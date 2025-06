Entrada gratuita

Festival gastronômico movimenta o Caparaó no feriado; veja programação

De 19 a 21 de junho, Guaçuí recebe o Sabores do Caparaó, com pratos especiais nos restaurantes e atrações no centro de convenções da cidade

Publicado em 12 de junho de 2025 às 13:36

Conhecida como a Pérola do Caparaó, Guaçuí será palco de mais uma edição do festival gastronômico Sabores do Caparaó, durante o feriado de Corpus Christi. De 19 a 21 de junho, o centro de convenções da cidade terá shows musicais, praça de alimentação, cervejarias, adega de vinhos e mercearia com venda de produtos regionais.>

Nos três dias de evento, restaurantes locais apresentarão pratos e comidinhas especiais a preços que variam de R$ 15 a R$ 280, e esse cardápio contempla desde peroá frito até bacalhau, passando por sushi, costela assada em fogo de chão, coxinha e torresmo. Sobremesas também fazem parte da lista. >

Além da gastronomia, o festival, cuja primeira edição aconteceu no município de Irupi, terá um espaço dedicado ao artesanato capixaba e à cultura quilombola. Os shows musicais, realizados em dois palcos, vão animar o público com pop, rock e MPB. Veja a programação completa no final desta matéria. >

5 destaques nos restaurantes:

1 Polenta quentinha Coisa Boa Bistrô: Pérola do Caparaó - polenta cremosa com ragu de língua bovina finalizada com farofa de panko e azeite de ervas (R$ 45/individual). Mais informações: (28) 99900-4683 e @coisaboabistro.



2 Petisco do mar Boteco Du Nego: Peroá empanado, acompanhado por mandioquinha chips, farofa e vinagrete (R$ 60, para duas pessoas). Mais informações (28) 99885-8668 e @botecodunego.



3 Crocante e cremosa Ateliê dos Doces: coxinha crocante com massa, recheada com costela bovina desfiada e cream cheese (R$ 10 a unidade). Mais informações: (28) 99901-1503 e @doceria_ateliedosdoces.

4 Sanduba suculento Calçadão Tap House: Burger Costelão - blend de costela bovina com 150g, queijo cheddar fatiado, geleia de bacon, picles de cebola roxa, rúcula e molho de alho. Servido no pão brioche (R$ 29,90/individual). Mais informações: (28) 99940-2130 e @calcadaotaphouse.



5 Bacalhau no capricho Bazza Restaurante: Bacalhau do Bazza - lombo de bacalhau sobre cama de purê de batata com requeijão, acompanhado por cenoura, brócolis, tomate cereja e azeitona (R$ 190/individual). Mais informações: (28) 99943-8706 e @bazzarestaurante.



Programação musical

Quinta-feira (19/06)

18h – Abertura da feira



18h30 – Luan (MPB)

19h30 – DJ Mannux

21h – Hellory (rock)

Sexta-feira (20/06)

18h – Abertura da feira



18h30 – Leonnes Gomes (MPB)



19h30 – DJ Mannux



21h – Paralelo 80 (rock anos 80/90)

Sábado (21/06)

18h – Abertura da feira



18h30 – Matheus Gaspari (pop)



19h30 – DJ Mannux



21h – Legacy Rock (rock)

FESTIVAL SABORES DO CAPARAÓ - GUAÇUÍ

Quando: de 19 a 21 de junho de 2025

Onde: no Centro de Convenções do Caparaó, em Guaçuí

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalsaboresdocaparao.>

