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Ryan Gosling interpretará Ken ao lado de Margot Robbie em filme da Barbie

Ryan Gosling interpretará Ken ao lado de Margot Robbie em filme da Barbie
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 15:49

Ryan Gosling e Margot Robbie estarão em filme da Barbie
Ryan Gosling e Margot Robbie estarão em filme da Barbie Crédito: Reprodução
O ator Ryan Gosling, 40, está em negociação e deverá interpretar o icônico personagem Ken no novo filme da Barbie, previsto para começar a gravar no próximo ano. Com isso, ele vai contracenar com Margot Robbie, 31, já confirmada para o papel principal.
Segundo o site Deadline, Gosling, conhecido por sua atuação em filmes como "La La Land: Cantando Estações" (2017) e "Diário de Uma Paixão" (2004), havia recusado o convite para viver Ken, mas acabou reconsiderando após insistência dos produtores, que puderam se moldar à agenda do ator após atrasos na pré-produção.
Estrelado por Margot Robbie no papel principal, o filme será dirigido pela cineasta independente Greta Gerwig, 38, que anteriormente dirigiu "Lady Bird: A Hora de Voar" (2017) e "Adoráveis Mulheres" (2020). O roteiro foi escrito por ela em parceria com Noah Baumbach, de "A Lula e a Baleia" (2006).

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Robbie falou sobre a produção em agosto, em entrevista à revista Vogue britânica, e disse que as pessoas sempre têm uma ideia de como será o filme da Barbie quando ouvem falar dele, mas ao ouvir o que Greta Gerwig está escrevendo logo percebem que não fazem ideia de como será.
Robbie disse na ocasião que a personagem "vem com muita bagagem", considerando as controvérsias históricas sobre a boneca. "E muitas conexões nostálgicas", continuou ela, que também está na produção do longa, por meio da produtora LuckyChap Entertainment, que dirige com o marido, Tom Ackerley, 31.
Tanto Ryan Gosling quanto Margot Robbie acumulam duas indicações ao Oscar. Recentemente a atriz falou sobre estar no auge da carreira e que isso dá medo em relação ao futuro. "Ttalvez tudo esteja em declínio a partir daqui", brincou ela há alguns meses, ao comentar sua participação em "O Esquadrão Suicida" (2021).

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