Veja o que bombou no Tik Tok em 2021

A plataforma do ano: TikTok. O aplicativo onde qualquer pessoa pode descobrir, criar e compartilhar o conteúdo que mais interessa. Só em 2021, mais de 1 bilhão de usuários percorreram esse mundo digital que tem dominado as principais tendências do mundo.
Em comemoração ao ano excelente do aplicativo, o TikTok apresentou “O Ano no TikTok 2021”, um relatório que analisa os criadores, movimentos e momentos que surgiram neste ano no Brasil e em todo o mundo.
O Ano no TikTok 2021
Os vídeos no TikTok transcendem culturas e fronteiras para alcançar os feeds ‘Para você’. O ano de 2021 viu os feeds de ‘Para você’ recheados de conteúdo de tendências em categorias muito queridas, incluindo comédia, comida e bebida e vídeos de família. Confira os vídeos que compõem alguns dos momentos marcantes deste ano:
- @madaebica - Choquei com o nome do meu humano.
- @juliareissss - Ô moça, a gente não vai ter pote descartável.
- @reefminuto - Quando os peixes fazem peixinhos…
- @totouchanemu - Dançando com um drone.
- @nathanevanss - Era uma vez um homem ... "The Sea Shanty" ouvido em todo o mundo.
- @youneszarou - O sabor na fotografia.
- @cunhalucass - Uma visita casual ao aquário.
- @a. z.yx - Já volto, vou trocar minha foto de perfil.
Quer os vídeos do TikTok façam você sorrir ou gargalhar de maneiras inesperadas, uma coisa é certa: nossa comunidade inspira alegria. Neste ano, animais, esportes e cultura de entretenimento foram algumas das categorias de conteúdo populares que encantaram nossa comunidade global. Sinta as boas vibrações dos vídeos que nos trouxeram tanta alegria nesse ano:
- @barbaracoura - Quando uma grávida encontra outra…
- @pkllipe - Mãe, qual é meu tipo sanguíneo?
- @joaoferdnan - Namoro à distância, versão: corno.
- @jandson.ofc - Quem não gosta de lavar louça ouvindo música bom sujeito não é.
- @k_passionate - Já parou para imaginar como é o som de uma lontra marinha e seu sorriso? Assista a esse vídeo.
- @jongraz - Foi um dia com ossos ou sem ossos? Só um pug pode dizer.
- @edsheeran - Ensaiar para o seu show na EURO Copa ou fazer um TikTok?
- @randyfeltface - Apenas no TikTok você encontrará um fantoche alimentando uma girafa com cenouras.
- @noorstars - Visitando uma família com muitas regras da casa.
De batidas caseiras a sucessos clássicos que estão de volta, as músicas em seu feed ‘Para você’ fizeram você colocá-las no modo repetição. Em 2021, as músicas em alta no TikTok vieram de artistas estabelecidos, emergentes e inovadores, abrangendo uma variedade de gêneros tão diversos quanto nossa própria comunidade. Seja pop, hip-hop e rap ou eletrônico e dance, a música começou no TikTok. Aqui estão algumas das músicas favoritas da nossa comunidade neste ano:
- " Não, Não Vou " - Mari Fernandez, @pericles
- "You Got It" - Vedo, @marimariamakeup
- "Tipo Gin " - MC Kevin O Chris, @virginiafonseca
- "Astronaut in the Ocean" - Masked Wolf, @jayprehistoricpets
- "Beggin'" - Måneskin, @therealmaneskin
- "Adderall (Corvette Corvette)" - Popp Hunna, @justmaiko
- "SugarCrash !" - ElyOtto, @zuro_xuro
- "STAY" - The Kid LAROI & Justin Bieber, @luckythirteenz
Como o coração do TikTok, os criadores fazem da nossa comunidade o que ela é hoje. Estamos entusiasmados de ver tantos criadores entretendo e se conectando com as comunidades, bem como lançando carreiras dentro e fora da plataforma. Comunidades de tecnologia, educação e moda viram a maioria dos criadores abrindo novos caminhos este ano. Aqui estão os criadores, celebridades e figuras públicas do TikTok que surgiram e alcançaram novos patamares neste ano:
- @raphaelviicente - Famíia e superstição é tudo igual, só muda de endereço.
- @cunhaporanga_oficial - Uma típica refeição indígena. #SóParaOsFortes.
