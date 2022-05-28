Cremoso

Estrogonofe de carne: receita afetiva combina com dias frios

Aproveite as temperaturas baixas para caprichar no prato, que tem origem russa mas é um clássico nos lares e restaurantes brasileiros
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 02:00

O estrogonofe, prato de origem russa famoso em todo o mundo, combina bem com o clima ameno. Sua versão original, beef stroganoff, é feita com carne bovina, e suas variações são as que mais fazem sucesso nos restaurantes brasileiros.
Sabemos que toda família tem a sua própria receita, mas escolhemos uma muito saborosa que a chef Kamila Zamprogno prepara em seu restaurante, o Cafe Haus, em Santa Teresa. Confira a seguir.

ESTROGONOFE DE CARNE

Estrogonofe de carne do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa
Um bom estrogonofe é feito com carnes mais macias Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
INGREDIENTES (serve 8 pessoas): 
  • 1,5 kg de carne cortada em cubos (pode ser miolo de alcatra ou filé mignon)
  • 1 kg de cogumelos paris frescos cortados em quatro partes cada um
  • 1 cebola grande picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 4 colheres (sopa) de molho de tomate
  • 3 colheres (sopa) de catchup
  • 3 colheres (sopa) de conhaque
  • 2 colheres (sopa) de molho inglês
  • 800 ml de creme de leite fresco ou de creme culinário
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Grelhe os cogumelos com azeite, em fogo alto, para que fiquem dourados. 
  2. Faça isso aos poucos e reserve os cogumelos em um bowl. 
  3. Na mesma frigideira, frite a carne (já temperada com sal), também com azeite e de pouco em pouco para não soltar muita água e acabar cozinhando os pedaços. 
  4. Nesse momento, precisamos de cor. Assim que terminar, reserve a carne no mesmo bowl em que estão os cogumelos.
  5. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho. O resíduo que fica na panela é o que dará sabor ao estrogonofe. 
  6. Acrescente o conhaque e deixe flambar. 
  7. Em seguida, adicione o molho inglês. 
  8. Acrescente o molho de tomate e o catchup. Abaixe o fogo.
  9. Em seguida, retorne para a panela a carne e os cogumelos.
  10. Por último, acrescente o creme de leite e deixe cozinhar por 10 minutos em fogo baixo.
  11. Corrija o sal e a pimenta-do-reino.
  12. Sirva com batata palha e arroz branco.

