Universo L.O.L Surprise! chega a Vitória para a criançada

No espaço L.O.L Surprise World, as crianças encontram diversos brinquedos Crédito: Divulgação

A diversão para a criançada está garantida no mês de março. O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, no dia 18 de março com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos.

Se você não conhece o universo das bonecas, fique ligado pois elas estão com tudo. Em 2019, a boneca L.O.L Surprise! foi o terceiro brinquedo que mais faturou no país. Um dos atrativos responsáveis pelo sucesso é o elemento surpresa, já que o brinquedo é embalado dentro de uma bola e a criança não sabe qual boneca comprou até que abra as sete camadas da embalagem, que ainda conta com adesivos e acessórios. A vasta opção de bonecas diferentes ainda incentiva a criança a colecioná-las.

Coleção de bonecas L.O.L Surprise Crédito: Divulgação

Voltando ao evento que estreia na próxima semana e fica até o dia 24 de abril, ele promete levar as crianças a uma grande experiência musical e de diversão. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela.

A Cama de Gato, representando as cordas das guitarras, é uma brincadeira onde as crianças terão o desafio de passar pela trama de fios. O espaço ainda conta com gangorras, escorregador e pula-pula da L.O.L., garantindo diversão para a criançada.

Haverá também um camarim para aplicação de tatuagem lavável e uma área DJ, para que os pequenos possam selecionar as músicas e trocar as cores da pista de dança. E não para por aí! A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante.

L.O.L Surprise World: camarim para as crianças se produzirem Crédito: Ricardo Cohen/Divulgação

As sessões duram 40 minutos e os ingressos custam R$34,50 antecipado pela Sympla e R$30 na bilheteria. Crianças até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável. O evento funcionará de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

“O Shopping Vitória continua trazendo novidades e vamos receber exclusivamente um evento inédito no estado, que vai encantar o público infantil. A L.O.L Surprise! está fazendo sucesso no mundo todo e as crianças poderão mergulhar no universo das bonecas com muita diversão”, afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

Letícia lembra que o Shopping Vitória continua seguindo rigorosamente todos os cuidados e medidas de segurança. As sessões serão realizadas com capacidade reduzida e a compra de ingressos pode ser feita de forma digital, com agendamento prévio do dia e horário, evitando filas e oferecendo conforto para as famílias.

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