Por que o consumo de cervejas sem álcool cresceu tanto no Brasil? Entenda

Versões sem glúten e menos calóricas também conquistaram uma fatia generosa do mercado, segundo estudo do Anuário da Cerveja

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:28

Cervejas sem álcool e sem glúten tiveram aumento no consumo Crédito: Shutterstock

A cerveja é um grande símbolo cultural em nosso país, presente na mesa dos bares e diretamente ligada ao jeito brasileiro de socializar, celebrar e compartilhar a vida com amigos e família. E mesmo em meio a mudanças comportamentais e novos hábitos de consumo, a bebida segue como uma preferência nacional entre os adultos também para escolhas mais balanceadas, expandindo as possibilidades de consumo.

Estudo do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Anuário da Cerveja revela que em 2024 a produção de cervejas zero sextuplicou no país em relação ao ano anterior. Além disso, houve um aumento expressivo no volume de vendas das bebidas com atributos funcionais, menor teor alcoólico e menos calorias, acompanhando uma tendência de consumo mais consciente e equilibrado.

Mudança no portifólio

As empresas também têm tido provas desse movimento. A Ambev, gigante do setor no Brasil, por exemplo, tem reportado um crescimento contínuo do seu portfólio de balanced choices (opções zero e/ou de menor teor alcoólico, sem glúten e menos calóricos) e, só no terceiro trimestre de 2025, apresentou crescimento de 65% comparados ao mesmo período do ano anterior.

Dentro desse cenário, a categoria de cervejas sem álcool - que inclui os rótulos Corona Cero, Bud Zero e Brahma 0,0% - cresceu 20% em vendas.

A ascensão das cervejas zero no Brasil atende a uma demanda crescente de pessoas que buscam opções de cerveja sem abrir mão do sabor. As cervejas zero são alternativas também para quem não quer ingerir álcool ou então deseja alternar a "zero" com bebidas alcoólicas.

“A cerveja é a bebida mais versátil para moderar sem abrir mão do sabor e da diversão, sendo apreciada em diferentes contextos sociais devido ao seu menor teor alcoólico em comparação com outras bebidas alcoólicas, o que permite ao consumidor aproveitar os momentos por mais tempo de forma cool”, destaca o diretor de estratégia e insights da Ambev, Gustavo Castro.

Para ele, esse aumento do consumo das bebidas tem relação direta com investimentos em tecnologia e inovação, que permitiram levar ao consumidor uma bebida zero álcool com sabor muito próximo da versão alcoólica.

Menos calóricas também se destacam

Além das opções zero álcool, os principais destaques do período compreendido pelo estudo do Anuário da Cerveja foram as cervejas menos calóricas. No portfólio da Ambev, Stella Pure Gold e Michelob Ultra fazem parte da plataforma de balanced choices.

Versão sem glúten e com menos calorias, a Stella Pure Gold foi lançada em 2023 especialmente para o mercado nacional e no segundo trimestre de 2025 já representava cerca de 30% de todo o volume comercializado da marca.

Já no terceiro trimestre, o produto teve crescimento de 150% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A Ambev anunciou que a produção da cerveja mais que dobrou, de acordo com dados do segundo trimestre deste ano em comparação ao ano anterior.

Já Michelob Ultra, uma bebida mais leve e com teor calórico reduzido, apresentou um avanço de 80% em relação ao mesmo período do ano passado.

Com informações da assessoria de imprensa da Ambev.

