De Batman a Goku: artista plástico faz heróis "invadirem" o ES; veja vídeo

Em alguns momentos de delírio, você já imaginou Batman (ele mesmo, o morcegão da DC Comics) "planando" na Praça Costa Pereira, em Vitória, atendendo a um "bat-sinal"? E Goku, do "Dragon Ball Z", passeando na Terceira Ponte, em Vila Velha?
Calma, respira e não pira!!! Por enquanto, HZ (ainda) não enlouqueceu. Estamos falando das obras do (criativo) artista plástico capixaba Luiz Rafael, de 40 anos, responsável pela criação de esculturas e telas que encaixam diferentes heróis em cenários e pontos turísticos do Espírito Santo.
"É um meio que encontrei para valorizar a nossa região. O povo gosta dos heróis e pensei: que tal inserir no cenário capixaba, até para evitar o depredamento desses locais. É a nossa região, o nosso 'lugarzinho' e a gente têm que cuidar bem", enfatiza Rafael.
Entre outras obras criativas do artista, estão The Flash apostando uma corrida "básica" com Papa Léguas e Ligeirinho, na Reta da Penha (Vitória); "X-Mens" em Itacibá (Cariacica), bairro onde Rafael reside; Transformers invadindo São Torquato (Vila Velha); e os personagens de "De Volta para o Futuro", que vieram parar nos trilhos do trem de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim... São várias insanidades deliciosas, se assim podemos definir!
A paixão de Luiz por heróis e artes plásticas começou aos cinco anos. "Passava parte do dia assistindo a desenhos animados e lendo revistinhas. A luta do bem e do mal entre os heróis me cativava. O que assistia e lia, retratava em desenho", relembra, descrevendo a reação das pessoas ao conhecer suas obras.
"Primeiro vem o susto, depois o riso e muitos querem tirar fotos", enfatiza, após revelar à reportagem que seu trabalho é feito em material epóxi (tipo de massa de modelar), misturado a técnicas de escultura e pintura, em obras que, em alguns casos, podem levar anos para ficarem prontas. Haja disposição!
(Reportagem feita em parceria com o programa "Em Movimento", com informações do repórter Diego Araújo)