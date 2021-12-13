Festival de teatro enaltece o trabalho de jovens atores do ES; programação

Elenco do musical "Cãodemia", que entrará em cena nos dias 17 e 18, para contar a história do abrigo Abandono Feliz que, de repente, será afligido pelo CÃOVID – 19 Crédito: Oficina de Atores Abel Santana

Mais de 140 atores (!), muitos deles estudantes de dramaturgia, distribuídos em quatro espetáculos, vão movimentar o "Festival de Teatro Abel Santana", que começa nesta segunda (13) e segue até domingo (19), na Oficina de Atores Abel Santana, em Vitória.

Na programação, as comédias "Surtados" e "Juiz de Paz na Roça" e o musical "Cãodemia", além de um festival de esquetes.

Os alunos do curso "Iniciação Teatral" vão abrir a programação, nesta segunda-feira (13), a partir das 19h, apresentando um festival de esquetes com cenas do cotidiano. "A proposta é proporcionar aos artistas estreantes a oportunidade de estarem em cena apresentando o resultado do aprendizado ao longo dos cinco meses de curso", explica o produtor cultural Abel Santana, que ministrou as oficinas.

No dia seguinte, mais conhecido como terça (14), a paranoia entra em cena, literalmente. "Surtados" promete abordar, de forma leve e divertida, diversas situações de surto que retratam um pouco do nosso "novo normal", "promovido" pela Covid-19. No palco, atores do Grupo Oficinarte, que prometem arrancar gargalhadas com passagens que, certamente, vão gerar identificação com as suas próprias vivências. A montagem será apresentada também na quarta (15) e quinta (16), sempre com rotação de elenco.

Sexta (17) e sábado (18) é a vez da fantasia musical invadir o palco. "Cãodemia" cria um mundo distópico (se assim podemos definir). Na trama, os dilemas do abrigo Abandono Feliz que, de repente, será atingido pela "CÃOVID-19", um vírus contagioso que coloca em risco a vida de todos os moradores. Cães e gatos precisam ficar dentro de suas celas e o governo canino decreta imediatamente um "Animaldown". Imagine onde as cenas musicais vão entrar nesse contexto!?

ALEGORIA

Para encerrar a programação, entra em cena - no domingo (19) - a comédia alegórica "Juiz de Paz na Roça", releitura de um clássico de Martins Pena que retrata as artimanhas de um juiz de paz ao chegar na pacata cidade de Bom Jesus das Antas. "Essa autoridade acha que, devido a simplicidade dos moradores, vai se dar bem em cima deles e acaba vendo uma possibilidade de enriquecer ao usurpar esses habitantes, que veem nele alguém que pode resolver os seus diversos problemas", adianta Abel Santana.

Cena da peça "Juiz de Paz na Roça" Crédito: Oficina de Atores Abel Santana

Os atores entrarão em cena três vezes, sendo uma às 16h30 para apresentação exclusiva e gratuita para 108 pessoas ligadas à ONG Educação para a Liberdade. "Esse promete ser um momento de emoção, já que muitas dessas pessoas nunca tiveram a oportunidade de assistir a uma peça de teatro", aponta Santana.

E a solidariedade não acaba por aí. Nas apresentações de 19h e 21h, 50% da bilheteria será revertida para projetos do Partindo o Pão, desenvolvido pela Igreja Batista Renovada Bethel de Vila Velha, que realiza obras de assistência social durante todo o ano.

FESTIVAL DE TEATRO ABEL SANTANA

QUANDO: de segunda (13) a domingo (19), no espaço Oficina de Atores Abel Santana (Avenida Dante Michelini, 501, Jardim da Penha, Vitória). Ingressos à venda na plataforma Sympla

PROGRAMAÇÃO