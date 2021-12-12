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Em clima de fim de ano

Rede Gazeta inaugura árvore de Natal de 16 metros de altura na Serra

Símbolo natalino foi erguido no Parque da Cidade, em Valparaíso, num evento que reuniu dezenas de famílias. Espaço também tem a casinha do Papai Noel e um presépio
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 21:43

Inauguração da iluminação no Parque da Cidade, na Serra
Famílias acompanharam a inauguração da árvore de Natal no Parque da Cidade Crédito: Fernando Madeira
O espírito natalino da Rede Gazeta encanta o Parque da Cidade, em Valparaíso, na Serra. Em parceria com a Prefeitura do município, uma árvore de Natal de 16 metros de altura foi inaugurada no local neste sábado (11), com direito à queima de fogos. A casinha do Papai Noel e o presépio dão cor e luz ao parque, destino certo para famílias curtirem a magia dessa época do ano. 
As luzes da árvore natalina foram acesas no início da noite e o evento contou com a participação de muitas famílias. 
Emoção não faltou durante a apresentação de uma orquestra sob o comando do músico Hariton Nathanailidis, que abrilhantou a inauguração com belas músicas natalinas. Até Papai Noel esteve presente para tirar fotos e ouvir os pedidos das crianças. Por sinal, o bom velhinho estará todos os sábados e domingos até o Natal, das 19h às 22h, no Parque da Cidade. 
Natal Encantado na Serra
Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira
“O Natal é um momento de celebração, de recuperação. No natal passado ficamos em casa e não tivemos a oportunidade de celebrar. Agora é momento de confraternizar, nos protocolos de segurança em relação à Covid-19. Estamos fazendo questão de proporcionar esse ambiente de esperança para as famílias”, ressaltou o gerente de projetos e eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo.
Para ficar tudo ainda melhor, 12 food trucks estarão estacionados no parque com os mais variados cardápios para os visitantes se deliciarem. 
*Com informações da Prefeitura da Serra
  • Serviço
  • Local: Parque da Cidade – Rua Anchieta, Valparaíso, Serra
  • Atrações: Casinha do Papai Noel, Presépio e Food Trucks
Natal Encantado na Serra
Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira
Natal Encantado na Serra
Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira
Natal Encantado na Serra
Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira
Natal Encantado na Serra
Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira
Natal Encantado na Serra
Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira
Natal Encantado na Serra
Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira

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