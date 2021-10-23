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Cinema

Veja o trailer de 'The Batman' com Robert Pattinson

Vídeo provoca uma versão sombria e violenta de Batman; filme deve estrear em 4 de março de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 16:10

Robert Pattinson é Batman em novo filme do herói da DC
Robert Pattinson é Batman em novo filme do herói da DC Crédito: Divulgação/Warner Bros.
A Warner Bros. Pictures divulgou um novo trailer do filme The Batman, que pela primeira vez trará o ator Robert Pattinson no papel do homem-morcego. O vídeo foi exibido neste sábado, 16, no evento DC Fandome.
As imagens mostram o Cavaleiro das Trevas derrubando bandidos, e sua vestimenta absorvendo vários disparos de arma.
O trailer provoca uma versão sombria e violenta de Batman, com a voz de Pattinson dizendo sobre o 'batsinal': "O medo é uma ferramenta. Quando a luz atinge o céu, não é apenas uma chamada. É um aviso".
Vários personagens icônicos aparecem, incluindo a Mulher-Gato de Zoe Kravitz e O Pinguim, interpretado por Colin Farrell. Ainda se vê o Batmóvel rasgando as ruas e saindo ileso das explosões.
O vídeo começa com uma cena da polícia prendendo um homem em uma cafeteria. Numa xícara deixada para trás, no balcão, um ponto de interrogação é formado na bebida. O sinal é o cartão de visitas do personagem Charada.
Depois, mais para o final, a voz de Pattinson descreve a situação em Gotham City: "Este é um barril de pólvora. O jogo do Charada". A previsão é que The Batman seja lançado nos cinemas em 4 de março de 2022.

ASSISTA AO TRAILER NO LINK ABAIXO:

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