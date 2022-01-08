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Cultura capixaba

De Batman a Goku: artista plástico faz heróis "invadirem" o ES; veja vídeo

Morador de Cariacica, Luiz Rafael usa epóxi (massas de modelar), misturado a técnicas de escultura e pintura, para criar personagens famosos da TV e dos quadrinhos "interagindo" com cenários e pontos turísticos do ES
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 08:00

Em alguns momentos de delírio, você já imaginou Batman (ele mesmo, o morcegão da DC Comics) "planando" na Praça Costa Pereira, em Vitória, atendendo a um "bat-sinal"? E Goku, do "Dragon Ball Z", passeando na Terceira Ponte, em Vila Velha?

via GIPHY

Calma, respira e não pira!!! Por enquanto, HZ (ainda) não enlouqueceu. Estamos falando das obras do (criativo) artista plástico capixaba Luiz Rafael, de 40 anos, responsável pela criação de esculturas e telas que encaixam diferentes heróis em cenários e pontos turísticos do Espírito Santo. 
"É um meio que encontrei para valorizar a nossa região. O povo gosta dos heróis e pensei: que tal inserir no cenário capixaba, até para evitar o depredamento desses locais. É a nossa região, o nosso 'lugarzinho' e a gente têm que cuidar bem", enfatiza Rafael. 
Entre outras obras criativas do artista, estão The Flash apostando uma corrida "básica" com Papa Léguas e Ligeirinho, na Reta da Penha (Vitória); "X-Mens" em Itacibá (Cariacica), bairro onde Rafael reside; Transformers invadindo São Torquato (Vila Velha); e os personagens de "De Volta para o Futuro", que vieram parar nos trilhos do trem de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim... São várias insanidades deliciosas, se assim podemos definir!
Artista plástico capixaba Luiz Rafael mistura heróis da TV e dos quadrinhos a pontos turísticos do Espírito Santo
Artista plástico capixaba Luiz Rafael mistura heróis da TV e dos quadrinhos a pontos turísticos do Espírito Santo Crédito: Reprodução/ "Em Movimento"/TV Gazeta
A paixão de Luiz por heróis e artes plásticas começou aos cinco anos. "Passava parte do dia assistindo a desenhos animados e lendo revistinhas. A luta do bem e do mal entre os heróis me cativava. O que assistia e lia, retratava em desenho", relembra, descrevendo a reação das pessoas ao conhecer suas obras. 
"Primeiro vem o susto, depois o riso e muitos querem tirar fotos", enfatiza, após revelar à reportagem que seu trabalho é feito em material epóxi (tipo de massa de modelar), misturado a técnicas de escultura e pintura, em obras que, em alguns casos, podem levar anos para ficarem prontas. Haja disposição!
(Reportagem feita em parceria com o programa "Em Movimento", com informações do repórter Diego Araújo)

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