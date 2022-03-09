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Geek Universe: Vitória terá campeonato de games e cosplay

Evento acontece de quinta (10) a domingo (13), no Shopping Vitória, na Enseada do Suá. A entrada é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Março de 2022 às 16:25

Geek Universe terá campeonato de jogos como League of Legends (Lol)
Geek Universe terá campeonato de jogos como League of Legends (Lol) Crédito: Divulgação
Com as regras sanitárias mais flexíveis no Espírito Santo, os eventos do universo gamer e geek começam a aparecer. A partir desta quinta-feira (10), o Shopping Vitória, na Enseada do Suá, recebe mais uma edição do Geek Universe.
Com entrada gratuita, a programação conta com campeonatos de vários games, como LOL, Free Fire, CS GO e muito mais. Também terá concursos de cosplay e apresentações. Dilera, o streamer mais amado da galera, e a Magyc Phryra, um fenômeno do Tik Tok, vão marcar presença na atração.
A área gamer ficará no estacionamento externo do Shopping Vitória até o dia 13 de março. O horário de funcionamento é das 18h às 23h, de quinta a sexta e das 15h às 23h, no sábado e domingo. A entrada é gratuita e será solicitado o comprovante de vacinação.
As áreas Free Play, Batalha Campal, Artist Alley, entre outras, funcionam paralelamente. O evento também terá muita música, alimentação e cerveja artesanal. As cervejarias confirmadas são Trarko, Barba Ruiva, Space Hunter, Casa 107 e Terezense.

PROGRAMAÇÃO

  • GeekUniverse - Edição de Verão
  • Onde: Shopping Vitória, no estacionamento externo
  • Quando: 10 a 13 de março
  • Horário: das 18h às 23h, de quinta a sexta e das 15h às 23h, no sábado e domingo
  • Entrada Gratuita. Será pedido o comprovante de vacinação
  • QUINTA
  • 18h - Abertura das inscrições
  • 19h30 - Concurso Cosplay
  • 20h - Banda

  • SEXTA
  • 18h - Abertura das inscrições
  • 19h30 - Concurso Cosplay
  • 19h - X1 LoL
  • 20h - Banda

  • SÁBADO
  • 15h - Abertura das inscrições
  • 15h30 - Dilera
  • 16h30 - Concurso Cosplay
  • 16h - X1 de LOL
  • 18h - Magic Phyra
  • 18h30 - Banda
  • 21h - Banda

  • DOMINGO
  • 15h - Abertura das inscrições
  • 15h30 - Magic Phyra
  • 16h30 - Apresentação Cosplay
  • 16h - X1 de CS
  • 18h - Desafio Sayajin
  • 18h30 - Banda
  • 21h - Banda

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