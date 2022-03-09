Geek Universe: Vitória terá campeonato de games e cosplay

Geek Universe terá campeonato de jogos como League of Legends (Lol) Crédito: Divulgação

Com as regras sanitárias mais flexíveis no Espírito Santo, os eventos do universo gamer e geek começam a aparecer. A partir desta quinta-feira (10), o Shopping Vitória, na Enseada do Suá, recebe mais uma edição do Geek Universe.

Com entrada gratuita, a programação conta com campeonatos de vários games, como LOL, Free Fire, CS GO e muito mais. Também terá concursos de cosplay e apresentações. Dilera, o streamer mais amado da galera, e a Magyc Phryra, um fenômeno do Tik Tok, vão marcar presença na atração.

A área gamer ficará no estacionamento externo do Shopping Vitória até o dia 13 de março. O horário de funcionamento é das 18h às 23h, de quinta a sexta e das 15h às 23h, no sábado e domingo. A entrada é gratuita e será solicitado o comprovante de vacinação.

As áreas Free Play, Batalha Campal, Artist Alley, entre outras, funcionam paralelamente. O evento também terá muita música, alimentação e cerveja artesanal. As cervejarias confirmadas são Trarko, Barba Ruiva, Space Hunter, Casa 107 e Terezense.

PROGRAMAÇÃO

GeekUniverse - Edição de Verão

Onde: Shopping Vitória, no estacionamento externo

Shopping Vitória, no estacionamento externo Quando: 10 a 13 de março

10 a 13 de março Horário: das 18h às 23h, de quinta a sexta e das 15h às 23h, no sábado e domingo



das 18h às 23h, de quinta a sexta e das 15h às 23h, no sábado e domingo Entrada Gratuita. Será pedido o comprovante de vacinação

