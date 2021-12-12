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Espetáculo "O Quebra-Nozes" ganha versão capixaba com entrada gratuita

Apresentações serão gratuitas e acontecerão nos dias 18 e 19 de dezembro, às 19 horas, em Vitória. O espetáculo, que trará elementos da cultura do ES, contará com a participação dos consagrados Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 08:00

Espetáculo “O Quebra-Nozes” ganha versão capixaba
Espetáculo “O Quebra-Nozes” ganha versão capixaba Crédito: Divulgação/Liviane Pimenta
Um dos maiores clássicos do Ballet, “O Quebra-Nozes” ganhará uma versão capixaba em uma superprodução gratuita nos dias 18 e 19 de dezembro. A apresentação irá acontecer em um palco montado ao lado do Shopping Vitória, às 19h. O espetáculo terá mais de 400 integrantes e contará com a participação dos consagrados Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo.
O projeto foi idealizado pela bailarina Liviane Pimenta e tem o objetivo de aproximar o capixaba da arte. Através de representações das paneleiras, do Convento da Penha, dos quilombos do ES com o 1º Quebra Nozes negro do estado e de colônias de imigrantes, a artista irá incorporar elementos tradicionais do Espírito Santo no clássico do Ballet.
“Este é um espetáculo tradicional, apresentado em todo mundo, e que terá a cara do capixaba. Assim será possível se enxergar no palco e apresentar essa arte a quem não tem acesso. Não é possível amar aquilo que não se conhece”, disse.
Espetáculo “O Quebra-Nozes” ganha versão capixaba
Espetáculo “O Quebra-Nozes” ganha versão capixaba Crédito: Divulgação/Liviane Pimenta
Ao todo, serão disponibilizados 5 mil ingressos para cada sessão. A retirada pode ser feita no SAC do Shopping Vitória. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos e, no dia do espetáculo, levar 1kg de alimento não perecível. Crianças de até 3 anos não precisam de ingressos, mas deverão ficar no colo.
  • O QUEBRA-NOZES CAPIXABA
  • Quando: 18 e 19 de dezembro
  • Horário: 19h
  • Local: Rua Victor Civita - Acesso C do Shopping Vitória - ao lado da loja Le Postiche
  • Retirada de ingressos: SAC do Shopping Vitória, a partir do dia 1 de dezembro

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