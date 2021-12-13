Veja o que bombou no Tik Tok em 2021

O grupo BTS durante o Acústico Crédito: MTV

A plataforma do ano: TikTok. O aplicativo onde qualquer pessoa pode descobrir, criar e compartilhar o conteúdo que mais interessa. Só em 2021, mais de 1 bilhão de usuários percorreram esse mundo digital que tem dominado as principais tendências do mundo.

Em comemoração ao ano excelente do aplicativo, o TikTok apresentou “O Ano no TikTok 2021”, um relatório que analisa os criadores, movimentos e momentos que surgiram neste ano no Brasil e em todo o mundo.

O Ano no TikTok 2021

Os vídeos no TikTok transcendem culturas e fronteiras para alcançar os feeds ‘Para você’. O ano de 2021 viu os feeds de ‘Para você’ recheados de conteúdo de tendências em categorias muito queridas, incluindo comédia, comida e bebida e vídeos de família. Confira os vídeos que compõem alguns dos momentos marcantes deste ano:

@madaebica - Choquei com o nome do meu humano.

@juliareissss - Ô moça, a gente não vai ter pote descartável.

@reefminuto - Quando os peixes fazem peixinhos…

@totouchanemu - Dançando com um drone.

@nathanevanss - Era uma vez um homem ... "The Sea Shanty" ouvido em todo o mundo.

@youneszarou - O sabor na fotografia.

@cunhalucass - Uma visita casual ao aquário.

@a. z.yx - Já volto, vou trocar minha foto de perfil.

Quer os vídeos do TikTok façam você sorrir ou gargalhar de maneiras inesperadas, uma coisa é certa: nossa comunidade inspira alegria. Neste ano, animais, esportes e cultura de entretenimento foram algumas das categorias de conteúdo populares que encantaram nossa comunidade global. Sinta as boas vibrações dos vídeos que nos trouxeram tanta alegria nesse ano:

@barbaracoura - Quando uma grávida encontra outra…

@pkllipe - Mãe, qual é meu tipo sanguíneo?

@joaoferdnan - Namoro à distância, versão: corno.

@jandson.ofc - Quem não gosta de lavar louça ouvindo música bom sujeito não é.

@k_passionate - Já parou para imaginar como é o som de uma lontra marinha e seu sorriso? Assista a esse vídeo.

@jongraz - Foi um dia com ossos ou sem ossos? Só um pug pode dizer.

@edsheeran - Ensaiar para o seu show na EURO Copa ou fazer um TikTok?

@randyfeltface - Apenas no TikTok você encontrará um fantoche alimentando uma girafa com cenouras.

@noorstars - Visitando uma família com muitas regras da casa.

De batidas caseiras a sucessos clássicos que estão de volta, as músicas em seu feed ‘Para você’ fizeram você colocá-las no modo repetição. Em 2021, as músicas em alta no TikTok vieram de artistas estabelecidos, emergentes e inovadores, abrangendo uma variedade de gêneros tão diversos quanto nossa própria comunidade. Seja pop, hip-hop e rap ou eletrônico e dance, a música começou no TikTok. Aqui estão algumas das músicas favoritas da nossa comunidade neste ano:

Como o coração do TikTok, os criadores fazem da nossa comunidade o que ela é hoje. Estamos entusiasmados de ver tantos criadores entretendo e se conectando com as comunidades, bem como lançando carreiras dentro e fora da plataforma. Comunidades de tecnologia, educação e moda viram a maioria dos criadores abrindo novos caminhos este ano. Aqui estão os criadores, celebridades e figuras públicas do TikTok que surgiram e alcançaram novos patamares neste ano:

@raphaelviicente - Famíia e superstição é tudo igual, só muda de endereço.

@cunhaporanga_oficial - Uma típica refeição indígena. #SóParaOsFortes.

@vovostiktokers - Quando a saudade bate…

@khaby.lame (veja aqui) - Quando a modernidade mais atrapalha do que ajuda.

