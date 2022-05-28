Estrogonofe de carne: receita afetiva combina com dias frios

O estrogonofe, prato de origem russa famoso em todo o mundo, combina bem com o clima ameno. Sua versão original, beef stroganoff, é feita com carne bovina, e suas variações são as que mais fazem sucesso nos restaurantes brasileiros.
Sabemos que toda família tem a sua própria receita, mas escolhemos uma muito saborosa que a chef Kamila Zamprogno prepara em seu restaurante, o Cafe Haus, em Santa Teresa. Confira a seguir.
ESTROGONOFE DE CARNE
INGREDIENTES (serve 8 pessoas):
- 1,5 kg de carne cortada em cubos (pode ser miolo de alcatra ou filé mignon)
- 1 kg de cogumelos paris frescos cortados em quatro partes cada um
- 1 cebola grande picada
- 3 dentes de alho picados
- 4 colheres (sopa) de molho de tomate
- 3 colheres (sopa) de catchup
- 3 colheres (sopa) de conhaque
- 2 colheres (sopa) de molho inglês
- 800 ml de creme de leite fresco ou de creme culinário
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Grelhe os cogumelos com azeite, em fogo alto, para que fiquem dourados.
- Faça isso aos poucos e reserve os cogumelos em um bowl.
- Na mesma frigideira, frite a carne (já temperada com sal), também com azeite e de pouco em pouco para não soltar muita água e acabar cozinhando os pedaços.
- Nesse momento, precisamos de cor. Assim que terminar, reserve a carne no mesmo bowl em que estão os cogumelos.
- Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho. O resíduo que fica na panela é o que dará sabor ao estrogonofe.
- Acrescente o conhaque e deixe flambar.
- Em seguida, adicione o molho inglês.
- Acrescente o molho de tomate e o catchup. Abaixe o fogo.
- Em seguida, retorne para a panela a carne e os cogumelos.
- Por último, acrescente o creme de leite e deixe cozinhar por 10 minutos em fogo baixo.
- Corrija o sal e a pimenta-do-reino.
- Sirva com batata palha e arroz branco.