Que tal uma volta por Vitória de bicicleta? Veja como é o circuito

Que Vitória é linda por natureza, digna dos mais belos cartões postais do Brasil, todo mundo já está "encantado" de saber! A capital capixaba, entre outras composições, é uma ilha que possuiu outras 33 ilhotas, formando um belo arquipélago.

É possível passear (ou seria rodear?) a cidade, que é em boa parte plana, de bicicleta. Afinal, Vix é pequena (territorialmente falando), sendo uma das menores capitais do Brasil.

E não é que a repórter Luanna Esteves, do "Em Movimento", teve essa deliciosa experiência, dando um rolê de bike por toda a ilha? Lógico que ela não esqueceu o filtro soltar e a água "básica" para se hidratar enquanto participou da jornada. Haja fôlego!

A duração do trajeto, é claro, depende da capacidade física de cada um. Tem gente que circula a Ilha de Vix em cerca de 1h30, mas também há pessoas que acabam gastando mais tempo no passeio.

"Saímos do Pier de Iemanjá, na Praia de Camburi, e seguimos pelo sentido sul da cidade, passando pela Praia do Canto, dentro da faixa de lazer. O bom é que, aos domingos e feriados, ela é exclusiva para ciclistas até as 15h", adiantou Esteves.

Equipe do "Em Movimento" circulou os 27km da Ilha de Vitória andando de bicicleta Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta ES

De acordo com a repórter, adentrando a ciclovia no sentido Curva da Jurema, uma das praias mais populares de Vitória, podemos contemplar belas paisagens, especialmente se você seguir por baixo da Terceira Ponte.

Pelo caminho, a equipe, também composta pelo cinegrafista Carlos Palito, que captou parte das imagens em 360º, encontrou outros "ciclistas-aventureiros".

"Vim de Porto de Santana (Cariacica) para cá (a Praia da Enseada do Suá) só para observar as belas paisagens", garantiu Werlen Rainner. "Gosto de andar de bicicleta desde criança, pois ajuda a cuidar da saúde, além de ser um exercício aeróbico maravilhoso", afirmou outro amante do "camelo" - como as bikes são carinhosamente chamadas por muitos praticantes -, Isidoro Pinnoti.

TRAJETO

Saindo da Avenida Beira-Mar, Luanna enveredou pelo Centro de Vitória e pelo Tancredão, dando até um ziriguidum no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste.

O caminho ficou um pouco "apertado", se assim podemos definir, mas não menos bonito, na região da Grande São Pedro, especialmente na Rodovia Serafim Derenze, onde o trajeto deixa de ser plano. Algumas ladeiras exigem fôlego de atleta, mas o esforço compensa com a deslumbrante vista do Parque da Fonte Grande.