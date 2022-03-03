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Netflix anuncia mais dois filmes estrelados por Lindsay Lohan

A atriz já gravou um filme natalino com a Netflix e que deve estrear ainda em 2022.  O anúncio da contratação para mais duas produções veio nesta semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Março de 2022 às 07:04

Lindsay Lohan deve estrelar mais dois filmes originais da Netflix
Lindsay Lohan deve estrelar mais dois filmes originais da Netflix Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
A Netflix anunciou que fechou um acordo com Lindsay Lohan e a atriz deve estrelar mais dois filmes originais da plataforma de streaming.
Lohan já gravou um filme natalino com a Netflix, que ainda vai estrear na plataforma, com previsão para este ano. O anúncio da contratação para mais duas produções veio nesta semana e é um passo mais do que importante para a atriz retomar às telinhas.
No Twitter, o perfil da Netflix escreveu: "O mundo se apaixonou por Lindsay Lohan quando ela interpretou gêmeas, e a Netflix mais uma vez está dando ao mundo uma dose dupla de Lindsay para amar através de uma parceria criativa que verá ela estrelar dois novos filmes".
No filme natalino, Falling for Christmas ou Christmas in Wonderland (ainda sem título traduzido para o português), a atriz vive uma herdeira de um hotel que, depois de um acidente de esqui, se vê sob os cuidados de um proprietário de uma pousada. Na trama, sua personagem vai sofrer de amnésia.
Além de Lindsay Lohan, o filme conta com Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner, Olivia Perez e outros no elenco. A direção é de Janeen Damian.

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