Camerata Sesi realiza concerto natalino com cantores capixabas

A Orquestra Camerata Sesi, sob a regência do maestro Dennys Serafim e direção de Billy Marreiro, realiza um concerto natalino na próxima quarta-feira (15). Com o nome GrandEStrelas, a apresentação acontece a partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro, na área do novo aeroporto de Vitória.
O espetáculo terá a participação dos cantores capixabas Marco Cypreste, Dona Fran, Tati Celeste e Alexandre Bianque. Eles vão apresentar um repertório pop e natalino, passando pela música nacional e internacional. Os artistas cantarão juntos com a camerata em diversas formações.
Os ingressos físicos e limitados já estão disponíveis nos estandes da Grand (Av. Gil Veloso, 1.500, Praia da Costa) e do Taj Home Resort (Rod. do Sol, Jockey de Itaparica), ambos em Vila Velha, e no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória. Eles deverão ser trocados por toalhas de banho e brinquedos e doados para a Rede Rebrincar.
"Para nós, é uma imensa felicidade levar arte para os capixabas por meio do Sesi Cultura e da nossa Camerata Sesi, lembrando também da importância em sermos solidários. Ainda passamos por um momento delicado, com a crise da pandemia de Covid-19, e levar esperança para as pessoas é fundamental", pontuou a presidente da Findes, Cris Samorini.
- SHOW GRANDESTRELAS
- Com Orquestra Camerata Sesi e os cantores capixabas Marco Cypreste, Dona Fran, Tati Celeste e Alexandre Bianque
- Quando: quarta-feira (15 de dezembro), a partir das 20h
- Onde: Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória
- Ingressos: gratuito
- Pontos de troca:
- Stand de vendas da Grand
- Endereço: Avenida Gil Veloso, número 1.500, na Praia da Costa
- Período: Segunda à sexta-feira, entre 9h e 18h, e aos sábado de 9h às 13h.
- Stand de vendas do Taj Home Resort
- Endereço: Rodovia do Sol, 4.300, no bairro Jockey, em Vila Velha
- Período: Segunda-feira a domingo, entre 9h e 21h
- Sesi Jardim da Penha
- Endereço: R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória, ES
- Período: Segunda-feira a sexta-feira, entre 8h e 18h