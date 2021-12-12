Rede Gazeta inaugura árvore de Natal de 16 metros de altura na Serra

Famílias acompanharam a inauguração da árvore de Natal no Parque da Cidade Crédito: Fernando Madeira

O espírito natalino da Rede Gazeta encanta o Parque da Cidade, em Valparaíso, na Serra. Em parceria com a Prefeitura do município, uma árvore de Natal de 16 metros de altura foi inaugurada no local neste sábado (11), com direito à queima de fogos. A casinha do Papai Noel e o presépio dão cor e luz ao parque, destino certo para famílias curtirem a magia dessa época do ano.

As luzes da árvore natalina foram acesas no início da noite e o evento contou com a participação de muitas famílias.

Emoção não faltou durante a apresentação de uma orquestra sob o comando do músico Hariton Nathanailidis, que abrilhantou a inauguração com belas músicas natalinas. Até Papai Noel esteve presente para tirar fotos e ouvir os pedidos das crianças. Por sinal, o bom velhinho estará todos os sábados e domingos até o Natal, das 19h às 22h, no Parque da Cidade.

Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira

“O Natal é um momento de celebração, de recuperação. No natal passado ficamos em casa e não tivemos a oportunidade de celebrar. Agora é momento de confraternizar, nos protocolos de segurança em relação à Covid-19. Estamos fazendo questão de proporcionar esse ambiente de esperança para as famílias”, ressaltou o gerente de projetos e eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo.

Para ficar tudo ainda melhor, 12 food trucks estarão estacionados no parque com os mais variados cardápios para os visitantes se deliciarem.

*Com informações da Prefeitura da Serra

Serviço

Local: Parque da Cidade – Rua Anchieta, Valparaíso, Serra

Parque da Cidade – Rua Anchieta, Valparaíso, Serra Atrações: Casinha do Papai Noel, Presépio e Food Trucks

Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira

Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira

Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira

Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira

Inauguração da iluminação de Natal no Parque da Cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira