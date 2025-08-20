Editorias do Site
Festival no ES celebra a gastronomia do Caparaó; veja programação

Muniz Freire recebe mais uma edição do evento Sabores do Caparaó neste fim de semana, com entrada gratuita

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:50

Prato-de-massa-com-camarões
Penne com camarões da cantina Di Adélia  Crédito: Astris Filmes

Depois de revelar para todo o Espírito Santo o melhor da gastronomia de Guaçuí, o festival Sabores do Caparaó está de volta à região, desta vez para agitar Muniz Freire com muita música e comida boa. De quinta a sábado (21 a 23/08), o parque de exposições da cidade vai receber mais uma edição do evento, com entrada gratuita, para celebrar as tradições locais.   

Além dos cafés especiais que fazem a fama do Caparaó capixaba, o público vai encontrar por lá pratos típicos e quitutes como pizza frita, lasanha de tilápia, pão com leitão, ravióli de lombinho, nhoque de camarão e sushi.

Algumas opções da praça de alimentação

Fettuccine à matriciana da Tra le Valli Foto por Astris Filmes
Polenta com ragu de linguiça da cantina Di Adélia Foto por Astris Filmes
Pizza do Rei da Pizza Frita Foto por Astris Filmes
Nhoque de camarão da delicatéssen Da Mamma Foto por Astris Filmes
1 de 4
Fettuccine à matriciana da Tra le Valli Foto por Astris Filmes

Focaccias e bombons completam a lista de delícias artesanais à venda no festival, que terá ainda espaço com artesanato e produtos da agroindústria familiar.

A música também faz parte do cardápio, com apresentações que contemplam desde a tradicional viola caipira até o revival de rock e pop dos anos 1990. Também não ficarão de fora dos shows o cancioneiro sertanejo, o forró pé-de-serra e a MPB instrumental.

Confira a programação:

QUINTA-FEIRA (21/08)

  • Parque de exposições
  • 18h - Abertura do festival - Praça de alimentação (pratos especais, pizzas, massas, comida de boteco, petiscos, fogo de chão e outros), Espaço Mercearia (doces e sobremesas, chocolate artesanal, cafés especiais, cachaças, charcutaria, pães, artesanato e outros) e cervejarias 
  • Palco Caparaó 
  • 19h – Show com Wagner e Edmar (MPB/internacional)
  • 21h – Coro italiano Veni Creator Spiritus 
  • 21h30 – Show com Nano Vianna (Desconstrusom)

SEXTA-FEIRA (22/08)

  • Parque de exposições
  • 17h30 – Abertura do festival - Praça de alimentação (pratos especais, pizzas, massas, comida de boteco, petiscos, fogo de chão e outros), Espaço Mercearia (doces e sobremesas, chocolate artesanal, cafés especiais, cachaças, charcutaria, pães, artesanato e outros) e cervejarias
  • Palco Caparaó
  • 18h – Moda de viola com Everton e Daniel (viola caipira)
  • 19h30 – Show com Novelo (brasilidades)
  • 21h30 – Apresentação do Boi Azulão (folclore)
  • 22h – Show com Rodrigo Bala (sertanejo)

SÁBADO – 23/08

  • Parque de exposições
  • 17h30 –Abertura do festival - Praça de alimentação (pratos especais, pizzas, massas, comida de boteco, petiscos, fogo de chão e outros), Espaço Mercearia (doces e sobremesas, chocolate artesanal, cafés especiais, cachaças, charcutaria, pães, artesanato e outros) e cervejarias
  • Palco Caparaó
  • 18h – Lira Munizfreirense (apresentação cultural)
  • 18h30 – Show com Banda Sol Maior (forró pé-de-serra)
  • 20h30 – Show com Gilson Santos (MPB instrumental)
  • 21h – Show com Paula Cassaro (sertanejo)
  • 23h – Show com Auto reverse (rock 80/90)

As próximas edições do Sabores do Caparaó em 2025 acontecerão nos municípios de Irupi, entre 26 e 28 de setembro, e Alegre, de 24 a 26 de outubro.

FESTIVAL SABORES DO CAPARAÓ - MUNIZ FREIRE 
Quando: de 21 a 23 de agosto de 2025
Onde: no Parque de Exposições de Muniz Freire 
Entrada gratuita
Mais informações: @saboresodocaparao.

