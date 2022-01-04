Colônia de férias em Cariacica garante a diversão da criançada em janeiro

Brincadeiras estão garantidas para a criançada em janeiro Crédito: Shutterstock

A temporada de férias escolares está a todo vapor no mês de janeiro. Por isso, é sempre bom encontrar atividades para a criançada aproveitar. Em Cariacica, uma colônia de férias promete levar muita diversão para os pequenos a partir desta terça-feira (04), na Estação Cidadania-Esporte, no Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília.

As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, sempre em dois turnos: matutino, das 8h30 às 10h, e vespertino, das 15h às 16h. Para participar, não é preciso fazer inscrição prévia. Podem participar crianças com idades entre 3 a 14 anos. A colônia de férias segue até o dia 28 de janeiro.

Serão realizadas brincadeiras lúdicas, recreação, bem como práticas esportivas para a turminha gastar a energia. Além dos passatempos, os pais e responsáveis de alunos já matriculados nas escolinhas da Estação Cidadania-Esporte poderão fazer as rematrículas dos seus filhos. Após as rematrículas, novas vagas e abertura de turmas serão divulgadas.

SERVIÇO

Colônia de Férias da Estação Cidadania-Esporte





Quando: 4 a 28 de janeiro

4 a 28 de janeiro Horários: das 8h30 às 10 horas, e das 15 às 16 horas

das 8h30 às 10 horas, e das 15 às 16 horas Público-alvo: crianças de 3 anos a adolescentes de 14 anos

crianças de 3 anos a adolescentes de 14 anos Como participar: não é preciso fazer inscrição

não é preciso fazer inscrição Onde: Estação Cidadania-Esporte, no Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília