Antigo Hotel Imperador é doado para a Prefeitura de Domingos Martins

Fachada do Hotel Imperador que foi fechado pela vigilância sanitária Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

Diversos projetos e ações voltados ao turismo capixaba foram anunciados pelo governador Renato Casagrande, nesta quarta-feira (30), no Palácio Anchieta, em Vitória. Entre os destaques da solenidade, está a assinatura do Projeto de Lei que prevê a doação do antigo Hotel Imperador para a Prefeitura de Domingos Martins.

De acordo com o Governo Estadual, a doação do prédio histórico na Região Serrana do Estado vai permitir maior autonomia da gestão local na busca de propostas que unam a preservação e a manutenção do uso público e cultural do bem tombado, com o aproveitamento de todo o potencial turístico do imóvel.

Fachada do Hotel Imperador Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

Casagrande também divulgou o novo Mapa do Turismo, que passa a contar com 67 municípios, 13 a mais que a edição anterior, e o produto “Cafés Especiais Turísticos do Espírito Santo”. “Estive em São Paulo nesta semana e uma pessoa veio me contar que veio conhecer a região do Caparaó, pois é apaixonada pelos cafés da região. O turismo forma uma marca do Estado”, pontuou o governador.

Além disso, o município de Alfredo Chaves passa a compor a região Turística Montanhas Capixabas, somando agora dez regiões turísticas no Estado. Outra novidade anunciada no evento foi a realização da Feira dos Municípios do Espírito Santo, prevista para os dias 19 e 23 de maio, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Alfredo Chaves - Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde em 2012 Crédito: Fernando Madeira - GZ

Notícia boa também para 60 empreendimentos turísticos. A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, anunciou que as empresas selecionadas receberão uma consultoria da Setur e do Sebrae visando à criação de novos produtos. Vários ramos foram contemplados, entre eles: Cafés Especiais, Cervejas Artesanais, Produtos do Agroturismo, Aldeias Indígenas e Comunidades Quilombolas, Observação de Aves e Turismo Religioso.

TURISMO DE CAFÉS ESPECIAIS

Atenção amantes de um bom café especial, a Setur reuniu diversos locais com perfil para receber turistas em um e-book. O formato busca atingir não só a clássica degustação do café especial capixaba, mas a vivência das etapas de produção deste produto que é destaque nacional pela qualidade.

Café no método V60 do Café Olima, em Jardim Camburi Crédito: Leonardo Rocha

CASA DO ARTESÃO NO SALDANHA DA GAMA

O governador também anunciou que a Casa do Turismo Capixaba (antigo Saldanha da Gama) vai contar com um espaço para o artesanato capixaba, que será instalado na área externa térrea da edificação e será integrado à praça do Forte. A “Casa do Artesão” vai integrar o atrativo turístico que, além de sediar futuramente a Secretaria de Turismo, contará com museu, restaurante e cervejaria.

Casa do Turismo Capixaba Crédito: Ricardo Medeiros

OPORTUNIDADE

Uma passo importante para conseguir um emprego é se qualificar. Por isso, a Secretaria de Turismo anunciou 860 vagas em cursos de capacitação voltados a prestação de serviços ao turista. Os treinamentos vão priorizar os eixos de gastronomia, guiamento e hotelaria. Além disso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), campus Piúma, lançou o Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer, para o qual serão ofertadas em breve cursos de graduação, pós-graduação e mestrado.