Passeio de barco por Vitória revela uma "Praia Secreta"; descubra

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Justamente por se tratar de uma ilha, Vitória é rodeada de belezas por todos os lados! Dando um rolê, dá para ver praias, mangues, pedras, montanhas, e outras pequenas ínsulas, por exemplo. É muita diversidade em um só lugar e, claro, isso nos proporciona várias formas de olhar a cidade. Especialmente se você optar por um passeio de barco ao redor da capital capixaba.

"É um olhar totalmente diferente se você fizer um tour de ônibus, por exemplo. De barco, conseguimos ver atrativos que não contemplaria de outra forma", afirma Giovanni Armada, que trabalha no setor de passeio de barcos em Vitória, em entrevista ao programa "Em Movimento".

Durante o trajeto turístico, o que não falta, realmente, são atrativos. Quem opta por dar um rolê de barco por Vitória, por exemplo, fica extasiado ao passar por debaixo da Terceira Ponte, maior obra arquitetônica do Estado. Claro que cliques para as redes sociais não podem faltar, pois a vista é linda. Ah, sim: ao contornar a ilha de lancha, você passa por todas as sete pontes de capital.

Bem do ladinho, tem a Baia das Tartarugas, localizada entre os bairros Ilha do Boi e do Frade. O local é um dos recantos de biodiversidade marinha da Grande Vitória.

Um detalhe! Bem próximo à Baia das Tartarugas, é possível encontrar uma praia desconhecida, meio deserta, e, lógico, pinta uma vontade imensa de dar um mergulho. Vamos chamá-la de Praia Secreta, pois só dá para chegar ao local de barco. A pequena orla fica do ladinho da badalada Curva da Jurema, um dos points mais frequentados da Enseada do Suá.

A "Praia Secreta" fica próximo à Curva da Jurema, em Vitória, e seu acesso só pode ser feito de barco Crédito: Sammy Ferreira

"Isso é o legal de passear de barco ao redor de Vitória. Você encontra lugares desconhecidos, e a galera fica surpreendida. Adoro quando eles 'se perdem' em um passeio dentro da própria cidade. Essas surpresas, em formato de percepção externa da região, são muito legais", defende Ruan Nolasco, o Capitão Grilo, que também trabalha com transporte de lanchas pela orla de Vix.

Partindo em direção ao Centro da Capital, a gente encontra outro belo monumento natural, a Pedra do Penedo, que, não custa nada lembrar, está do outro lado da baía, em Vila Velha. Da região, também se observa os navios do Porto de Vitória e o Museu Cultural Vale, no bairro de Paul.

Logo depois, que tal dar uma "pinta básica" por um dos pontos gastronômicos da cidade, o bairro de Ilha das Caieiras? Entre um prato de moqueca capixaba e outro, vale a pena conhecer o Museu do Pescador, que conta um pouco da história da região.

NATUREZA

O próximo passo do tour é pelo maior manguezal urbano da América Latina e um dos maiores do mundo, com extensão de cerca de 11 quilômetros quadrados. Desse ecossistema costeiro, que compreende toda a baía da cidade, indo do bairro Santo Antônio até o bairro Jabour, muitos capixabas tiram o seu sustento. A vista é de rara beleza!

O maior manguezal urbano da América Latina pode ser visitado por um tour de barco ao redor da Ilha de Vitória Crédito: Samy Ferreira

Ah, ficou interessado em fazer um passeio de lancha ao redor da Ilha de Vitória? "HZ", recentemente, fez uma matéria destacando o serviço de aluguel de lanchas, com preços, itinerários e horários. Só dar uma lida básica . São cerca de cinco horas de pura aventura.