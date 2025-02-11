Como são feitos os vinhos sem álcool?

Vinhos desalcoolizados preservam parte da complexidade obtida durante a vinificação Crédito: Shutterstock

Vinhos desalcoolizados têm conquistado cada vez mais espaço entre os apreciadores da bebida, mas muitos ainda têm dúvidas sobre o que de fato são esses vinhos e sobre como se comparam aos tradicionais.

Embora há quem confunda os desalcoolizados com suco de uva, na verdade, eles são vinhos autênticos, com processos de vinificação completos, que passam por uma remoção do álcool ao final de sua produção.

Abaixo, o empresário Raphael Zanette, fundador da rede de wine bars Vino!, explica as diferenças entre os vinhos desalcoolizados e o suco de uva, além de compartilhar suas recomendações sobre o que torna essas bebidas especiais.

O que são vinhos desalcoolizados?

Vinhos desalcoolizados são produzidos da mesma maneira que os vinhos tradicionais, mas com a diferença de que o álcool é removido após a fermentação. Isso é feito por meio de técnicas especializadas, como a destilação a vácuo ou a osmose reversa, que extraem o álcool sem comprometer o sabor, a cor ou os aromas típicos do vinho.

Ao contrário do suco de uva, que não passa pelo processo de fermentação e não desenvolve as características sensoriais de um vinho, os desalcoolizados mantêm grande parte da complexidade do produto original.

"Embora não contenham álcool, os vinhos desalcoolizados mantêm a estrutura, os taninos e as acidez que fazem do vinho uma bebida sofisticada. Eles são mais complexos do que um simples suco de uva", explica Raphael.

Tendência ou escolha consciente

O mercado de vinhos desalcoolizados está crescendo, e muitos se perguntam se isso é uma tendência passageira ou uma opção real para o futuro. Zanette acredita que a resposta está no perfil dos consumidores modernos, cada vez mais preocupados com saúde e bem-estar.

"A busca por opções mais leves e equilibradas reflete mudanças nas preferências dos consumidores. Os vinhos desalcoolizados atendem a essa demanda crescente por alternativas mais saudáveis", afirma.

Esses vinhos não são apenas uma moda, mas sim uma alternativa válida para quem quer desfrutar de uma boa bebida, mas sem os efeitos do álcool.

O que os vinhos desalcoolizados oferecem que o suco de uva não tem?

Muitas pessoas confundem vinhos desalcoolizados com suco de uva devido à ausência do álcool, mas a comparação é incorreta. Enquanto o suco de uva é uma bebida doce e com um perfil frutado, os vinhos desalcoolizados são bebidas fermentadas que mantêm os processos de vinificação e desenvolvem características complexas.

A principal diferença está na experiência sensorial: "O vinho desalcoolizado mantém a complexidade, a acidez e os taninos, enquanto o suco de uva não passa pelo processo de fermentação e não tem essa profundidade", explica Zanette.

Como consumir os vinhos desalcoolizados

A recomendação de consumo dos vinhos desalcoolizados é semelhante à dos vinhos tradicionais, com atenção à temperatura e à harmonização. Os brancos e rosés combinam bem com pratos leves, como saladas e frutos do mar, enquanto os tintos são ideais para pratos mais robustos.

"É importante respeitar a temperatura ideal: vinhos brancos desalcoolizados devem ser servidos mais gelados, e os tintos, mais frescos, mas ainda em temperatura amena", diz Zanette.

3 vinhos desalcoolizados para experimentar

1 Chardonnay Vinoh Oak "Com acidez marcante e um toque frutado suave, esse Chardonnay desalcoolizado é perfeito para dias quentes. Acompanha bem peixes, frutos do mar, carnes brancas e até sobremesas. Sua temperatura ideal de consumo é 8°C", recomenda Zanette. 2 Cabernet Sauvignon Oak Vinoh "Esse Cabernet Sauvignon desalcoolizado tem acidez equilibrada e taninos macios. Sua cor vermelha-violácea e aromas de frutas vermelhas com notas sutis de café e chocolate fazem dele uma ótima opção para acompanhar pratos mais robustos. O ideal é servir entre 10 e 12°C", sugere o especialista.

3 Merlot Vinoh Select "É um vinho jovem e fácil de beber, com aromas de frutas vermelhas e uma acidez equilibrada. É perfeito para quem busca um vinho suave e agradável, mesmo sem ser alcoolizado. A temperatura ideal para consumo é entre 10 e 12°C", diz Zanette. Seja para quem busca uma alternativa saudável, seja para aqueles que querem experimentar algo novo, os vinhos desalcoolizados estão se consolidando como uma opção legítima e sofisticada.

