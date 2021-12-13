Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só deram eles

Veja o que bombou no Tik Tok em 2021

O relatório de fim de ano celebra tendências, criadores, movimentos e momentos, impulsionado pela comunidade
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 19:43

O grupo BTS
O grupo BTS durante o Acústico Crédito: MTV
A plataforma do ano: TikTok. O aplicativo onde qualquer pessoa pode descobrir, criar e compartilhar o conteúdo que mais interessa. Só em 2021, mais de 1 bilhão de usuários percorreram esse mundo digital que tem dominado as principais tendências do mundo.
Em comemoração ao ano excelente do aplicativo, o TikTok apresentou “O Ano no TikTok 2021”, um relatório que analisa os criadores, movimentos e momentos que surgiram neste ano no Brasil e em todo o mundo.

O Ano no TikTok 2021

Os vídeos no TikTok transcendem culturas e fronteiras para alcançar os feeds ‘Para você’. O ano de 2021 viu os feeds de ‘Para você’ recheados de conteúdo de tendências em categorias muito queridas, incluindo comédia, comida e bebida e vídeos de família. Confira os vídeos que compõem alguns dos momentos marcantes deste ano:
  • @madaebica - Choquei com o nome do meu humano.
  • @juliareissss - Ô moça, a gente não vai ter pote descartável.
  • @reefminuto - Quando os peixes fazem peixinhos…
  • @totouchanemu - Dançando com um drone.
  • @nathanevanss - Era uma vez um homem ... "The Sea Shanty" ouvido em todo o mundo.
  • @youneszarou - O sabor na fotografia.
  • @cunhalucass - Uma visita casual ao aquário.
  • @a. z.yx - Já volto, vou trocar minha foto de perfil.
Quer os vídeos do TikTok façam você sorrir ou gargalhar de maneiras inesperadas, uma coisa é certa: nossa comunidade inspira alegria. Neste ano, animais, esportes e cultura de entretenimento foram algumas das categorias de conteúdo populares que encantaram nossa comunidade global. Sinta as boas vibrações dos vídeos que nos trouxeram tanta alegria nesse ano:
  • @barbaracoura - Quando uma grávida encontra outra…
  • @pkllipe - Mãe, qual é meu tipo sanguíneo?
  • @joaoferdnan - Namoro à distância, versão: corno.
  • @jandson.ofc - Quem não gosta de lavar louça ouvindo música bom sujeito não é.
  • @k_passionate - Já parou para imaginar como é o som de uma lontra marinha e seu sorriso? Assista a esse vídeo.
  • @jongraz - Foi um dia com ossos ou sem ossos? Só um pug pode dizer.
  • @edsheeran - Ensaiar para o seu show na EURO Copa ou fazer um TikTok?
  • @randyfeltface - Apenas no TikTok você encontrará um fantoche alimentando uma girafa com cenouras.
  • @noorstars - Visitando uma família com muitas regras da casa.
De batidas caseiras a sucessos clássicos que estão de volta, as músicas em seu feed ‘Para você’ fizeram você colocá-las no modo repetição. Em 2021, as músicas em alta no TikTok vieram de artistas estabelecidos, emergentes e inovadores, abrangendo uma variedade de gêneros tão diversos quanto nossa própria comunidade. Seja pop, hip-hop e rap ou eletrônico e dance, a música começou no TikTok. Aqui estão algumas das músicas favoritas da nossa comunidade neste ano:
Como o coração do TikTok, os criadores fazem da nossa comunidade o que ela é hoje. Estamos entusiasmados de ver tantos criadores entretendo e se conectando com as comunidades, bem como lançando carreiras dentro e fora da plataforma. Comunidades de tecnologia, educação e moda viram a maioria dos criadores abrindo novos caminhos este ano. Aqui estão os criadores, celebridades e figuras públicas do TikTok que surgiram e alcançaram novos patamares neste ano:
  • @raphaelviicente - Famíia e superstição é tudo igual, só muda de endereço.
  • @cunhaporanga_oficial - Uma típica refeição indígena. #SóParaOsFortes.
  • @vovostiktokers - Quando a saudade bate…
  • @khaby.lame (veja aqui) - Quando a modernidade mais atrapalha do que ajuda.
  • @abbyroberts - Olha esse makeover!
  • @BTS_official_bighit - Os coreanos mais famosos do século XXI.
  • @thedutchgoalkeeper - O goleiro e suas luvas.
