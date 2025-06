Norte do ES

Festival da maior moqueca do mundo é atração no feriado

Festival da Moqueca de Conceição da Barra vai servir mil unidades em panelas de barro e terá versões do prato a partir de R$ 12

Publicado em 10 de junho de 2025 às 18:14

Moqueca capixaba é a estrela do evento, que acontece no Cais da Barra Crédito: Gabriela Carrara/Shutterstock

Reconhecido pelo Guinness Book em 2019 com o recorde de maior moqueca capixaba já feita em uma panela de barro, o tradicional Festival da Moqueca de Conceição da Barra chega à sétima edição no feriado de Corpus Christi, entre 19 e 22 de junho, com barracas de comidas típicas, música ao vivo e apresentações culturais. >

O grande atrativo da festa, que é aberta ao público, será o preparo de mil moquecas de forma artesanal em panelas de barro confeccionadas pelas Paneleiras de Goiabeiras, no sábado (21) e no domingo (22), a partir das 10h.>

O chef e idealizador do evento, Roberto Malacarne, do restaurante Casarão, vai coordenar o serviço, que contará com a participação de chefs e moquequeiros convidados, entre eles Nhozinho Matos, do Gaeta, em Guarapari. >

O prato - para duas pessoas e com a panela inclusa - será vendido no evento a R$ 100. É possível comprar antecipadamente com desconto, a R$ 80, pelo site Zig Tickets. >

>

Na preparação serão utilizados 650 quilos de peixe (caçonete), e as moquecas também serão servidas com os acompanhamentos clássicos (arroz e pirão), em embalagens biodegradáveis. >

Além das mil panelas de barro individuais, haverá outra gigante no evento, com cerca de um metro de diâmetro, usada para demonstrações culinárias ao vivo. >

Comidas típicas

O festival contará ainda com barracas onde chefs e cozinheiros locais terão para venda outras versões do prato, como moquecas de lagosta, de caranguejo, de siri e de sururu, além de pastéis e risoles. As comidinhas custarão a partir de R$ 12. >

Durante o evento, os visitantes também terão a oportunidade de adquirir iguarias e temperos produzidos pelas comunidades quilombolas de Conceição da Barra e São Mateus, na Tenda Cultural da Rota do Sapê do Norte. Estão na lista o popular beiju e também pamonha, pilado, urucum e farinha de mandioca. >

A programação inclui ainda atrações musicais, com destaque para rodas de samba e shows de axé, além de apresentações de jongo, dança típica da região. >

Programação cultural

Quinta feira (19/06)

18h - Parmênio Leite



21h - Saulo e banda >

Sexta feira (20/06)

16h - Início do batismo das mil panelas de barro

18h - Tim Cruz e banda

21h - Cadu Caruzo (cover do Cazuza) >

Sábado (21/06)

10h - Início da preparação das moquecas



11h - Apresentação folclórica



11h30 - Max e banda (axé 90)



15h - Resenha do Jom Jom (roda de pagode e samba)



18h30 - Preto Pires (axé retrô )



21h30 - Juliano Couto

>

Domingo (22/06)

10h - Início da preparação das moquecas

12h - Resenha do Bidu (roda de samba)

15h - Banda Agitus (axé)

>

7º FESTIVAL DA MOQUECA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Quando: de 19 a 22 de junho de 2025

Onde: na Orla do Cais de Conceição da Barra

Atrações: preparação de moquecas ao vivo, comidas típicas, artesanato quilombola e apresentações culturais e musicais

Entrada gratuita

Mais informações: @maiormoquecadomundo.>

