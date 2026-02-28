Estreia

Caparaó capixaba ganha primeiro festival de botecos; veja programação

Estreia do evento Botecos do Caparaó será em Alegre, entre os dias 5 e 7 de março. A entrada é gratuita

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08:00

Depois de receber a série de festivais gastronômicos Sabores do Caparaó, a região capixaba que é referência na produção de cafés especiais anuncia a chegada de um novo evento, desta vez dedicado à cozinha de boteco. Trata-se do Botecos do Caparaó, que desembarca em Alegre entre os dias 5 e 7 de março, com entrada gratuita.

O local escolhido para a festa é o Parque de Exposições Geraldo Santos, palco do histórico Festival de Alegre, no centro da cidade. Nos três dias de programação, o espaço será transformado em um grande quintal de boteco, reunindo cerveja artesanal, música ao vivo e petiscos de dar água na boca.

De torresmo a hambúrguer

O festival tem como objetivo valorizar a identidade regional, mergulhando na essência da culinária popular ao servir ícones como peixe empanado, aipim frito, frango crocante e carne acebolada na chapa.

Também haverá espaço para a comida árabe, com opções de pastas e quibes variados, e não vão faltar hambúrguer, caponata, socol e porções, como a de batata com costela desfiada.

Na programação musical, o repertório passeia principalmente pelo samba e pelo forró, incluindo ainda clássicos da MPB e hits do pop rock nacional. Atrações capixabas como Ferna e Cadu Caruzzo lideram o line-up.

Programação

QUINTA-FEIRA – 05/03

18h – Abertura do evento

20h – Wagner & Edmar (brasilidades)

SEXTA-FEIRA – 06/03

18h – Abertura do evento

19h – Forró Caju (forró pé-de-serra)



21h – Ferna e Banda (brasilidades)

SÁBADO – 07/03

18h – Abertura do evento

19h – Rudinho Barros (pop)



21h – Cadu Caruso (tributo a Cazuza)



FESTIVAL BOTECOS DO CAPARAÓ – Edição Alegre

Quando: de 5 a 7 de março de 2026

Onde: Parque de Exposições de Alegre, Vila Reis, Alegre

Mais informações: @botecosdocaparao.

