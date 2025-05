Conheça 5 cervejas capixabas que contêm café na receita

4

Speranza Arábica Lager (Speranza/Guarapari)

A cervejaria do nosso balneário mais famoso conta que a essência de sua receita é a mistura de duas paixões capixabas: cerveja leve e café 100% local com sabores refinados. Produzida com café arábica cultivado na região, a novidade ainda está disponível com exclusividade no restaurante da cervejaria, que fica na Rota da Ferradura, nas montanhas de Guarapari.