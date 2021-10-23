11 filmes que retratam o apocalipse e seu pós segundo o cinema

Extermínio (2002)

Primeiro trabalho de Bong Joon-Ho (consagrado com a vitória de "Parasita" no Oscar) em Hollywood, a ficção bebe da criatividade e morbidez vistas nos longas-metragens do diretor sul-coreano. Um experimento para impedir o aquecimento global falha e uma nova era do gelo toma conta do planeta. Os únicos sobreviventes da Terra estão a bordo de um Snowpiercer, um trem que roda o planeta acompanhando o sol e evitando o frio congelante do lado de fora. Um filme que merece ser descoberto. Em cartaz no Amazon Prime.

Obra-prima visceral de George Miller, vencedor do Oscar em seis categorias, o filme chama a atenção por sua excelência técnica e pela presença magnética de Charlize Theron, vivendo a Imperatriz Furiosa. Max, um ex-policial e agora caçador das estradas (Tom Hardy), acaba capturado por um perigoso grupo de guerreiros dos desertos apocalípticos da Austrália. Quando ele tem a oportunidade de fugir, precisa decidir se vai ajudar a Imperatriz Furiosa (Charlize Theron) a resgatar um grupo de garotas mantidas como escravas. Em cartaz no Looke, Google Play e iTunes.

Em um mundo pós-apocalíptico, um Homem (Viggo Mortensen) e seu Filho (Kodi Smit-McPhee) tentam sobreviver a qualquer custo. Baseado na literatura cult de Cormac McCarthy, o filme causou controvérsias na época de seu lançamento, dividindo opiniões. A direção é do competente John Hillcoat. Concorreu ao Leão de Ouro no Festival de Veneza 2009. Disponível no Claro Vídeo e HBO GO.

Delicada comédia dramática dirigida por Lorene Scafaria, de "As Golpistas" (2012). As ótimas atuações de Steve Carell e Keira Knightley mantém o nível do filme. Um meteoro está em rota de colisão com a Terra e, em três semanas, o mundo vai acabar. Dodge (Carell), um corretor solitário, e Penny (Knightley), sua vizinha triste, decidem percorrer o país para reencontrar suas famílias e amores de juventude. Em cartaz no Telecine Play.

Um dos melhores trabalhos do sempre polêmico cineasta dinamarquês Lars Von Trier. Obsessão, acerto de contas, paranoias e amores frustrados embalam a trama que venceu a Palma de Melhor Atriz em Cannes para uma surpreendente Kirsten Dunst. Um planeta está prestes a colidir com a Terra. Por sua vez, Justine (Dunst) conta as horas para se casar com Michael (Alexander Skarsgard). Ela recebe a ajuda da irmã, Claire (Charlotte Gainsbourg), que realiza uma festa suntuosa para a comemoração. Disponível no iTunes e Google Play.

Clássico cinema-pipoca exibido várias vezes na "Sessão da Tarde", da Rede Globo, sempre com sucesso de audiência. O filme, exagerado em seus efeitos digitais, é pura diversão sem compromisso. O mundo enfrenta uma catástrofe de proporções apocalípticas onde cidades desmoronam e continentes se despedaçam. Direção de Roland Emmerich. Em cartaz na HBO GO.

Sensível animação pós-apocalíptica da Pixar Animations. Vencedor do Oscar da categoria e um dos projetos mais aclamados de Andrew Stanton. A trama é bem educativa, especialmente para as crianças. Após encher a Terra de lixo e gases tóxicos, a humanidade praticamente extinguiu o planeta e passou a viver em uma nave. Wall-E, um robô que tenta limpar um mundo devastado, se apaixona por um moderno androide chamado EVA. Disponível no Claro Vídeo, Globoplay e Telecine Play.

Outro clássico da "Sessão da Tarde". Curiosamente, a direção é do mesmo cineasta por trás de "2012", Roland Emmerich. Uma Terra apocalíptica sofre alterações climáticas que modificam a vida da humanidade, com as regiões mais ao Norte voltando a uma era glacial. Milhões de pessoas tentam sobreviver, rumando ao Sul. Jack Hall (Dennis Quaid) segue o caminho inverso e parte para Nova Iorque à procura do filho Sam (Jake Gyllenhaal). Disponível no Claro Vídeo e Telecine Play.

Boa cineasta, Mimi Leder investiu na ficção apocalíptica com o tenso "Impacto Profundo". Um cometa está em rota de colisão com a Terra e a tentativa da NASA de explodi-lo falha. Enquanto o governo realiza um sorteio para decidir quem poderá se refugiar em abrigos subterrâneos, a população precisa se preparar para o fim que virá com o impacto. Disponível na Netflix.

Steven Spielberg também tem um filme apocalíptico para chamar de seu. "Guerra dos Mundos" foi indicado ao Oscar em três categorias e é baseado no clássico de H.G. Wells. Esqueça a atuação insuportável de Dakota Fanning e aposte na soturna trama escrita por David Koepp e Josh Friedman. Ray Ferrier (Tom Cruise) é um homem divorciado que precisa proteger seus filhos após um ataque alienígena. Disponível no Amazon Prime e Globoplay.