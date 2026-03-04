Destaque

Concurso Brasileiro de Cervejas elege cervejaria de João Neiva a melhor do ES

Rótulos capixabas conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze em uma das principais avaliações do país, realizada em Santa Catarina

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:23

Avaliação consagrou estilos de cerveja brasileiros com as primeiras colocações Crédito: Fábio Alves/Unsplash

O resultado do 14º Concurso Brasileiro de Cervejas, divulgado na terça-feira (3) às vésperas do Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau (SC), já é um marco para o mercado cervejeiro nacional. Pela primeira vez em uma avaliação que contou com jurados internacionais, os três melhores rótulos representam estilos brasileiros. O Espírito Santo foi bem representado na competição pela cervejaria Três Torres, eleita a melhor do estado.

Ao todo, foram inscritos 175 estilos, e a cerveja que ficou com o ouro no Best of Show foi a Patanegra Cacacu Wood, da Cervejaria Patanegra, de Pinhais (PR). Ela foi inscrita no estilo Cerveja Ácida com Madeira Brasileira.

A segunda colocada como melhor cerveja inscrita no CBC, com medalha de prata, foi a Pina Colada - Catharina Sour com Abacaxi e Coco da Faroeste Beer, de Itajaí (SC). O estilo do rótulo, Catharina Sour, completa 10 anos em 2026 e é o primeiro estilo brasileiro registrado no Beer Judge Certification Program (BJCP).

Concurso contou com amostras de 175 estilos em 2026 Crédito: Daniel Zimmermann

Inscrita no estilo Manipueira Selvagem - que fez sua estreia este ano no concurso, a Alagoas Funky Wild, da Caatinga Rocks, ficou com o bronze no Best of Show. A cervejaria fica localizada em Murici (AL).

A edição de 2026 do CBC Brasil contou com 2,7 mil rótulos inscritos, que foram avaliados entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, em Blumenau (SC), por 70 juízes brasileiros e estrangeiros. Foram premiadas 157 cervejarias diferentes, de 15 estados.

As três maiores medalhistas

As melhores cervejarias do evento foram escolhidas de acordo com o volume de cervejas premiadas e quais medalhas foram recebidas. A marca que conquistou o melhor resultado de toda a premiação foi a Big Jack Cervejaria, de Orleans (SC): 27 medalhas, sendo 12 de ouro.

O segundo lugar ficou com a Cervejaria Stannis, de Jaraguá do Sul (SC), com 22 medalhas, sendo 10 de ouro. Em terceiro lugar ficou a Cervejaria Leopoldina, de Garibaldi (RS), com 13 medalhas, sendo sete de ouro.

Capixabas com medalhas

As cervejarias capixabas e suas respectivas criações premiadas em 2026 pelo Concurso Brasileiro de Cervejas em Blumenau são:

TRÊS TORRES , de João Neiva - Ouro: Hop Red (categoria American-style Amber Red Ale). Prata: Jacu Coffee Beer (categoria Coffee Beer) e Três Torres Nature Brut (categoria Experimental India Pale Ale). Bronze: Acadiana (categoria Juicy or Hazy India Pale Ale).

, de João Neiva - Ouro: Hop Red (categoria American-style Amber Red Ale). Prata: Jacu Coffee Beer (categoria Coffee Beer) e Três Torres Nature Brut (categoria Experimental India Pale Ale). Bronze: Acadiana (categoria Juicy or Hazy India Pale Ale). BERGERBIER , de Santa Teresa - Ouro: The Red Leprechau (categoria Irish-style Red Ale).

, de Santa Teresa - Ouro: The Red Leprechau (categoria Irish-style Red Ale). I LUPI , de Ibiraçu - Prata: Cupuaçu Saison Collab I Lupi e Três Santas (categoria Belgian Style Fruit Beer).

, de Ibiraçu - Prata: Cupuaçu Saison Collab I Lupi e Três Santas (categoria Belgian Style Fruit Beer). TARVOS , de Venda Nova do Imigrante - Bronze: Pinganimim Tarvos (categoria Cerveja com Madeira Brasileira).

, de Venda Nova do Imigrante - Bronze: Pinganimim Tarvos (categoria Cerveja com Madeira Brasileira). ZANOTELLI, de Colatina - Prata: Zanotelli Hop Lager (categoria American-style India Pale Lager).

A melhor de cada estado

Cervejarias de 15 estados diferentes foram premiadas no Concurso Brasileiro de Cervejas. Com os resultados, a competição elegeu também as melhores de cada unidade da federação. São elas:

Alagoas - Caatinga Rocks, de Murici

- Caatinga Rocks, de Murici Bahia - Proa Cervejaria, de Lauro de Freitas



- Proa Cervejaria, de Lauro de Freitas Ceará - Turatti, de Fortaleza



- Turatti, de Fortaleza Distrito Federal - Crüls Cervejaria, de Brasília



- Crüls Cervejaria, de Brasília Espírito Santo - Três Torres, de João Neiva



Goiás - Cervejaria Colombina, de Aparecida de Goiânia



- Cervejaria Colombina, de Aparecida de Goiânia Minas Gerais - Mills Cervejaria, de Belo Horizonte



- Mills Cervejaria, de Belo Horizonte Mato Grosso - Cervejaria Louvada, de Cuiabá



- Cervejaria Louvada, de Cuiabá Paraíba - Vierbrauer, de Cabedelo



- Vierbrauer, de Cabedelo Paraná - Cervejaria Divino Malte, de Umuarama



- Cervejaria Divino Malte, de Umuarama Rio de Janeiro - Ambev



- Ambev Rio Grande do Sul - Cervejaria Leopoldina, de Garibaldi



- Cervejaria Leopoldina, de Garibaldi Santa Catarina - Big Jack Cervejaria, de Orleans



- Big Jack Cervejaria, de Orleans São Paulo - Dama Bier, de Piracicaba



- Dama Bier, de Piracicaba Tocantins - Curiango Brew, de Palmas

A lista completa com os resultados das cervejarias está no site www.festivaldacervejablumenau.com.br, na aba Concurso. Clique aqui para acessar.

Com informações da assessoria de imprensa do Festival Brasileiro da Cerveja.

