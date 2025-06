Entrada gratuita

Festival de churrasco com música ao vivo, chope e área kids é atração no ES

Mais de duas toneladas de carne serão preparadas durante o evento Parrillada do Chefe, que acontece pela primeira vez em Vila Velha

Publicado em 10 de junho de 2025 às 06:00

Mais de duas toneladas de carne serão preparadas durante o festival Crédito: Rafael Brozeguini

O aroma das brasas vai tomar conta de Vila Velha durante a primeira edição canela-verde do Parrillada do Chefe. Criado em Cariacica, o festival dedicado ao churrasco acontece no Parque das Castanheiras, de 13 a 15 de junho, com entrada gratuita e programação ao ar livre.

Música ao vivo, cervejas artesanais e opções variadas de carne e acompanhamentos são as atrações do evento, onde mais de duas toneladas de carne serão preparadas por chefs especialistas no assunto e estarão disponíveis em oito estações de churrasco.

O cardápio terá opções como picanha e bife ancho grelhados na brasa, cordeiro, costelinha suína com molho barbecue, cupim defumado no varal, costela assada no fogo de chão, pulled pork, linguiça de pernil, hambúrguer artesanal, choripán, carne de sol com fritas, ossobuco, pão de alho, espetinhos e surf and turf - combinação de frutos do mar e carne.

Choripán é uma das opções preparadas na parrillha Crédito: Rafael Brozeguini

A cervejaria Trarko, de Domingos Martins, vai garantir o chope artesanal para acompanhar os pratos, e o palco vai receber shows de rock, pop rock, samba e sertanejo, com atrações locais. A estrutura também inclui área kids.

>

Programação musical

Sexta-feira (13/06) - das 17h às 22h

18h30 - Taty Cintra



20h30 - Cadu Caruzo



DJ Fillipe Leal (residente)

Sábado (14/06) - das 11h às 22h

18h - Metrópole



20h - Rodrigo Balla



DJ Fillipe Leal (residente)

>

Domingo (15/06) - das 11h às 20h

14h - Thiago Brito



16h - Samba da 24



DJ Fillipe Leal (residente)

>

Evento terá chope produzido em Domingos Martins Crédito: Rafael Brozeguini

PARRILLADA DO CHEFE

Quando: de 13 a 15 de junho de 2025

Horários: sexta, das 17h às 22h; sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 20h

Onde: no bolsão de estacionamento do Parque das Castanheiras, próximo à Vila Militar do Exército e à entrada do Parque do Morro do Moreno, Praia da Costa, Vila Velha

Entrada gratuita

Mais informações: @parrilladadochefe.

