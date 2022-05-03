Conheça kombis que vendem desde bolo até chope artesanal e café

As kombis são um clássico quando se fala em automóvel, mas também podem ser bem moderninhas e, além de servir como meio de transporte, podem funcionar como lugar de negócios.

Na gastronomia, elas são uma forma original e itinerante de vender comidinhas, bebidas e produtos regionais.

Quando Virginia Fiorese decidiu trabalhar vendendo bolos, escolheu, em vez de uma loja física, uma kombi. O motivo? "Assim não fico presa a um único ponto de venda. Consigo estar de manhã em um lugar, de tarde em outro. Cada dia da semana a gente estaciona a kombi em um ponto diferente", explica a empreendedora, que comanda a doceria itinerante Levei um Bolo.

Virginia Fiorese vende bolos em uma kombi adaptada Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta

E não é que essa moda das kombis caiu no gosto do capixaba? "Fico pesquisando nos stories para saber onde ela está com essa bendita dessa kombi pra eu ir atrás" conta Fernanda Santana, cliente fiel de Virginia.

Pontos de venda dos bolos são divulgados nas redes sociais Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta

Porém, nem só de bolo se faz esse tipo de empreendedorismo. Você já pensou em tomar um chope geladinho retirado direto de uma kombi? Em Vitória, muita gente procura pela kombi azul da Escritório Beer Truck na hora do happy hour.

"A ideia é de um antigo sócio, que tinha uma kombi antiga. A gente mesmo preparou, fez os furos, instalou tudo. Começamos trabalhando na Serra, na época. A primeira kombi funciona lá até hoje, mas como sou de Vitória, resolvi montar aqui também", conta o sócio-proprietário Bruno Resende.

Bruno Resende também estaciona sua kombi de chope em eventos Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta

Não são poucas as vantagens desse tipo de negócio. A kombi é bar, é veículo de transporte e vira até atração em eventos sociais, como casamentos e aniversários. Sua principal vantagem é a mobilidade.

"A própria kombi consegue fazer o trajeto de buscar gelo, pegar os barris, então é dois por um. Ela é um carro e um ponto de venda ao mesmo tempo", pontua Bruno.

A kombi especializada em café tem como ponto a Enseada do Suá Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta

E não é que a choperia tem vizinhos que também empreendem com esse tipo de automóvel? Em um espaço aberto da Enseada do Suá, em frente ao Tribunal de Justiça, é possível encontrar também uma kombi que é cafeteria, a Café Sutil, e bem próximo uma em que são vendidos produtos da roça, a Barraca do João.

E como surgiu essa ideia de vender café na kombi? O empreendedor Filipe Penna explica: "antigamente a gente fazia muitos eventos, aí minha sócia deu a ideia. Seguimos respeitando esse padrão de qualidade com que trabalhamos há tantos anos, para fomentar o consumo de cafés especiais capixabas".

A kombi-cafeteria promove a cultura dos cafés especiais Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta

Na kombi onde há cinco anos o João Batista vende biscoitos, embutidos, conservas, doces e pães, entre outros produtos artesanais regionais, há uma história de superação.

"Comecei devido à dificuldade econômica nesse cenário que estamos vivendo. Tivemos que nos reinventar", afirma. E se tem um povo que sabe se inventar e reinventar é o capixaba.