Festival no ES celebra a gastronomia do Caparaó; veja programação

Depois de revelar para todo o Espírito Santo o melhor da gastronomia de Guaçuí, o festival Sabores do Caparaó está de volta à região, desta vez para agitar Muniz Freire com muita música e comida boa. De quinta a sábado (21 a 23/08), o parque de exposições da cidade vai receber mais uma edição do evento, com entrada gratuita, para celebrar as tradições locais.
Além dos cafés especiais que fazem a fama do Caparaó capixaba, o público vai encontrar por lá pratos típicos e quitutes como pizza frita, lasanha de tilápia, pão com leitão, ravióli de lombinho, nhoque de camarão e sushi.
Algumas opções da praça de alimentação
Focaccias e bombons completam a lista de delícias artesanais à venda no festival, que terá ainda espaço com artesanato e produtos da agroindústria familiar.
A música também faz parte do cardápio, com apresentações que contemplam desde a tradicional viola caipira até o revival de rock e pop dos anos 1990. Também não ficarão de fora dos shows o cancioneiro sertanejo, o forró pé-de-serra e a MPB instrumental.
QUINTA-FEIRA (21/08)
SEXTA-FEIRA (22/08)
SÁBADO – 23/08
As próximas edições do Sabores do Caparaó em 2025 acontecerão nos municípios de Irupi, entre 26 e 28 de setembro, e Alegre, de 24 a 26 de outubro.
FESTIVAL SABORES DO CAPARAÓ - MUNIZ FREIRE
Quando: de 21 a 23 de agosto de 2025
Onde: no Parque de Exposições de Muniz Freire
Entrada gratuita
Mais informações: @saboresodocaparao.
