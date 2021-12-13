Camerata Sesi realiza concerto natalino com cantores capixabas

Orquestra Camerata Sesi realiza concerto natalino na quarta-feira (15) Crédito: Cloves Louzada/ Findes - Sesi Cultura

A Orquestra Camerata Sesi, sob a regência do maestro Dennys Serafim e direção de Billy Marreiro, realiza um concerto natalino na próxima quarta-feira (15). Com o nome GrandEStrelas, a apresentação acontece a partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro, na área do novo aeroporto de Vitória.

O espetáculo terá a participação dos cantores capixabas Marco Cypreste, Dona Fran, Tati Celeste e Alexandre Bianque. Eles vão apresentar um repertório pop e natalino, passando pela música nacional e internacional. Os artistas cantarão juntos com a camerata em diversas formações.

Os ingressos físicos e limitados já estão disponíveis nos estandes da Grand (Av. Gil Veloso, 1.500, Praia da Costa) e do Taj Home Resort (Rod. do Sol, Jockey de Itaparica), ambos em Vila Velha, e no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória. Eles deverão ser trocados por toalhas de banho e brinquedos e doados para a Rede Rebrincar.

"Para nós, é uma imensa felicidade levar arte para os capixabas por meio do Sesi Cultura e da nossa Camerata Sesi, lembrando também da importância em sermos solidários. Ainda passamos por um momento delicado, com a crise da pandemia de Covid-19, e levar esperança para as pessoas é fundamental", pontuou a presidente da Findes, Cris Samorini.