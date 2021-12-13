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Camerata Sesi realiza concerto natalino com cantores capixabas

Com quatro convidados, evento acontece no dia 15 de dezembro, às 20h, no Espaço Patrick Ribeiro Produções, em Vitória. Ingressos podem ser retirados gratuitamente em três pontos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 13:54

Orquestra Camerata Sesi
Orquestra Camerata Sesi realiza concerto natalino na quarta-feira (15) Crédito: Cloves Louzada/ Findes - Sesi Cultura
A Orquestra Camerata Sesi, sob a regência do maestro Dennys Serafim e direção de Billy Marreiro, realiza um concerto natalino na próxima quarta-feira (15). Com o nome GrandEStrelas, a apresentação acontece a partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro, na área do novo aeroporto de Vitória.
O espetáculo terá a participação dos cantores capixabas Marco Cypreste, Dona Fran, Tati Celeste e Alexandre Bianque. Eles vão apresentar um repertório pop e natalino, passando pela música nacional e internacional. Os artistas cantarão juntos com a camerata em diversas formações.
Os ingressos físicos e limitados já estão disponíveis nos estandes da Grand (Av. Gil Veloso, 1.500, Praia da Costa) e do Taj Home Resort (Rod. do Sol, Jockey de Itaparica), ambos em Vila Velha, e no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória. Eles deverão ser trocados por toalhas de banho e brinquedos e doados para a Rede Rebrincar.
"Para nós, é uma imensa felicidade levar arte para os capixabas por meio do Sesi Cultura e da nossa Camerata Sesi, lembrando também da importância em sermos solidários. Ainda passamos por um momento delicado, com a crise da pandemia de Covid-19, e levar esperança para as pessoas é fundamental", pontuou a presidente da Findes, Cris Samorini.
  • SHOW GRANDESTRELAS
  • Com Orquestra Camerata Sesi e os cantores capixabas Marco Cypreste, Dona Fran, Tati Celeste e Alexandre Bianque
  • Quando: quarta-feira (15 de dezembro), a partir das 20h
  • Onde: Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória
  • Ingressos: gratuito

  • Pontos de troca:
  • Stand de vendas da Grand
  • Endereço: Avenida Gil Veloso, número 1.500, na Praia da Costa
  • Período: Segunda à sexta-feira, entre 9h e 18h, e aos sábado de 9h às 13h.

  • Stand de vendas do Taj Home Resort
  • Endereço: Rodovia do Sol, 4.300, no bairro Jockey, em Vila Velha
  • Período: Segunda-feira a domingo, entre 9h e 21h

  • Sesi Jardim da Penha
  • Endereço: R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória, ES
  • Período: Segunda-feira a sexta-feira, entre 8h e 18h

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