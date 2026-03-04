Editorias do Site
Concurso Brasileiro de Cervejas elege cervejaria de João Neiva a melhor do ES

Rótulos capixabas conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze em uma das principais avaliações do país, realizada em Santa Catarina

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:23

Cerveja/chope artesanal
Avaliação consagrou estilos de cerveja brasileiros com as primeiras colocações Crédito: Fábio Alves/Unsplash

O resultado do 14º Concurso Brasileiro de Cervejas, divulgado na terça-feira (3) às vésperas do Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau (SC), já é um marco para o mercado cervejeiro nacional. Pela primeira vez em uma avaliação que contou com jurados internacionais, os três melhores rótulos representam estilos brasileiros. O Espírito Santo foi bem representado na competição pela cervejaria Três Torres, eleita a melhor do estado.  

Ao todo, foram inscritos 175 estilos, e a cerveja que ficou com o ouro no Best of Show foi a Patanegra Cacacu Wood, da Cervejaria Patanegra, de Pinhais (PR). Ela foi inscrita no estilo Cerveja Ácida com Madeira Brasileira.

A segunda colocada como melhor cerveja inscrita no CBC, com medalha de prata, foi a Pina Colada - Catharina Sour com Abacaxi e Coco da Faroeste Beer, de Itajaí (SC). O estilo do rótulo, Catharina Sour, completa 10 anos em 2026 e é o primeiro estilo brasileiro registrado no Beer Judge Certification Program (BJCP).

Troféus do Concurso Brasileiro de Cervejas 2026
Concurso contou com amostras de 175 estilos em 2026 Crédito: Daniel Zimmermann

Inscrita no estilo Manipueira Selvagem - que fez sua estreia este ano no concurso, a Alagoas Funky Wild, da Caatinga Rocks, ficou com o bronze no Best of Show. A cervejaria fica localizada em Murici (AL).

A edição de 2026 do CBC Brasil contou com 2,7 mil rótulos inscritos, que foram avaliados entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, em Blumenau (SC), por 70 juízes brasileiros e estrangeiros. Foram premiadas 157 cervejarias diferentes, de 15 estados.

As três maiores medalhistas

As melhores cervejarias do evento foram escolhidas de acordo com o volume de cervejas premiadas e quais medalhas foram recebidas. A marca que conquistou o melhor resultado de toda a premiação foi a Big Jack Cervejaria, de Orleans (SC): 27 medalhas, sendo 12 de ouro.

O segundo lugar ficou com a Cervejaria Stannis, de Jaraguá do Sul (SC), com 22 medalhas, sendo 10 de ouro. Em terceiro lugar ficou a Cervejaria Leopoldina, de Garibaldi (RS), com 13 medalhas, sendo sete de ouro.

Capixabas com medalhas 

As cervejarias capixabas e suas respectivas criações premiadas em 2026 pelo Concurso Brasileiro de Cervejas em Blumenau são: 

  • TRÊS TORRES, de João Neiva - Ouro: Hop Red (categoria American-style Amber Red Ale). Prata: Jacu Coffee Beer (categoria Coffee Beer) e Três Torres Nature Brut (categoria Experimental India Pale Ale). Bronze: Acadiana (categoria Juicy or Hazy India Pale Ale).
  • BERGERBIER, de Santa Teresa - Ouro: The Red Leprechau (categoria Irish-style Red Ale). 
  • I LUPI, de Ibiraçu - Prata: Cupuaçu Saison Collab I Lupi e Três Santas (categoria Belgian Style Fruit Beer).
  • TARVOS, de Venda Nova do Imigrante -  Bronze: Pinganimim Tarvos (categoria Cerveja com Madeira Brasileira). 
  • ZANOTELLI, de Colatina - Prata: Zanotelli Hop Lager (categoria American-style India Pale Lager).    

A melhor de cada estado

Cervejarias de 15 estados diferentes foram premiadas no Concurso Brasileiro de Cervejas. Com os resultados, a competição elegeu também as melhores de cada unidade da federação. São elas:

  • Alagoas - Caatinga Rocks, de Murici 
  • Bahia - Proa Cervejaria, de Lauro de Freitas 
  • Ceará - Turatti, de Fortaleza 
  • Distrito Federal - Crüls Cervejaria, de Brasília 
  • Espírito Santo - Três Torres, de João Neiva 
  • Goiás - Cervejaria Colombina, de Aparecida de Goiânia 
  • Minas Gerais - Mills Cervejaria, de Belo Horizonte 
  • Mato Grosso - Cervejaria Louvada, de Cuiabá 
  • Paraíba - Vierbrauer, de Cabedelo 
  • Paraná - Cervejaria Divino Malte, de Umuarama 
  • Rio de Janeiro - Ambev
  • Rio Grande do Sul - Cervejaria Leopoldina, de Garibaldi 
  • Santa Catarina - Big Jack Cervejaria, de Orleans 
  • São Paulo - Dama Bier, de Piracicaba 
  • Tocantins - Curiango Brew, de Palmas 

A lista completa com os resultados das cervejarias está no site www.festivaldacervejablumenau.com.br, na aba Concurso. Clique aqui para acessar.  

Com informações da assessoria de imprensa do Festival Brasileiro da Cerveja. 

