de banana-da-terra com bacon (R$ 92).



Uma opção para compartilhar é a pizza com muçarela, tomates, burrata e molho de manjericão (R$ 72/massa de fermentação lenta). Na seção de entradas há desde ceviche de peixe com caju e manga até bolinho de risoto de cogumelos, e uma exclusividade são os cannucci - espécie de canudinho de massa amanteigada com recheios diversos (R$ 36 cada um).

Maracajá 1 de 10

O Maracajá funciona de quarta a domingo, das 11h30 às 19h30, sem intervalo. Todos os itens do cardápio podem ser pedidos em qualquer horário. O endereço é Rua Angélica Martins Leal, 23, no Morro do Moreno, a poucos metros da entrada da tradicional Pousada do Farol, em Vila Velha. Mais informações: @maracajavilavelha.

Festival em Vila Velha reúne combos promocionais de café

Desta sexta (6) até o dia 15 de março, o Shopping Praia da Costa realiza a 7ª edição do Café no Praia, sempre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Sete cafeterias do mall participam do evento oferecendo combos promocionais de bebida e acompanhamento a um preço fixo (R$ 23,90 cada um). Confira as opções abaixo:



Tangerina Café - Cappuccino tradicional ou italiano + porção de pão de queijo acompanhado de fatia de torta de limão. Havanna - Café expresso ou machiatto pequeno + duas medialunas com doce de leite ou Cappuccino Havanna ou Havanna Shake (200 ml) + porção de churros. Boali Healthy Food - Cappuccino ou café coado (200 ml) + pão de queijo, brigadeiro e uma garrafinha de água. Gelato Borelli - Café expresso + copinho pequeno de gelato. Halfe Coffee & Brunch - Café coado ou expresso + fatia de bolo de laranja e pão de queijo grande. Expressa Café - Cappuccino italiano + cookie de Nutella ou café coado pequeno + coxinha assada. Padaria Monza - Capuccino de baunilha (200 ml) + croissant de presunto e queijo.

Combos do Café no Praia 1 de 7

O Shopping Praia da Costa fica na Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @shoppingpraiadacosta.

Bistrô celebra o Dia da Mulher com cortesia e festival de risotos

O Feirantino Bistrô realiza neste fim de semana um festival de risotos inspirado no Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, 8 de março. O Festival di Risotti – Le Donne d’Italia reúne cinco pratos dedicados a mulheres, entre elas Isabella d'Este, figura cultural e política que foi uma das líderes femininas da Renascença italiana.

As opções especiais são individuais e ficam disponíveis no menu até este domingo (8), sempre no almoço, das 11h às 16h, e custam R$ 85 cada uma.

Além do Andressa Nero (camarões grelhados com arroz negro cremoso), o chef Vinícius Luppi criou as seguintes combinações: Adriana al Polpo (polvo grelhado, risoto de moqueca baiana e gremolata), Valentina al Gorgonzola (bife ancho grelhado e risoto de queijo gorgonzola), Bianca al Miele (risoto de brie com mel trufado, nozes e crispy de Parma) e Isabella al Limone (salmão grelhado e risoto de limão siciliano).

Festival de risotos 1 de 5

Além de promover o festival, o restaurante dará de presente às suas clientes mulheres uma sobremesa: brownie com sorvete e calda de caramelo salgado. Rua Antônio Nobre Filho, 130, Jabour, Vitória. Mais informações: @feirantinobistro.

Este vídeo pode te interessar