Espetáculo "O Quebra-Nozes" ganha versão capixaba com entrada gratuita

Espetáculo “O Quebra-Nozes” ganha versão capixaba Crédito: Divulgação/Liviane Pimenta

Um dos maiores clássicos do Ballet, “O Quebra-Nozes” ganhará uma versão capixaba em uma superprodução gratuita nos dias 18 e 19 de dezembro. A apresentação irá acontecer em um palco montado ao lado do Shopping Vitória, às 19h. O espetáculo terá mais de 400 integrantes e contará com a participação dos consagrados Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo.

O projeto foi idealizado pela bailarina Liviane Pimenta e tem o objetivo de aproximar o capixaba da arte. Através de representações das paneleiras, do Convento da Penha, dos quilombos do ES com o 1º Quebra Nozes negro do estado e de colônias de imigrantes, a artista irá incorporar elementos tradicionais do Espírito Santo no clássico do Ballet.

“Este é um espetáculo tradicional, apresentado em todo mundo, e que terá a cara do capixaba. Assim será possível se enxergar no palco e apresentar essa arte a quem não tem acesso. Não é possível amar aquilo que não se conhece”, disse.

Espetáculo “O Quebra-Nozes” ganha versão capixaba Crédito: Divulgação/Liviane Pimenta

Ao todo, serão disponibilizados 5 mil ingressos para cada sessão. A retirada pode ser feita no SAC do Shopping Vitória. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos e, no dia do espetáculo, levar 1kg de alimento não perecível. Crianças de até 3 anos não precisam de ingressos, mas deverão ficar no colo.