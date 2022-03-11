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Diversão

Universo L.O.L Surprise! chega a Vitória para a criançada

De 18 de março a 24 de abril, o evento inspirado nas bonequinhas que são a febre do momento no Brasil terá cabines de DJ, pista de dança, karaokê, oficinas e até um camarim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Março de 2022 às 11:56

L.O.L Surprise World
No espaço L.O.L Surprise World, as crianças encontram diversos brinquedos  Crédito: Divulgação
A diversão para a criançada está garantida no mês de março. O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, no dia 18 de março com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos.
Se você não conhece o universo das bonecas, fique ligado pois elas estão com tudo. Em 2019, a boneca L.O.L Surprise! foi o terceiro brinquedo que mais faturou no país. Um dos atrativos responsáveis pelo sucesso é o elemento surpresa, já que o brinquedo é embalado dentro de uma bola e a criança não sabe qual boneca comprou até que abra as sete camadas da embalagem, que ainda conta com adesivos e acessórios. A vasta opção de bonecas diferentes ainda incentiva a criança a colecioná-las.
Coleção de bonecas L.O.L Surprise
Coleção de bonecas L.O.L Surprise Crédito: Divulgação
Voltando ao evento que estreia na próxima semana e fica até o dia 24 de abril, ele promete levar as crianças a uma grande experiência musical e de diversão. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela.
A Cama de Gato, representando as cordas das guitarras, é uma brincadeira onde as crianças terão o desafio de passar pela trama de fios. O espaço ainda conta com gangorras, escorregador e pula-pula da L.O.L., garantindo diversão para a criançada.
Haverá também um camarim para aplicação de tatuagem lavável e uma área DJ, para que os pequenos possam selecionar as músicas e trocar as cores da pista de dança. E não para por aí! A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante.
L.O.L Surprise World
L.O.L Surprise World: camarim para as crianças se produzirem Crédito: Ricardo Cohen/Divulgação
As sessões duram 40 minutos e os ingressos custam R$34,50 antecipado pela Sympla e R$30 na bilheteria. Crianças até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável. O evento funcionará de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.
“O Shopping Vitória continua trazendo novidades e vamos receber exclusivamente um evento inédito no estado, que vai encantar o público infantil. A L.O.L Surprise! está fazendo sucesso no mundo todo e as crianças poderão mergulhar no universo das bonecas com muita diversão”, afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.
Letícia lembra que o Shopping Vitória continua seguindo rigorosamente todos os cuidados e medidas de segurança. As sessões serão realizadas com capacidade reduzida e a compra de ingressos pode ser feita de forma digital, com agendamento prévio do dia e horário, evitando filas e oferecendo conforto para as famílias.

SERVIÇO

  • L.O.L. SURPRISE WORLD
  • Quando: de 18 de março a 24 de abril
  • Onde: Praça Central do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
  • Horário: De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.
  • Valor: R$ 34,50 antecipado pela Sympla e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos)

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