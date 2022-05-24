De frapê a pudim, 3 receitas para fazer no Dia Nacional do Café

O Dia Nacional do Café, 24 de maio, foi oficializado em 2005 pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), que escolheu essa data por coincidir com o período de início da colheita na maior parte das regiões cafeeiras do Brasil.

Para comemorar e saudar esses grãos que têm tanta importância em nossas vidas, mostramos a seguir três receitas deliciosas feitas com o ingrediente. Inspire-se!

FRAPÊ DE CAFÉ COM CREME DE AVELÃ

Entre as mil e uma possibilidades de bebida feita com café, o frapê é uma das mais conhecidas. Sua receita, de origem grega, leva basicamente café e cubos de gelo batidos com um mixer ou no liquidificador.

Frapê de café pode ser finalizado com chantili Crédito: Mondial/Divulgação

Rendimento: 3 porções

Tempo de preparo: 15 minutos, em média

Execução: fácil

Fonte: Mondial



INGREDIENTES:

1 xícara de café pronto (espresso ou coado)



500ml de leite integral



2 colheres (sopa) de leite em pó



2 colheres (sopa) de creme de avelã com chocolate (Nutella ou similar)



2 xícaras de pedras de gelo



Chantili para finalizar (opcional)

MODO DE PREPARO:

Coloque todos os ingredientes no copo do liquidificador, exceto o chantili, e bata em velocidade alta de dois a três minutos, até que o gelo se quebre bem e a mistura fique espumosa. Antes de servir a bebida, passe um pouco do creme de avelã na parte interna e na borda do copo. Finalize com chantili por cima e sirva.

BAVAROISE DE CAFÉ

Em francês, o nome da sobremesa é crème bavaroise, mas você também pode chamar de creme bávaro. De consistência entre pudim e musse, a receita é um clássico da confeitaria.

Bavaroise é uma sobremesa cremosa Crédito: RPM Comunicação/Divulgação

INGREDIENTES:

1 xícara de leite integral



2 gemas



3 colheres (sopa) de açúcar



1 colher (sopa) de café solúvel

1/2 colher de sobremesa de gelatina sem sabor



2 caixas de creme de leite gelado



Biscoitos champanhe (para montagem)

Fonte: Joselia Sardeiro, chef de confeitaria do Hotel Windsor Marapendi.

MODO DE PREPARO:

Coloque o leite, as gemas e o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo, misturando sempre até formar um creme. Não deixe ferver. Despeje a mistura em um recipiente e, ainda quente, acrescente o café solúvel e a gelatina dissolvida em três colheres de água. Deixe esfriar um pouco e junte o creme de leite gelado. Lembre-se de retirar o soro do creme de leite antes de misturar e reserve (ele será usado para molhar os biscoitos champanhe). Monte em xícaras como se fosse um pavê, intercalando uma camada de biscoito champanhe e outra de creme, e assim por diante. Coloque na geladeira. Antes de servir, peneire chocolate em pó por cima. Se preferir, as camadas de biscoito podem ser substituídas por bolo.

PUDIM DE CAFÉ

Nesta semana, em que comemoramos o Dia Nacional do Café, em 24 de maio, que marca oficialmente o início da colheita em 2022, os grãos servem de inspiração para uma sobremesa simples de fazer e fácil de agradar, o pudim, que também tem sua data comemorativa, 22 de maio

Receita de pudim passa seis horas em geladeira e rende 10 fatias Crédito: Nestlé/Divulgação

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 1h40 + 6 horas em geladeira

Nível: fácil



INGREDIENTES:

Calda:

1 xícara (chá) de açúcar



Meia xícara (chá) de água quente



Pudim:



1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)



2 medidas (da lata ou caixinha) de leite integral



2 colheres (sopa) de café solúvel



3 ovos

MODO DE PREPARO:

Calda: em uma panela, derreta o açúcar até dourar. Junte a água quente, mexa com uma colher e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma fôrma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve. Pudim: em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim. Despeje a mistura na fôrma reservada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de esfriar, leve para gelar por aproximadamente seis horas. Desenforme e sirva em seguida.