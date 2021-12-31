De "Cabeça Branca" a "Coração Cachorro": os hits que vão bombar no Verão 2022

"Cabeça Branca", de Tierry, deve ser uma das músicas que vão bombar no Verão 2022 Crédito: Reprodução/YouTube

Seja no churrasco (na laje?) ou mesmo tomando uma "cerva" estupidamente gelada na "praiana", é praticamente impossível curtir a estação mais quente do ano sem ter uma música como companheira. Parça, "HZ" resolveu dar uma mãozinha na criação da playlist perfeita para esquentar ainda mais a temperatura.

Para isso, conversamos com Tiago Silvares, comunicador e analista musical da Rede Litoral de Rádios. A missão foi simples: perguntamos quais músicas vão bombar no verão de 2022.

Silvares não pensou duas vezes. "Não importa o título, a pisadinha e o brega funk vão continuar dominando as paradas, seja na programação das rádios ou na lista das mais ouvidas no Spotify", ressaltou, dando "nome aos bois".

'''Cabeça Branca', de Tierry, e 'Coração Cachorro', de Ávine Vinny e Matheus Fernandes, certamente estarão entre as mais tocadas no Verão de 2022", aponta o especialista.

No fundo, a gente já sabia dessas tendências. Quem não está com a música - livremente (mesmo) baseada em "Same Mistake", do inglês James Blunt - na cabeça? "Auuuuuuu, late, coração, cachorro, late, coração!" é ouvida praticamente em cada esquina.

"Cabeça Branca" também é chiclete e não fica atrás. "O dono da lancha é o cabeça branca / A champanhe quem banca é o cabeça branca". A faixa está sendo cantada por vários artistas e virou hit número um em karaokês.

Nesse embalo, Tiago Silvares cita outras composições da pisadinha que devem continuar como hits. "Tem duas músicas de João Gomes que precisam entrar, 'Meu Pedaço de Pecado' e 'Aquelas Coisas', essa em parceria com Tarcísio do Acordeon. Os Barões da Pisadinha não podem ser esquecidos, seja com 'Seu Nego' ou 'Beijo do Vampiro', que conta com feat de Wesley Safadão", enumera, dizendo que os Barões prometeram música nova para janeiro, que, provavelmente, também deve estourar.

Por falar em Safadão, Silvares aponta "Eu Já Tava Bem", do mesmo cantor, como outra "eleita". "Nessa lista não pode faltar ainda 'Toma, Toma, Vapo, Vapo', de Zé Felipe e MC Danny; 'Parada Louca' (clipe abaixo), de Mari Fernandez e Marcynho Sensação; 'Galopa', de Pedro Sampaio; 'Rolê', de Tarcísio do Acordeon; 'Revoada', de Léo Santana e Wesley Safadão; e 'Revoada no Colchão', de Zé Felipe e Marcynho Sensação".

Mas, gente, e o tradicional sertanejo universitário? Não está entre as dicas? "Marília Mendonça ainda tem muita força no estilo. Destaco 'Vai Lá Em Casa Hoje', de George Henrique e Rodrigo, com a participação da cantora, e uma das faixas do projeto 'As Patroas', que reuniu Marília e Maiara e Maraisa, 'Todo Mundo Menos Você'", elenca.