  • @angryreactions - O melhor discurso inspiracional que você já viu.
A criatividade não tem limites no TikTok, e nossa comunidade continua a descobrir e criar novas maneiras de compartilhar conteúdo divertido com o mundo, tendo Filtro de Filme, Tela Verde e Espectro de Cores entre os efeitos criativos populares deste ano. Aqui estão as tendências do TikTok possibilitadas por nossas ferramentas, efeitos e sua criatividade em 2021:
  • Dueto - @andressahcatty
  • Dueto - @gkay
  • Filtro Invertido - @livbedumb
  • Correndo no Palácio - @hilaryhyra
  • VCR retrô - @alexmapeli
  • Dueto - @andrewlarranaga
  • Carregando - @robothighway
Os amantes da gastronomia em todo o mundo continuaram encontrando um lar no TikTok neste ano. Do macarrão caseiro de queijo feta favorito do mundo a espetinhos gigantescos e arroz de salmão, junto com dicas de organização da despensa, confira todas as receitas e dicas de comida que o TikTok fez o mundo desejar este ano:
  • Carne louca por @downlicia
  • Massa com queijo feta por @d_shaba
  • Ratatouille por @samseats
  • Queijo-Quente por @rafael.nistor
  • Dominando o ovo por @omuraisupuro
  • Cheeseburguer gigante por @cznburak
Com mais de seis bilhões de visualizações globalmente de #TikTokMadeMeBuyIt (#TikTokMeFezComprar, em português) nossa comunidade continua a ser um lugar para inspirar descobertas e recomendações inesperadas que fazem com que os produtos saiam das prateleiras. Globalmente, casa, beleza e gadgets estão entre as categorias que fizeram essa geração de fissurados por compras voltar ao TikTok para mais. Descubra o que está na lista de desejos deste ano:
  • Livro "Boa Sorte"
  • Asas de morcego para gato
  • Bloco de anotações magnético
  • Projetor de estrelas a laser
  • Favoritos de skincare
  • Modeladores para cabelo
  • Inspirações de looks
Os fãs de esporte encontraram um lar no TikTok, com seus vídeos sendo abraçados por uma comunidade global e apaixonada. De Copa do Nordeste, passando por Campeonato Carioca, UEFA EURO, torneios de skate, surfe e, claro, games, os criadores de conteúdo da plataforma usaram e abusaram da criatividade, sempre aliando o esporte à autenticidade e criatividade. Aqui estão os vídeos esportivos que mais fizeram sucesso este ano no Brasil:
  • @olucasfreestyle - Só no TikTok você encontra um goleiro Tiranossauro Rex.
  • @raquelfreestyle - Manda quem pode, obedece quem sabe.
  • @douglasouzabr - Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista!
Quem diz que o TikTok é só dancinha se engana, pois aqui você encontra conteúdos educacionais de qualidade, dos mais variados temas, com potencial para ajudar alunos a acertar questões do ENEM, aprender a fazer um mural artístico e até mesmo dicas de costura. Não acredita? Dá só uma olhada nesses vídeos que bombaram no Brasil:
  • @anacnd - Você já viu um espermatozóide no microscópio? Então dá uma olhada nesse vídeo.
  • @mrbeandamatematica - Não sabe fazer fração multiplicada? Mr Bean explica.
  • @ladysincerona - Essa vai para os professores. Dicas para reduzir a ansiedade dos alunos no EAD.
  • @patzzic - Você conhece o livro "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior? Não. Então assista a esse vídeo e veja a recomendação para esse livro vencedor de inúmeros prêmios.

NOVIDADE

Além do relatório, foi lançado o "Pergunte no TikTok", um novo recurso de perguntas e respostas que convida as pessoas a relembrarem seus momentos mais memoráveis em 2021. Basta escolher quais perguntas deseja responder sobre o seu ano no aplicativo.
Os usuários podem escolher uma pergunta como "Qual foi o seu destaque em 2021?" ou "Qual foi o seu momento mais feliz em 2021?" e responder em uma nova criação ou compartilhar um vídeo anterior do TikTok.

Veja Também

Festival de teatro enaltece o trabalho de jovens atores do ES; programação

De X-Men a Natal: concurso de cavalos fantasiados vai animar seu dia

Harry Potter no Brasil? Veja o novo trailer de 'Animais Fantásticos'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos TikTok
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados