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Viralizou

11 músicas que bombaram no TikTok em dezembro

Confira as músicas que estouraram nessa reta final do ano. Conheça as principais produções que viralizaram através da plataforma nesse final de ano
Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 08:00

Pedro Sampaio
O DJ Pedro Sampaio bomba nas paradas musicais Crédito: Pedro Pereira
O ano de 2021 foi diferenciado para o setor de entretenimento! Com a popularização do TikTok, as explosões de "dancinhas" e tendências que viralizam, o canal se tornou uma forma de divulgação. Fique por dentro das músicas que estão estouradas, grudadas na mente e não saem dos fones de ouvidos!
São músicas nacionais e internacionais que ganham força e se impulsionam com as chamadas ‘’trends’’ no Tik Tok. Além do relatório anual do Tik Tok, o HZ resolveu ir atrás do que está bombando agora! Confira as 11 músicas do momento a seguir: 

‘’Se tá solteira’’ - FBC, Vhoor, Mac Júlia

@larissamanoela

SE TÁ SOLTEIRA…?

♬ Se Tá Solteira - FBC & VHOOR & Mac Júlia

‘’Vai pegar nunca’’ - Mc Th & GORDÃO DO PC & Mc Laranjinha

@marcella.braganca

a mudança do semblante dele ? VAI PEGAR NUNCA ib: @Wanessa Scarpari

♬ som original - marida do Miguel,só q ele n s-

‘’Ela vai de frente ela vai de costas’’ - DJ Pedrin & DJ Breno & DJ LK da Escócia & DJ Créu

@itsmatheuscosta

ELA VAI DE FRENTE ELA VAI DES COSTA #fyp #foryou #pai

♬ som original - Matheus Costa

‘’Love nwantiti’’ - CKay

@itsjustnifee

I’m going to do this dance 100 times! ? (DC: mee) #newdc #itsjustnife #lovenwantiti #afro #nigerian #ghanian #london #uk

♬ Love Nwantiti - Nifè

‘’Abcdefu’’ - Gayle

@by_tov

⚡️ inst: by_tov

♬ abcdefu - GAYLE

‘’Galopa’’ - Pedro Sampaio

@pedrosampaio

// GALOPA @Juliette Freire ??

♬ GALOPA - PEDRO SAMPAIO

‘’Guy.exe’’ - Superfruit

@vitinhonic

#medicina

♬ GUY.exe - Superfruit

‘’Believe-me’’ - Navos

@thiagomiyamura

Qual o melhor passo?

♬ Believe Me - Navos

‘’Toma Toma Vapo Vapo’’ - Zé felipe e Mc danny

@virginiafonseca

MUSICA NOVA DIA 12!! Porem, ja podemos começar as dancinhassssss ????? Ze Felipe e Mc Danny ?

♬ Toma Toma Vapo Vapo - Zé Felipe & Mc Danny

''Nuestra Canción'' - Monsieur Periné

@papabetito

Si nos sigues eres cool?? #fypシ #abuelos #parati

♬ Nuestra Canción (feat. Vicente García) - Monsieur Periné

''É por isso que sofre'' - Tati Quebra barraco

@viihtube

É por isso que a gente sofre

♬ É Por Isso Que Sofre - DJ Batata & Tati Quebra Barraco & Bárbara Labres

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