- @vovostiktokers - Quando a saudade bate…
- @khaby.lame (veja aqui) - Quando a modernidade mais atrapalha do que ajuda.
- @abbyroberts - Olha esse makeover!
- @BTS_official_bighit - Os coreanos mais famosos do século XXI.
- @thedutchgoalkeeper - O goleiro e suas luvas.
- @angryreactions - O melhor discurso inspiracional que você já viu.
A criatividade não tem limites no TikTok, e nossa comunidade continua a descobrir e criar novas maneiras de compartilhar conteúdo divertido com o mundo, tendo Filtro de Filme, Tela Verde e Espectro de Cores entre os efeitos criativos populares deste ano. Aqui estão as tendências do TikTok possibilitadas por nossas ferramentas, efeitos e sua criatividade em 2021:
- Dueto - @andressahcatty
- Dueto - @gkay
- Filtro Invertido - @livbedumb
- Correndo no Palácio - @hilaryhyra
- VCR retrô - @alexmapeli
- Dueto - @andrewlarranaga
- Carregando - @robothighway
Os amantes da gastronomia em todo o mundo continuaram encontrando um lar no TikTok neste ano. Do macarrão caseiro de queijo feta favorito do mundo a espetinhos gigantescos e arroz de salmão, junto com dicas de organização da despensa, confira todas as receitas e dicas de comida que o TikTok fez o mundo desejar este ano:
- Carne louca por @downlicia
- Massa com queijo feta por @d_shaba
- Ratatouille por @samseats
- Queijo-Quente por @rafael.nistor
- Dominando o ovo por @omuraisupuro
- Cheeseburguer gigante por @cznburak
Com mais de seis bilhões de visualizações globalmente de #TikTokMadeMeBuyIt (#TikTokMeFezComprar, em português) nossa comunidade continua a ser um lugar para inspirar descobertas e recomendações inesperadas que fazem com que os produtos saiam das prateleiras. Globalmente, casa, beleza e gadgets estão entre as categorias que fizeram essa geração de fissurados por compras voltar ao TikTok para mais. Descubra o que está na lista de desejos deste ano:
- Livro "Boa Sorte"
- Asas de morcego para gato
- Bloco de anotações magnético
- Projetor de estrelas a laser
- Favoritos de skincare
- Modeladores para cabelo
- Inspirações de looks
Os fãs de esporte encontraram um lar no TikTok, com seus vídeos sendo abraçados por uma comunidade global e apaixonada. De Copa do Nordeste, passando por Campeonato Carioca, UEFA EURO, torneios de skate, surfe e, claro, games, os criadores de conteúdo da plataforma usaram e abusaram da criatividade, sempre aliando o esporte à autenticidade e criatividade. Aqui estão os vídeos esportivos que mais fizeram sucesso este ano no Brasil:
- @olucasfreestyle - Só no TikTok você encontra um goleiro Tiranossauro Rex.
- @raquelfreestyle - Manda quem pode, obedece quem sabe.
- @douglasouzabr - Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista!
Quem diz que o TikTok é só dancinha se engana, pois aqui você encontra conteúdos educacionais de qualidade, dos mais variados temas, com potencial para ajudar alunos a acertar questões do ENEM, aprender a fazer um mural artístico e até mesmo dicas de costura. Não acredita? Dá só uma olhada nesses vídeos que bombaram no Brasil:
- @anacnd - Você já viu um espermatozóide no microscópio? Então dá uma olhada nesse vídeo.
- @mrbeandamatematica - Não sabe fazer fração multiplicada? Mr Bean explica.
- @ladysincerona - Essa vai para os professores. Dicas para reduzir a ansiedade dos alunos no EAD.
- @patzzic - Você conhece o livro "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior? Não. Então assista a esse vídeo e veja a recomendação para esse livro vencedor de inúmeros prêmios.
NOVIDADE
Além do relatório, foi lançado o "Pergunte no TikTok", um novo recurso de perguntas e respostas que convida as pessoas a relembrarem seus momentos mais memoráveis em 2021. Basta escolher quais perguntas deseja responder sobre o seu ano no aplicativo.
Os usuários podem escolher uma pergunta como "Qual foi o seu destaque em 2021?" ou "Qual foi o seu momento mais feliz em 2021?" e responder em uma nova criação ou compartilhar um vídeo anterior do TikTok.