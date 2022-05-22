Dia do Pudim: veja receitas com doce de leite, biscoito e paçoca

O pudim é uma das sobremesas mais apreciadas pelos brasileiros. Embora a origem do doce seja provavelmente portuguesa, a delícia é uma paixão nacional e ganhou até uma data em sua homenagem, 22 de maio.
Para comemorar o Dia Nacional do Pudim, HZ reuniu três receitas que fogem ao tradicional de leite: uma preparada com doce de leite, outra à base de biscoito recheado e uma terceira feita com paçoca. Curtiu? Confira a seguir.
1 - PUDIM DE DOCE DE LEITE
INGREDIENTES:
- 400g de doce de leite
- 1 caixinha de leite condensado
- 3 ovos
- 1 colher de farinha de trigo
MODO DE PREPARO:
- Caramelize uma forma de pudim.
- Misture todos os ingredientes e bata no liquidificador.
- Coloque a mistura na forma do pudim após ter caramelizado a calda.
- Leve ao forno por 35 minutos em banho-maria.
2 - PUDIM DE BISCOITO RECHEADO
INGREDIENTES:
- Massa:
- 200g de biscoito recheado sabor chocolate
- 1 caixinha de leite condensado
- 4 ovos
- 1 caixinha de creme de leite
- 2 xícaras (chá) e meia de leite integral
- Manteiga e açúcar para untar
- Cobertura:
- 200g de chocolate meio amargo
- 1 caixinha de creme de leite
MODO DE PREPARO:
- Massa: bata no liquidificador o leite com 150g de biscoito.
- Acrescente o leite condensado, os ovos e o creme de leite.
- Coloque em uma forma para pudim, com furo central, untada com manteiga e açúcar.
- Leve para assar e m banho-maria a 180ºC.
- Espere esfriar e coloque na geladeira por 1 hora.
- Cobertura: em uma panela, derreta em banho-maria o chocolate com o creme de leite e reserve.
- Desenforme o pudim, aplique a cobertura em toda a superfície e decore com o biscoito restante.
3 - PUDIM DE PAÇOCA
INGREDIENTES:
- 1/2 xícara de açúcar
- 1/4 xícara de água
- 1 caixinha de leite condensado
- 300ml de leite de coco
- 3 ovos
- De 3 a 5 paçocas trituradas
- Paçocas para decorar
MODO DE PREPARO:
- Misture a água com o açúcar até caramelizar.
- Em um liquidificador, bata a o leite condensado com os ovos, o leite e a paçoca triturada.
- Adicione um pouco do caramelo na forma de pudim.
- Coloque a massa na forma e leve para assar em banho-maria por 90 minutos.
- Leve à geladeira e deixe refrigerar por quatro horas antes de desenformar.
- Decore com paçocas e sirva.
Fonte: Mococa.