Restaurante no Morro do Moreno encanta visitantes com vista da Baía de Vitória

Conheça o Maracajá, aberto há poucos meses em Vila Velha. Veja também: nova edição do evento Café no Praia e festival de risotos no Feirantino Bistrô

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:52

Restaurante Maracajá, no Morro do Moreno, em Vila Velha
Novo restaurante funciona sem intervalo e serve desde açaí até pratos elaborados Crédito: Fernando Madeira

No alto de uma ladeira no Morro do Moreno, em Vila Velha, fica a entrada do restaurante Maracajá, que nos finais de semana têm tido fila de espera para o almoço.

Um dos motivos é a localização da casa, que proporciona a praticamente todas as mesas um visual de tirar o fôlego. Dele fazem parte ícones capixabas como o Mestre Álvaro e a Terceira Ponte, mas a protagonista é a Baía de Vitória, com seu poético vaivém de navios e pequenas embarcações.   

Restaurante Maracajá, no Morro do Moreno, em Vila Velha
No local, a chegada de navios rumo ao Porto de Vitória é vista de um ângulo privilegiado Crédito: Fernando Madeira

Aberto há pouco mais de dois meses pelos sócios Anderson Barcellos e Ayres Castro, o point é destino para quem busca desde uma tigela de açaí, ou um bolinho com café no entardecer, até um almoço com entradinhas e pratos leves e até uma pizza acompanhada de drinques refrescantes no happy hour. 

"Produzimos todas as nossas massas, inclusive as da pizza e dos pães. Priorizamos a leveza em nossos pratos, que trazem alguns diferenciais. Já estamos nos preparando para ampliar a cozinha e aumentar a equipe, com a ideia de estender nosso atendimento para o jantar. Uma novidade para breve são os pratos executivos, mais em conta", adianta Ayres, que é o chef da casa. 

Restaurante Maracajá, no Morro do Moreno, em Vila Velha
Cardápio inclui opções de bebidas com cafés especiais, além de drinques autorais Crédito: Fernando Madeira

No cardápio, os pratos principais são individuais e custam entre R$ 56 (salada da casa) e R$ 116 (fraldinha na brasa acompanhada por tomates assados, molho de cogumelos, farofa de batatas rústicas e arroz). O carro-chefe é o peixe selado na brasa coberto com vinagrete de caju e ladeado por creme de moqueca com dendê e farofa de banana-da-terra com bacon (R$ 92).

Uma opção para compartilhar é a pizza com muçarela, tomates, burrata e molho de manjericão (R$ 72/massa de fermentação lenta). Na seção de entradas há desde ceviche de peixe com caju e manga até bolinho de risoto de cogumelos, e uma exclusividade são os cannucci - espécie de canudinho de massa amanteigada com recheios diversos (R$ 36 cada um). 

Maracajá

Cannucci de vatapá com picles doce e camarão, de fraldinha defumada com gorgonzola e de camarão com tomate confit Foto por Fernando Madeira
Peixe na brasa com vinagrete de caju, creme de moqueca com dendê e farofa de banana com bacon Foto por Fernando Madeira
Cheesecake com calda de morango e farofinha doce Foto por Fernando Madeira
Bowl de açaí com frutas e granola Foto por Fernando Madeira
Café especial filtrado no método V60 Foto por Fernando Madeira
Vista para a Terceira Ponte Foto por Fernando Madeira
Salão principal no entardecer Foto por Fernando Madeira
Parte da vista do salão principal, com o Mestre Álvaro ao fundo Foto por Fernando Madeira
Passagem de navios vista do salão principal Foto por Fernando Madeira
O pôr-do-sol Foto por Fernando Madeira
1 de 10
Cannucci de vatapá com picles doce e camarão, de fraldinha defumada com gorgonzola e de camarão com tomate confit Foto por Fernando Madeira

O Maracajá funciona de quarta a domingo, das 11h30 às 19h30, sem intervalo. Todos os itens do cardápio podem ser pedidos em qualquer horário. O endereço é Rua Angélica Martins Leal, 23, no Morro do Moreno, a poucos metros da entrada da tradicional Pousada do Farol, em Vila Velha. Mais informações: @maracajavilavelha.  

Festival em Vila Velha reúne combos promocionais de café

Desta sexta (6) até o dia 15 de março, o Shopping Praia da Costa realiza a 7ª edição do Café no Praia, sempre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Sete cafeterias do mall participam do evento oferecendo combos promocionais de bebida e acompanhamento a um preço fixo (R$ 23,90 cada um). Confira as opções abaixo:

  1. Tangerina Café - Cappuccino tradicional ou italiano + porção de pão de queijo acompanhado de fatia de torta de limão. 
  2. Havanna - Café expresso ou machiatto pequeno + duas medialunas com doce de leite ou Cappuccino Havanna ou Havanna Shake (200 ml) + porção de churros. 
  3. Boali Healthy Food - Cappuccino ou café coado (200 ml) + pão de queijo, brigadeiro e uma garrafinha de água. 
  4. Gelato Borelli - Café expresso + copinho pequeno de gelato.
  5. Halfe Coffee & Brunch - Café coado ou expresso + fatia de bolo de laranja e pão de queijo grande. 
  6. Expressa Café - Cappuccino italiano + cookie de Nutella ou café coado pequeno + coxinha assada. 
  7. Padaria Monza - Capuccino de baunilha (200 ml) + croissant de presunto e queijo.

Combos do Café no Praia

Boali Healthy Food Foto por Adessandro Reis
Expressa Café Foto por Adessandro Reis
Tangerina Café Foto por Adessandro Reis
Havanna Foto por Adessandro Reis
Halfe Coffee & Brunch Foto por Adessandro Reis
Gelato Borelli Foto por Adessandro Reis
Padaria Monza Foto por Adessandro Reis
1 de 7
Boali Healthy Food Foto por Adessandro Reis

O Shopping Praia da Costa fica na Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @shoppingpraiadacosta

Bistrô celebra o Dia da Mulher com cortesia e festival de risotos

O Feirantino Bistrô realiza neste fim de semana um festival de risotos inspirado no Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, 8 de março. O Festival di Risotti – Le Donne d’Italia reúne cinco pratos dedicados a mulheres, entre elas Isabella d'Este, figura cultural e política que foi uma das líderes femininas da Renascença italiana. 

As opções especiais são individuais e ficam disponíveis no menu até este domingo (8), sempre no almoço, das 11h às 16h, e custam R$ 85 cada uma.

Além do Andressa Nero (camarões grelhados com arroz negro cremoso), o chef Vinícius Luppi criou as seguintes combinações: Adriana al Polpo (polvo grelhado, risoto de moqueca baiana e gremolata), Valentina al Gorgonzola (bife ancho grelhado e risoto de queijo gorgonzola), Bianca al Miele (risoto de brie com mel trufado, nozes e crispy de Parma) e Isabella al Limone (salmão grelhado e risoto de limão siciliano).  

Festival de risotos

Andressa Nero Foto por Acervo/Feirantino Bistrô
Adriana al Polpo Foto por Acervo/Feirantino Bistrô
Isabella al Limone Foto por Acervo/Feirantino Bistrô
Bianca al Miele Foto por Acervo/Feirantino Bistrô
Valentina al Gorgonzola Foto por Acervo/Feirantino Bistrô
1 de 5
Andressa Nero Foto por Acervo/Feirantino Bistrô

Além de promover o festival, o restaurante dará de presente às suas clientes mulheres uma sobremesa: brownie com sorvete e calda de caramelo salgado. Rua Antônio Nobre Filho, 130, Jabour, Vitória. Mais informações: @feirantinobistro

