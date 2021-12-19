11 músicas que bombaram no TikTok em dezembro

O ano de 2021 foi diferenciado para o setor de entretenimento! Com a popularização do TikTok, as explosões de "dancinhas" e tendências que viralizam, o canal se tornou uma forma de divulgação. Fique por dentro das músicas que estão estouradas, grudadas na mente e não saem dos fones de ouvidos!
São músicas nacionais e internacionais que ganham força e se impulsionam com as chamadas ‘’trends’’ no Tik Tok. Além do relatório anual do Tik Tok, o HZ resolveu ir atrás do que está bombando agora! Confira as 11 músicas do momento a seguir: