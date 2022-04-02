Conheça o interior do Farol Santa Luzia, em Vila Velha

Se você curte um rolê com paisagens lindas para atualizar o feed, o Farol Santa Luzia pode ser sua próxima parada. Localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, o farol é um dos 17 existentes nos 411 quilômetros de litoral capixaba.

Inaugurado em 1871, suas peças foram trazidas diretamente da Escócia pelo Barão de Cotegipe e apesar de ser um ponto turístico badalado, sua principal função é orientar navegadores do Porto de Vitória.

Farol Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Fabricio Christ

A visitação é gratuita de terça a domingo, com exposição de nós, sala da memória, uma paisagem de tirar o fôlego e a estrela maior, o farol. Por questões de segurança, os visitantes não podem entrar, mas a repórter Luanna Esteves, do "Em Movimento", conseguiu uma permissão especial para mostrar todos os detalhes dessa maravilha.

Lentes do Farol Santa Luzia Crédito: Fabricio Christ

Quem acompanhou a Luanna nessa visita, foi o faroleiro Loureiro, sargento da Marinha e funcionário há 12 anos. Ele explica que as lentes prismáticas são utilizadas para aumentar o alcance da luz para até 36 milhas náuticas, equivalente a cerca de 65 a 70 km de distância, e guiar grandes navios cargueiros e pescadores artesanais.

"O farol de Santa Luzia é identificado por quatro lampejos. Cada lampejo tem um segundo dentro de um período de doze segundos", explica o Sargento Loureiro, que tem o privilégio de enxergar essa vista maravilhosa todos os dias.

Vista do Farol Santa Luzia Crédito: Fabricio Christ

A bela vista também foi ressaltada pelo CMG Dos Anjos, " Mesmo sendo do Rio de Janeiro, quando eu chego nesse litoral maravilhoso, nessa cidade maravilhosa, eu me sinto em casa". Agora é só chamar os amigos, família ou até crush para curtir esse encantador ponto turístico.

*Com informações do Em Movimento

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