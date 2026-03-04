Concurso Brasileiro de Cervejas elege cervejaria de João Neiva a melhor do ES

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:23
O resultado do 14º Concurso Brasileiro de Cervejas, divulgado na terça-feira (3) às vésperas do Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau (SC), já é um marco para o mercado cervejeiro nacional. Pela primeira vez em uma avaliação que contou com jurados internacionais, os três melhores rótulos representam estilos brasileiros. O Espírito Santo foi bem representado na competição pela cervejaria Três Torres, eleita a melhor do estado.
Ao todo, foram inscritos 175 estilos, e a cerveja que ficou com o ouro no Best of Show foi a Patanegra Cacacu Wood, da Cervejaria Patanegra, de Pinhais (PR). Ela foi inscrita no estilo Cerveja Ácida com Madeira Brasileira.
A segunda colocada como melhor cerveja inscrita no CBC, com medalha de prata, foi a Pina Colada - Catharina Sour com Abacaxi e Coco da Faroeste Beer, de Itajaí (SC). O estilo do rótulo, Catharina Sour, completa 10 anos em 2026 e é o primeiro estilo brasileiro registrado no Beer Judge Certification Program (BJCP).
Inscrita no estilo Manipueira Selvagem - que fez sua estreia este ano no concurso, a Alagoas Funky Wild, da Caatinga Rocks, ficou com o bronze no Best of Show. A cervejaria fica localizada em Murici (AL).
A edição de 2026 do CBC Brasil contou com 2,7 mil rótulos inscritos, que foram avaliados entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, em Blumenau (SC), por 70 juízes brasileiros e estrangeiros. Foram premiadas 157 cervejarias diferentes, de 15 estados.
As melhores cervejarias do evento foram escolhidas de acordo com o volume de cervejas premiadas e quais medalhas foram recebidas. A marca que conquistou o melhor resultado de toda a premiação foi a Big Jack Cervejaria, de Orleans (SC): 27 medalhas, sendo 12 de ouro.
O segundo lugar ficou com a Cervejaria Stannis, de Jaraguá do Sul (SC), com 22 medalhas, sendo 10 de ouro. Em terceiro lugar ficou a Cervejaria Leopoldina, de Garibaldi (RS), com 13 medalhas, sendo sete de ouro.
As cervejarias capixabas e suas respectivas criações premiadas em 2026 pelo Concurso Brasileiro de Cervejas em Blumenau são:
Cervejarias de 15 estados diferentes foram premiadas no Concurso Brasileiro de Cervejas. Com os resultados, a competição elegeu também as melhores de cada unidade da federação. São elas:
A lista completa com os resultados das cervejarias está no site www.festivaldacervejablumenau.com.br, na aba Concurso. Clique aqui para acessar.
Com informações da assessoria de imprensa do Festival Brasileiro da Cerveja.
