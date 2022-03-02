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Cinema

'Batman': Zoe Kravitz confirma que Mulher-Gato é bissexual no novo filme

Em entrevista ao site Pedestrian.TV, a atriz disse que a relação da Mulher-Gato com a personagem Anika já foi romântica. Orientação sexual da personagem já havia sido retratada nos quadrinhos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2022 às 08:18

Zoe Kravitz como a Mulher Gato
Zoe Kravitz como a Mulher-Gato Crédito: Divulgação/Warner
A atriz que interpreta a Mulher-Gato no novo filme do Batman confirmou que sua personagem é LGBTQ+. Zoe Kravitz revelou que Selina Kyle é bissexual no longa que estreia no dia 3 de março no Brasil.
Nos quadrinhos, também é retratada essa orientação sexual da personagem. Em entrevista ao site Pedestrian.TV, a atriz disse que a relação da Mulher-Gato com a personagem Anika já foi romântica.
Em uma cena do filme, Selina entra em seu apartamento e procura por Anika, se referindo a ela como "baby". "Eu definitivamente interpretei isso como uma alusão à bissexualidade dela", afirma.
"Elas duas tiveram um relacionamento romântico no passado. E eu concordo que já tinha passado da hora desse aspecto da personagem ser explorado", comentou Zoe.
O diretor Matt Reeves ainda acrescentou: "Ela tem uma intimidade com essa personagem que é tremenda. Ela se importa muito profundamente com Anika, então é mais do que uma coisa sexual. Nós queríamos criar um relacionamento muito íntimo entre elas. E o meu filme é muito verdadeiro ao personagem de Selina Kyle [dos quadrinhos]".

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