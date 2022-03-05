"HZ" lista 11 curiosidades dos bastidores de "The Batman"

Jânio Nazareth

É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

Acabou a ansiedade! Com o lançamento mundial do esperado "The Batman" na última quinta-feira (3), chegaram as primeiras impressões da crítica internacional e, para alívio dos fãs do Homem-Morcego e da DC Comics, a produção de Matt Reeves - responsável pela recriação da série "O Planeta dos Macacos" no cinema - foi bem recebida, com elogios ao clima gótico, politizado e opressor da história, além da interpretação discreta, mas eficiente, de Robert Pattinson como Bruce Wayne.

Entrando no clima "bat-mania", "HZ" "vasculhou" os bastidores da produção, em cartaz nos cinemas do Estado, e descobriu 11 curiosidades que rolaram atrás das câmeras.

Você sabia que o astro Robert Pattinson teve que inventar uma história para conseguir "escapar" de outro trabalho para fazer um teste em "Batman"? Muita gente não conhece esta e outras histórias, portanto, prepare a pipoca e vem com a gente!

1 - MENTIRA E SURPRESA

O teste para o papel de Bruce Wayne aconteceu em maio de 2019, em Los Angeles (EUA). O problema é que Robert Pattinson estava trabalhando nos ensaios de "Tenet" (dirigido por Christopher Nolan) e não podia se afastar do projeto.

A solução foi dizer a Nolan que estava tendo uma emergência familiar! Muito bem informado, o cineasta sabia dos testes naquele dia. Ao ouvir de Pattinson que ele teve uma urgência, Nolan de imediato respondeu: "você vai fazer o teste para Batman, não vai?".

Pattinson foi informado de que conseguiu o papel um dia antes do início das filmagens de "Tenet". Quando chegou para filmar o projeto de Nolan, o realizador chegou a lhe dar os parabéns. Robert ficou surpreso, porque ainda não tinha contado a novidade para ninguém.

2 - SELFIE ESCONDIDA

Robert Pattinson não tinha certeza se ia conseguir o papel. Por via das dúvidas, aproveitou um momento, pegou o celular escondido, e tirou uma foto com a roupa de Batman para guardar como recordação, caso não fosse aprovado. Não é que a foto deu sorte?

Robert Pattinson é Batman, em novo filme do herói da DC Crédito: Divulgação/Warner Bros.

3 - FÚRIA

Pattinson revelou que ficou furioso quando acordou e viu no celular, em 16 de maio de 2019, a notícia de que estava negociando para ser o protagonista da trama. O ator estava cotado para viver o homem-morcego, mas nem tinha feito teste ainda.

4 - ASTRO SOLITÁRIO

Pattinson não sabia, mas o diretor Matt Reeves já tinha decidido contratá-lo ao ver o trabalho do ator no filme "Bom Comportamento".

Segundo o cineasta, naquele projeto "você pode ver que o ator tem uma fúria interna e um ar de perigo. Ele também lembra o roqueiro Kurt Cobain, no sentido de que parece um astro de rock, mas você sente que ele pode ser um sujeito solitário".

Reeves não sabia se o astro da série "Crepúsculo" estaria interessado no trabalho. Na verdade, o ator era fã do super-herói desde criança. Pattinson assistiu a todos os filmes do "Batman".

5 - VINGANÇA

Matt Reeves ouviu a trilha sonora do filme "Taxi Driver", clássico de Martin Scorsese, "sem parar", enquanto escrevia o roteiro, e o título provisório de "Batman" era "Vingança".

O diretor contou que via Robert Pattinson como a versão do que ele escrevia no papel. Para o cineasta, Bruce Wayne é um astro de rock solitário, morando em uma mansão decadente. Ah, sim: Reeves só foi conversar com o ator oito meses depois de escrever o script.

6 - NIRVANA

Reeves se inspirou no falecido líder da banda Nirvana, Kurt Cobain, para criar Bruce Wayne. O diretor ouviu as músicas do grupo para escrever o primeiro ato da trama.

Segundo Matt, em vez de fazer um Bruce playboy, como vimos em filmes anteriores, ele resolveu criar uma versão de um homem que enfrentou uma grande tragédia e se tornou solitário.

Como todos sabem, Cobain tinha uma relação complexa com a fama, na qual ser famoso não era seu objetivo. Ele amava a música, mas a ideia de ser famoso por causa dela era um motivo de várias paranoias.

Isto fez Matt Reeves pensar em Robert Pattinson. O ator é uma pessoa muito reservada, pois não gosta de holofotes e nem de ser reconhecido em todos lugares.

7 - PLANO B

Os produtores tinham um nome, caso o teste com Robert Pattinson não desse certo: Nicholas Hoult, conhecido pelo filme "Mad Max: Estrada da Fúria" e "X-men: Dias de Um Futuro Esquecido".

Nicholas Hoult foi um dos cotados para viver Bruce Wayne em "Batman" Crédito: Searchlight Pictures

8 - EGO

O realizador Matt Reeves, para construir o protagonista, se inspirou no Batman que aparece na revista em quadrinhos "Ego", de Darwin Cooke. Ele queria entrar na cabeça do personagem e entender o estado psicológico dele. No novo filme, Wayne está confrontando este animal dentro de si, chamado Batman.

9 - EXTERMINADOR

Antes de ser substituído por Matt Reeves, Ben Affleck - que interpretou o Homem-Morcego nas versões anteriores da DC - preparou um roteiro de ação, no estilo dos filmes de James Bond.

O vilão seria o Exterminador, interpretado por Joe Manganiello. Reeves decidiu fazer uma história no estilo investigativo, como o trabalho de um detetive. O diretor descreve o filme como uma mistura de produção detetivesca, ação e suspense psicológico.

O cineasta, contratado em fevereiro de 2017, chegou a abandonar o projeto por causa de desentendimentos com os produtores, mas voltou algumas semanas depois.

10 - DISPUTA

O papel da Mulher-Gato (um dos destaques do novo "Batman") foi bastante cobiçado pelas estrelas de Hollywood. Antes de contratarem Zoe Kravitz, outras sete atrizes fizeram testes para o papel: Eiza Gonzalez, Ana de Armas, Hannah John-Kaimen, Nathalie Emmanuel, Alicia Vikander, Ella Balinska e Zazie Beetz.

Escalada, Zoe Kravitz ajudou na composição da personagem, dando a ideia das unhas compridas, assustadoras e sem esmalte, para ficarem bem parecidas com garras. O resultado causou um grande impacto no visual da Mulher-Gato.

Zoe Kravitz como a Mulher Gato Crédito: Divulgação/Warner

11 - PESADELOS