@abbyroberts - Olha esse makeover!

@BTS_official_bighit - Os coreanos mais famosos do século XXI.

@thedutchgoalkeeper - O goleiro e suas luvas.

@angryreactions - O melhor discurso inspiracional que você já viu.

A criatividade não tem limites no TikTok, e nossa comunidade continua a descobrir e criar novas maneiras de compartilhar conteúdo divertido com o mundo, tendo Filtro de Filme, Tela Verde e Espectro de Cores entre os efeitos criativos populares deste ano. Aqui estão as tendências do TikTok possibilitadas por nossas ferramentas, efeitos e sua criatividade em 2021:

Dueto - @andressahcatty

Dueto - @gkay

Filtro Invertido - @livbedumb

Correndo no Palácio - @hilaryhyra

VCR retrô - @alexmapeli

Dueto - @andrewlarranaga

Carregando - @robothighway

Os amantes da gastronomia em todo o mundo continuaram encontrando um lar no TikTok neste ano. Do macarrão caseiro de queijo feta favorito do mundo a espetinhos gigantescos e arroz de salmão, junto com dicas de organização da despensa, confira todas as receitas e dicas de comida que o TikTok fez o mundo desejar este ano:

Carne louca por @downlicia

Massa com queijo feta por @d_shaba

Ratatouille por @samseats

Queijo-Quente por @rafael.nistor

Dominando o ovo por @omuraisupuro

Cheeseburguer gigante por @cznburak

Com mais de seis bilhões de visualizações globalmente de #TikTokMadeMeBuyIt (#TikTokMeFezComprar, em português) nossa comunidade continua a ser um lugar para inspirar descobertas e recomendações inesperadas que fazem com que os produtos saiam das prateleiras. Globalmente, casa, beleza e gadgets estão entre as categorias que fizeram essa geração de fissurados por compras voltar ao TikTok para mais. Descubra o que está na lista de desejos deste ano:

Livro "Boa Sorte"

Asas de morcego para gato

Bloco de anotações magnético

Projetor de estrelas a laser

Favoritos de skincare

Modeladores para cabelo

Inspirações de looks

Os fãs de esporte encontraram um lar no TikTok, com seus vídeos sendo abraçados por uma comunidade global e apaixonada. De Copa do Nordeste, passando por Campeonato Carioca, UEFA EURO, torneios de skate, surfe e, claro, games, os criadores de conteúdo da plataforma usaram e abusaram da criatividade, sempre aliando o esporte à autenticidade e criatividade. Aqui estão os vídeos esportivos que mais fizeram sucesso este ano no Brasil:

@olucasfreestyle - Só no TikTok você encontra um goleiro Tiranossauro Rex.

@raquelfreestyle - Manda quem pode, obedece quem sabe.

@douglasouzabr - Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista!

Quem diz que o TikTok é só dancinha se engana, pois aqui você encontra conteúdos educacionais de qualidade, dos mais variados temas, com potencial para ajudar alunos a acertar questões do ENEM, aprender a fazer um mural artístico e até mesmo dicas de costura. Não acredita? Dá só uma olhada nesses vídeos que bombaram no Brasil:

@anacnd - Você já viu um espermatozóide no microscópio? Então dá uma olhada nesse vídeo.

@mrbeandamatematica - Não sabe fazer fração multiplicada? Mr Bean explica.

@ladysincerona - Essa vai para os professores. Dicas para reduzir a ansiedade dos alunos no EAD.

@patzzic - Você conhece o livro "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior? Não. Então assista a esse vídeo e veja a recomendação para esse livro vencedor de inúmeros prêmios.

NOVIDADE

Além do relatório, foi lançado o "Pergunte no TikTok", um novo recurso de perguntas e respostas que convida as pessoas a relembrarem seus momentos mais memoráveis em 2021. Basta escolher quais perguntas deseja responder sobre o seu ano no aplicativo.