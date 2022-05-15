Minibolo de churros recheado com doce de leite é servido quente

Que tal uma sobremesa fácil de fazer e que, quando pronta, reconforta com seu cheirinho de comida de avó e dá aquele abraço por dentro que só os pratos quentinhos são capazes de proporcionar? Se gostou do conceito, siga adiante nas instruções para o preparo do minibolo de churros.
Recheado com doce de leite, ele deve ir para a mesa quente, polvilhado com açúcar e canela. Maravilha, hein! Bora fazer?
MINIBOLO DE CHURROS
INGREDIENTES:
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de açúcar
- ¼ colher (chá) de sal
- ½ colher (chá) de fermento
- 4 colheres (sopa) de manteiga derretida
- 1 ovo
- 2 colheres (chá) de extrato de baunilha
- ½ xícara de doce de leite cremoso para rechear
- Manteiga derretida, açúcar e canela para polvilhar.
MODO DE PREPARO:
- Peneire em uma tigela a farinha de trigo, o açúcar, sal e o fermento.
- Em seguida, acrescente a manteiga, o ovo, a baunilha e o leite.
- Mexa com um batedor até obter uma massa lisa.
- Coloque uma colherada de massa em uma forminha (tipo muffin) untada.
- Depois, acrescente uma colher de doce de leite cremoso e cubra mais a massa, até ¾ de altura da forma.
- Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por cerca de oito minutos.
- Ao retirar do forno, pincele com manteiga derretida e salpique uma mistura de açúcar e canela por cima.
Fonte: Quitanda.