Dica para adoçar

Minibolo de churros recheado com doce de leite é servido quente

Inspire-se na receita para preparar uma sobremesa prática, reconfortante e deliciosa, ideal para servir nos dias de clima ameno
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 02:00

Minibolo de churros
Minibolo de churros: prático e reconfortante Crédito: Quitanda/Divulgação
Que tal uma sobremesa fácil de fazer e que, quando pronta, reconforta com seu cheirinho de comida de avó e dá aquele abraço por dentro que só os pratos quentinhos são capazes de proporcionar? Se gostou do conceito, siga adiante nas instruções para o preparo do minibolo de churros. 
Recheado com doce de leite, ele deve ir para a mesa quente, polvilhado com açúcar e canela. Maravilha, hein! Bora fazer? 

MINIBOLO DE CHURROS

INGREDIENTES:
  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • ¼ colher (chá) de sal
  • ½ colher (chá) de fermento
  • 4 colheres (sopa) de manteiga derretida
  • 1 ovo
  • 2 colheres (chá) de extrato de baunilha
  • ½ xícara de doce de leite cremoso para rechear
  • Manteiga derretida, açúcar e canela para polvilhar.
MODO DE PREPARO:
  1. Peneire em uma tigela a farinha de trigo, o açúcar, sal e o fermento.
  2. Em seguida, acrescente a manteiga, o ovo, a baunilha e o leite.
  3. Mexa com um batedor até obter uma massa lisa.
  4. Coloque uma colherada de massa em uma forminha (tipo muffin) untada. 
  5. Depois, acrescente uma colher de doce de leite cremoso e cubra mais a massa, até ¾ de altura da forma.
  6. Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por cerca de oito minutos. 
  7. Ao retirar do forno, pincele com manteiga derretida e salpique uma mistura de açúcar e canela por cima.
Fonte: Quitanda. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

