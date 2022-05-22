22 de maio

Dia do Pudim: veja receitas com doce de leite, biscoito e paçoca

Lisinho ou cheio de furinhos, não importa: o pudim é, sem dúvida alguma, uma das sobremesas mais amadas pelos brasileiros
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 02:00

O pudim é uma das sobremesas mais apreciadas pelos brasileiros. Embora a origem do doce seja provavelmente portuguesa, a delícia é uma paixão nacional e ganhou até uma data em sua homenagem, 22 de maio. 
Para comemorar o Dia Nacional do Pudim, HZ reuniu três receitas que fogem ao tradicional de leite: uma preparada com doce de leite, outra à base de biscoito recheado e uma terceira feita com paçoca. Curtiu? Confira a seguir.

1 - PUDIM DE DOCE DE LEITE

INGREDIENTES: 
  • 400g de doce de leite
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • 3 ovos
  • 1 colher de farinha de trigo
Pudim de doce de leite
Pudim de doce de leite vai ao forno por 35 minutos Crédito: Mococa/Divulgação
MODO DE PREPARO: 
  1. Caramelize uma forma de pudim. 
  2. Misture todos os ingredientes e bata no liquidificador.
  3. Coloque a mistura na forma do pudim após ter caramelizado a calda. 
  4. Leve ao forno por 35 minutos em banho-maria.

2 - PUDIM DE BISCOITO RECHEADO

INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 200g de biscoito recheado sabor chocolate
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • 4 ovos
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 2 xícaras (chá) e meia de leite integral
  • Manteiga e açúcar para untar
  • Cobertura: 
  • 200g de chocolate meio amargo
  • 1 caixinha de creme de leite
Pudim de biscoito de chocolate
Decore o pudim com biscoitos recheados Crédito: Mococa/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: bata no liquidificador o leite com 150g de biscoito. 
  2. Acrescente o leite condensado, os ovos e o creme de leite. 
  3. Coloque em uma forma para pudim, com furo central, untada com manteiga e açúcar. 
  4. Leve para assar e m banho-maria a 180ºC.
  5. Espere esfriar e coloque na geladeira por 1 hora.
  6. Cobertura: em uma panela, derreta em banho-maria o chocolate com o creme de leite e reserve.
  7. Desenforme o pudim, aplique a cobertura em toda a superfície e decore com o biscoito restante.

3 - PUDIM DE PAÇOCA

INGREDIENTES:
  • 1/2 xícara de açúcar
  • 1/4 xícara de água
  • 1 caixinha de leite condensado
  • 300ml de leite de coco
  • 3 ovos
  • De 3 a 5 paçocas trituradas
  • Paçocas para decorar
Pudim de paçoca
Use paçoca triturada para finalizar Crédito: Mococa/Divulgação
MODO DE PREPARO: 
  1. Misture a água com o açúcar até caramelizar.
  2. Em um liquidificador, bata a o leite condensado com os ovos, o leite e a paçoca triturada.
  3. Adicione um pouco do caramelo na forma de pudim.
  4. Coloque a massa na forma e leve para assar em banho-maria por 90 minutos.
  5. Leve à geladeira e deixe refrigerar por quatro horas antes de desenformar.
  6. Decore com paçocas e sirva.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

