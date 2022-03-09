Geek Universe: Vitória terá campeonato de games e cosplay

Com as regras sanitárias mais flexíveis no Espírito Santo, os eventos do universo gamer e geek começam a aparecer. A partir desta quinta-feira (10), o Shopping Vitória, na Enseada do Suá, recebe mais uma edição do Geek Universe.
Com entrada gratuita, a programação conta com campeonatos de vários games, como LOL, Free Fire, CS GO e muito mais. Também terá concursos de cosplay e apresentações. Dilera, o streamer mais amado da galera, e a Magyc Phryra, um fenômeno do Tik Tok, vão marcar presença na atração.
A área gamer ficará no estacionamento externo do Shopping Vitória até o dia 13 de março. O horário de funcionamento é das 18h às 23h, de quinta a sexta e das 15h às 23h, no sábado e domingo. A entrada é gratuita e será solicitado o comprovante de vacinação.
As áreas Free Play, Batalha Campal, Artist Alley, entre outras, funcionam paralelamente. O evento também terá muita música, alimentação e cerveja artesanal. As cervejarias confirmadas são Trarko, Barba Ruiva, Space Hunter, Casa 107 e Terezense.
PROGRAMAÇÃO
- GeekUniverse - Edição de Verão
- Onde: Shopping Vitória, no estacionamento externo
- Quando: 10 a 13 de março
- Horário: das 18h às 23h, de quinta a sexta e das 15h às 23h, no sábado e domingo
- Entrada Gratuita. Será pedido o comprovante de vacinação
- QUINTA
- 18h - Abertura das inscrições
- 19h30 - Concurso Cosplay
- 20h - Banda
- SEXTA
- 18h - Abertura das inscrições
- 19h30 - Concurso Cosplay
- 19h - X1 LoL
- 20h - Banda
- SÁBADO
- 15h - Abertura das inscrições
- 15h30 - Dilera
- 16h30 - Concurso Cosplay
- 16h - X1 de LOL
- 18h - Magic Phyra
- 18h30 - Banda
- 21h - Banda
- DOMINGO
- 15h - Abertura das inscrições
- 15h30 - Magic Phyra
- 16h30 - Apresentação Cosplay
- 16h - X1 de CS
- 18h - Desafio Sayajin
- 18h30 - Banda
- 21h - Banda