Festival no ES celebra a gastronomia do Caparaó; veja programação

Muniz Freire recebe mais uma edição do evento Sabores do Caparaó neste fim de semana, com entrada gratuita

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:50

Penne com camarões da cantina Di Adélia Crédito: Astris Filmes

Depois de revelar para todo o Espírito Santo o melhor da gastronomia de Guaçuí, o festival Sabores do Caparaó está de volta à região, desta vez para agitar Muniz Freire com muita música e comida boa. De quinta a sábado (21 a 23/08), o parque de exposições da cidade vai receber mais uma edição do evento, com entrada gratuita, para celebrar as tradições locais.

Além dos cafés especiais que fazem a fama do Caparaó capixaba, o público vai encontrar por lá pratos típicos e quitutes como pizza frita, lasanha de tilápia, pão com leitão, ravióli de lombinho, nhoque de camarão e sushi.

Focaccias e bombons completam a lista de delícias artesanais à venda no festival, que terá ainda espaço com artesanato e produtos da agroindústria familiar.

A música também faz parte do cardápio, com apresentações que contemplam desde a tradicional viola caipira até o revival de rock e pop dos anos 1990. Também não ficarão de fora dos shows o cancioneiro sertanejo, o forró pé-de-serra e a MPB instrumental.

Confira a programação:

QUINTA-FEIRA (21/08)

Parque de exposições

18h - Abertura do festival - Praça de alimentação (pratos especais, pizzas, massas, comida de boteco, petiscos, fogo de chão e outros), Espaço Mercearia (doces e sobremesas, chocolate artesanal, cafés especiais, cachaças, charcutaria, pães, artesanato e outros) e cervejarias



Palco Caparaó

19h – Show com Wagner e Edmar (MPB/internacional)



21h – Coro italiano Veni Creator Spiritus



21h30 – Show com Nano Vianna (Desconstrusom)



SEXTA-FEIRA (22/08)

Parque de exposições

17h30 – Abertura do festival - Praça de alimentação (pratos especais, pizzas, massas, comida de boteco, petiscos, fogo de chão e outros), Espaço Mercearia (doces e sobremesas, chocolate artesanal, cafés especiais, cachaças, charcutaria, pães, artesanato e outros) e cervejarias



Palco Caparaó

18h – Moda de viola com Everton e Daniel (viola caipira)



19h30 – Show com Novelo (brasilidades)



21h30 – Apresentação do Boi Azulão (folclore)



22h – Show com Rodrigo Bala (sertanejo)

SÁBADO – 23/08

Parque de exposições

17h30 –Abertura do festival - Praça de alimentação (pratos especais, pizzas, massas, comida de boteco, petiscos, fogo de chão e outros), Espaço Mercearia (doces e sobremesas, chocolate artesanal, cafés especiais, cachaças, charcutaria, pães, artesanato e outros) e cervejarias



Palco Caparaó

18h – Lira Munizfreirense (apresentação cultural)



18h30 – Show com Banda Sol Maior (forró pé-de-serra)



20h30 – Show com Gilson Santos (MPB instrumental)



21h – Show com Paula Cassaro (sertanejo)



23h – Show com Auto reverse (rock 80/90)



As próximas edições do Sabores do Caparaó em 2025 acontecerão nos municípios de Irupi, entre 26 e 28 de setembro, e Alegre, de 24 a 26 de outubro.

FESTIVAL SABORES DO CAPARAÓ - MUNIZ FREIRE

Quando: de 21 a 23 de agosto de 2025

Onde: no Parque de Exposições de Muniz Freire

Entrada gratuita

Mais informações: @saboresodocaparao.

