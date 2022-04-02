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Conheça o interior do Farol Santa Luzia, em Vila Velha

Com uma vista de tirar o fôlego, o farol centenário reúne cultura, história e beleza em um só lugar
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 08:00

Se você curte um rolê com paisagens lindas para atualizar o feed, o Farol Santa Luzia pode ser sua próxima parada. Localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, o farol é um dos 17 existentes nos 411 quilômetros de litoral capixaba.
Inaugurado em 1871, suas peças foram trazidas diretamente da Escócia pelo Barão de Cotegipe e apesar de ser um ponto turístico badalado, sua principal função é orientar navegadores do Porto de Vitória.
Farol de Santa Luzia, em Vila Velha
Farol Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Fabricio Christ
A visitação é gratuita de terça a domingo, com exposição de nós, sala da memória, uma paisagem de tirar o fôlego e a estrela maior, o farol. Por questões de segurança, os visitantes não podem entrar, mas a repórter Luanna Esteves, do "Em Movimento", conseguiu uma permissão especial para mostrar todos os detalhes dessa maravilha.
Lentes do Farol de Santa Luzia
Lentes do Farol Santa Luzia Crédito: Fabricio Christ
Quem acompanhou a Luanna nessa visita, foi o faroleiro Loureiro, sargento da Marinha e funcionário há 12 anos. Ele explica que as lentes prismáticas são utilizadas para aumentar o alcance da luz para até 36 milhas náuticas, equivalente a cerca de 65 a 70 km de distância, e guiar grandes navios cargueiros e pescadores artesanais. 
"O farol de Santa Luzia é identificado por quatro lampejos. Cada lampejo tem um segundo dentro de um período de doze segundos", explica o Sargento Loureiro, que tem o privilégio de enxergar essa vista maravilhosa todos os dias.
Vista do Farol de Santa Luzia
Vista do Farol Santa Luzia Crédito: Fabricio Christ
A bela vista também foi ressaltada pelo CMG Dos Anjos, " Mesmo sendo do Rio de Janeiro, quando eu chego nesse litoral maravilhoso, nessa cidade maravilhosa, eu me sinto em casa". Agora é só chamar os amigos, família ou até crush para curtir esse encantador ponto turístico.
*Com informações do Em Movimento

VISITAÇÃO

  • Local: Farol Santa Luzia. R. Santa Luzia, 2, Praia da Costa, Vila Velha.
  • Funcionamento: De terça a domingo, das 9h até às 16h30
  • Entrada franca

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