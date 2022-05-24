De frapê a pudim, 3 receitas para fazer no Dia Nacional do Café

O Dia Nacional do Café, 24 de maio, foi oficializado em 2005 pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), que escolheu essa data por coincidir com o período de início da colheita na maior parte das regiões cafeeiras do Brasil.
Para comemorar e saudar esses grãos que têm tanta importância em nossas vidas, mostramos a seguir três receitas deliciosas feitas com o ingrediente. Inspire-se!
FRAPÊ DE CAFÉ COM CREME DE AVELÃ
Entre as mil e uma possibilidades de bebida feita com café, o frapê é uma das mais conhecidas. Sua receita, de origem grega, leva basicamente café e cubos de gelo batidos com um mixer ou no liquidificador.
Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 15 minutos, em média
Execução: fácil
Fonte: Mondial
Tempo de preparo: 15 minutos, em média
Execução: fácil
Fonte: Mondial
INGREDIENTES:
- 1 xícara de café pronto (espresso ou coado)
- 500ml de leite integral
- 2 colheres (sopa) de leite em pó
- 2 colheres (sopa) de creme de avelã com chocolate (Nutella ou similar)
- 2 xícaras de pedras de gelo
- Chantili para finalizar (opcional)
MODO DE PREPARO:
- Coloque todos os ingredientes no copo do liquidificador, exceto o chantili, e bata em velocidade alta de dois a três minutos, até que o gelo se quebre bem e a mistura fique espumosa.
- Antes de servir a bebida, passe um pouco do creme de avelã na parte interna e na borda do copo.
- Finalize com chantili por cima e sirva.
BAVAROISE DE CAFÉ
Em francês, o nome da sobremesa é crème bavaroise, mas você também pode chamar de creme bávaro. De consistência entre pudim e musse, a receita é um clássico da confeitaria.
INGREDIENTES:
- 1 xícara de leite integral
- 2 gemas
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de café solúvel
- 1/2 colher de sobremesa de gelatina sem sabor
- 2 caixas de creme de leite gelado
- Biscoitos champanhe (para montagem)
- Fonte: Joselia Sardeiro, chef de confeitaria do Hotel Windsor Marapendi.
MODO DE PREPARO:
- Coloque o leite, as gemas e o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo, misturando sempre até formar um creme. Não deixe ferver.
- Despeje a mistura em um recipiente e, ainda quente, acrescente o café solúvel e a gelatina dissolvida em três colheres de água.
- Deixe esfriar um pouco e junte o creme de leite gelado. Lembre-se de retirar o soro do creme de leite antes de misturar e reserve (ele será usado para molhar os biscoitos champanhe).
- Monte em xícaras como se fosse um pavê, intercalando uma camada de biscoito champanhe e outra de creme, e assim por diante. Coloque na geladeira.
- Antes de servir, peneire chocolate em pó por cima.
- Se preferir, as camadas de biscoito podem ser substituídas por bolo.
PUDIM DE CAFÉ
Nesta semana, em que comemoramos o Dia Nacional do Café, em 24 de maio, que marca oficialmente o início da colheita em 2022, os grãos servem de inspiração para uma sobremesa simples de fazer e fácil de agradar, o pudim, que também tem sua data comemorativa, 22 de maio.
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 1h40 + 6 horas em geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 1h40 + 6 horas em geladeira
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Calda:
- 1 xícara (chá) de açúcar
- Meia xícara (chá) de água quente
- Pudim:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 2 medidas (da lata ou caixinha) de leite integral
- 2 colheres (sopa) de café solúvel
- 3 ovos
MODO DE PREPARO:
- Calda: em uma panela, derreta o açúcar até dourar. Junte a água quente, mexa com uma colher e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma fôrma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.
- Pudim: em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim. Despeje a mistura na fôrma reservada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de esfriar, leve para gelar por aproximadamente seis horas. Desenforme e sirva em seguida.
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