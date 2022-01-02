De "Pantanal" a "Poliana Moça", veja as novelas mais aguardadas para 2022

"Pantanal" é a aposta da Rede Globo para aumentar a audiência de suas novelas em 2022 Crédito: Rede Globo

Após mais um ano atípico na teledramaturgia, com exibições de reprises em grande parte dos 12 meses de 2021 por causa das restrições impostas pela Covid-19, o público pode esperar novelas inéditas em 2022.

A Globo tem programada a estreia de ao menos três produções: o aguardado remake de "Pantanal", que foi ao ar originalmente em 1990, na extinta TV Manchete, e que agora estará na faixa das nove da emissora carioca; "Além da Ilusão", que estará na faixa das seis, marcando a estreia de Larissa Manoela na emissora; e "Cara e Coragem", às sete.

Outras emissoras devem engrossar a lista de novelas inéditas. A Record prepara mais um drama bíblico, "Reis", que, segundo o ator Fernando Pavão, já está em processo de gravação desde novembro; e o SBT deve lançar "Poliana Moça", que começou a ser gravada em 2020, mas teve os trabalhos interrompidos e só retomados no fim de 2021. Veja mais detalhes abaixo:

PANTANAL

Uma das grandes apostas da Globo para o próximo ano, o remake de "Pantanal" deve estrear em março de 2022, substituindo "Um Lugar ao Sol". A trama é escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão que foi exibida na Manchete em 1990 e obteve grande sucesso.

A atriz Alanis Guillen, 23, foi escolhida para reviver a marcante e selvagem Juma Marruá, papel que consagrou Cristiana Oliveira. Juliana Paes, Renato Góes, Bruna Linzmeyer, Marcos Palmeira, Giullia Buscacio, Jesuita Barbosa e Dira Paes também estão no elenco da trama.

POLIANA MOÇA

Sem novelas inéditas desde julho de 2020, quando chegou ao fim "As Aventuras de Poliana", o SBT deve estrear ainda no primeiro semestre de 2022 "Poliana Moça", continuação da trama infantojuvenil.

Cena de "Poliana Moça", nova trama do SBT Crédito: Lourival Ribeiro/SBT

Agora, a personagem-título vivida pela atriz Sophia Valverde vai enfrentar os dramas típicos da adolescência. O ator Dalton Vigh também segue na história, assim como Thaís Melchior, Murilo Cézar e Igor Jansen.

ALÉM DA ILUSÃO

Sucesso no SBT em "Carrossel" e "As Aventuras de Poliana", Larissa Manoela, 20, faz a sua estreia na Globo em "Além da Ilusão", novela de Alessandra Poggi, que estreia em fevereiro na faixa das seis, substituindo "Nos Tempos do Imperador".

Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela) na segunda fase de "Além da Ilusão", da Rede Globo Crédito: João Cotta/Globo

Na trama que se passa nos anos 1930 e 1940, a atriz interpreta duas personagens: as irmãs (que não são gêmeas) Elisa e Isadora. Na primeira fase, a mais velha, Elisa, se apaixona pelo mágico Davi (Rafael Vitti), mas tem um fim trágico, com o amado sendo condenado injustamente pela morte dela.

Os anos se passam e Isadora (que era criança quando tudo acontece com Elisa), também se apaixona por Davi, que fica encantado por encontrar alguém tão parecida com Elisa.

Malu Galli, Antonio Calloni, Danilo Mesquita, Débora Ozório e Jayme Matarazzo também estão no elenco da trama, que marca ainda a estreia de Gaby Amarantos como atriz de novela.

CARA E CORAGEM

Para maio, a Globo programa "Cara e Coragem" na faixa das sete, no lugar de "Quanto Mais Vida, Melhor!". Paolla Oliveira e Marcelo Serrado vão interpretar dublês de cenas de ação e formarão par romântico.

Tais Araújo fará Clarice Gusmão, empresária do ramo siderúrgico, que vai se envolver com seu segurança particular Ítalo, vivido por Paulo Lessa.

Paolla Oliveira será uma das protagonistas de "Cara e Coragem", uma das próximas novelas da Rede Globo Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal

Escrita por Claudia Souto (autora de "Pega Pega"), a novela vai contar também com André Luiz Frambach, Bruno Fagundes, Mariana Santos, entre outros no elenco.

REIS

A Record deve lançar em fevereiro "Reis", sua nova superprodução televisiva que vai ser exibida no lugar do projeto especial "A Bíblia".

Segundo já divulgado, a nova trama será uma espécie de continuação de "A Terra Prometida" (2016). Duda Nagle, Dudu Pelizzari, Caetano O'Maihlan, Giselle Tigre, Silvia Pfeifer e Fernando Pavão são alguns dos nomes já confirmados no elenco.

MAIS NOVIDADES

A Globo já prepara o lançamento de outras três tramas para o segundo semestre de 2022. "Mar do Sertão", de Mario Teixeira, é o nome provisório da novela que deverá entrar no lugar de "Além da Ilusão".

De autoria de Rosane Svartman (das bem-sucedidas "Totalmente Demais", e "Bom Sucesso"), "Tente Outra Vez" será ambientada no Rio e vai ocupar a faixa das sete.